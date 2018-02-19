الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

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الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

متفرقات: الكازاخستاني أليكسي يفوز بلقب طواف عمان للدراجات

تييري نيفيل سائق هيونداي يتصدر بطولة العالم للراليات على حساب سيباستيان أوجيه بعد فوزه برالي السويد.

العرب  [نُشر في 2018/02/19، العدد: 10905، ص(22)]

تصدر بفارق 10 نقاط

أحرز دراج فريق أستانا، الكازاخستاني أليكسي لوتسنكو، لقب طواف عمان الدولي للدراجات الهوائية، بعد المرحلة السادسة التي فاز فيها النرويجي ألكسندر كريستوف (فريق الإمارات) بالمركز الأول في مسقط. وأنهى لوتسنكو السباق بتوقيت قدره 22:49.50 ساعة، متقدما بفارق 11 ثانية فقط على الكولومبي ميغيل إنخل لوبيز (إستانا)، و28 ثانية على الإسباني غوركا إينسوستي (البحرين-ميريدا). وحل كريستوف في المركز الأول في المرحلة السادسة والأخيرة قاطعا مسافة 135.5 كلم في 3:11.29 ساعات، لكنه ليس ضمن العشرة الأوائل في الترتيب العام.

تصدر تييري نيفيل سائق هيونداي بطولة العالم للراليات على حساب سيباستيان أوجيه بعد فوزه برالي السويد. وتألق السائق البلجيكي وسط الثلوج ليتقدم بفارق 19.8 ثانية على كريغ برين سائق ستروين، في أفضل نتيجة للسائق الأيرلندي، ويتصدر بطولة العالم بفارق عشر نقاط بعد خوض السباق الثاني في الموسم. وجاء النرويجي أندرياس ميكلسن سائق هيونداي في المركز الثالث. واحتل أوجيه حامل اللقب وسائق إم-سبورت فورد، الذي فاز بالمرحلة الافتتاحية في مونت كارلو، المركز العاشر. وأصبح نيفيل ثالث سائق من خارج دول شمال أوروبا يفوز في السويد.

ودعت التونسية أنس جابر، الأحد، بطولة دبي المفتوحة للتنس بعد هزيمتها أمام الأوكرانية ليزيا تسورينكو. فبعد ساعة و10 دقائق من اللعب، استطاعت تسورينكو، المصنفة 40 عالميا، التفوق على جابر المصنفة 112 عالميا، بمجموعتين دون رد بنتيجة واحدة (6-3). وكانت جابر متقدمة في المجموعة الثانية (3-2)، لكنها لم تستطع مجاراة نسق الأوكرانية التي فازت بـ4 أشواط متتالية. يذكر أن أنس جابر كانت قد تلقت بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة للمشاركة في البطولة.

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