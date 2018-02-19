تبسيط المفاهيم روح الإعلام الاقتصادي

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في مسقط يؤكد أن إن الإعلام لاعب أساسي في مساندة برامج وخطط التنمية الشاملة خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل حول الإعلام الاقتصادي.

العرب

الإعلام لاعب أساسي في مساندة برامج وخطط التنمية الشاملة

مسقط - أكد الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في العاصمة العُمانية، أنّ العاملين في حقل الإعلام الاقتصادي مطالبون باكتساب أدوات التعامل مع الأرقام والمفاهيم الاقتصادية ومعرفة مصادر المعلومات إلى جانب تعزيز ممارسة العمل الصحافي الاستقصائي الذي يعتبر مجالا خصبا في التعامل مع الإعلام الاقتصادي.

وأضاف السالمي خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل حول الإعلام الاقتصادي، إن الإعلام لاعب أساسي في مساندة برامج وخطط التنمية الشاملة، فهو بمثابة سفير لنقل المؤشرات وتوضيحها للجمهور بقوالب فنية يسهل استيعابها، ما يسهم في رفع مستوى وعي الجمهور بالقضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية تفاعل وسائل الإعلام مع عمليات إفصاح الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والوقوف على حيثيات المعلومة المعلن عنها بالاعتماد على مصادرها الحقيقية وهو ما يقدم معلومة صحيحة وذات أهمية للجمهور، ويتم من خلالها بناء القرار الاستثماري سواء أكانت عمليات دخول أم خروج من السوق، مؤكدا أنّ الإفصاح هو روح سوق الأوراق المالية ولذلك نعوّل على دور أكبر من الوسائل الإعلامية للتفاعل مع عمليات الإفصاح التي تقوم بها الجهات المصدرة للأوراق المالية.

ونظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل بمشاركة أكثر من 15 إعلاميا من مختلف المؤسسات الإعلامية وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي. وتهدف إلى تعزيز التواصل بين الهيئة العامة لسوق المال والوسائل الإعلامية والوقوف على أبرز المواضيع التي تشغل قطاعي سوق رأس المال والتأمين.