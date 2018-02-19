الأفريقي يلحق بالترجي الهزيمة الأولى في الدوري التونسي

نادي النجم الساحلي يقدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والحكومة التونسية، يشير فيها إلى وجود شبهة تلاعب بنتيجة مباراة الكلاسيكو.

العرب

الأفريقي يكسب الديربي

تونس - أسقط الأفريقي ضيفه الترجي في قمة الجولة الـ19 من الدوري التونسي، في ديربي تونس العاصمة، والذي أقيم على ملعب المنزه. تقدم الترجي متصدر جدول الترتيب سريعًا في الدقيقة السابعة من الشوط الأول عن طريق أنيس بن حتيرة، مستغلًا فشل الدفاع في تشتيت الكرة، وعدل وسام بن يحيى النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، برأسية قوية فشل بن شريفية في التعامل معها.

وفي الشوط الثاني أضاف التيجاني بلعيد الهدف الثاني في الدقيقة 67، من ركلة حرة مباشرة، ليتقدم الأفريقي بهدفين مقابل هدف، وكان شمس الدين الذوادي لاعب الترجي قد حصل على بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني في اللقاء قبل هدف الأفريقي الثاني بدقيقة واحدة. وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حصل مهاجم الأفريقي صابر بن خليفة على البطاقة الصفراء الثانية، ليخرج من أرضية الملعب، لكن طرده لم يؤثر على نتيجة الديربي. الأفريقي قلص الفارق إلى 8 نقاط مع الترجي الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري التونسي، مكبدًا إياه الهزيمة الأولى بعد 18 مباراة دون هزيمة الموسم الحالي.

وعوقب نادي الترجي التونسي بخوض مبارياته الثلاث المقبلة خارج ملعبه بعد أعمال شغب رافقت مباراته ضد النجم الساحلي. ويتعين على النادي أيضا إصلاح الأضرار التي لحقت بملعب رادس (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة).

وكان بعض اللاعبين احتجوا على منح الترجي ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول عندما كان النجم الساحلي متقدما 2-1. ثم شهدت الدقائق العشر الأخيرة طرد ثلاثة لاعبين من الفريقين. وأعلن بيان صادر عن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن حكم المباراة كريم الخميري أوقف حتى نهاية الموسم لأنه ارتكب “أخطاء جسيمة” خلال المباراة.

وفي سياق متصل قرر نادي النجم الساحلي تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والحكومة التونسية، يشير فيها إلى وجود شبهة تلاعب بنتيجة مباراة الكلاسيكو، التي انتهت بخسارته أمام الترجي بنتيجة 2-3 بملعب رادس، يوم الخميس الماضي، في الجولة الـ18 من الدوري. وأصدرت إدارة النجم بيانا رسميا، تقول فيه “بعد الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة القانونية للنجم الرياضي الساحلي بطلب من مجلس الإدارة برئاسة رضا شرف الدين، وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق النادي خاصة، ومحاربة منظومة الفساد في القطاع الرياضي عامة، وبعد اعتماد مجلس الإدارة مقترحات اللجنة، وتوصلنا إلى عدة قرارات”.

من ناحية أخرى واصل النادي الصفاقسي نزيف النقاط بسقوطه للمرة الثالثة على التوالي في فخ التعادل، أمام مضيفه ترجي جرجيس. وفشل الصفاقسي في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، منذ هزيمته أمام شبيبة القيروان 1-2 في الجولة السادسة عشرة. ورفع الصفاقسي رصيده إلى النقطة الـ34 في المركز الثاني بشكل مؤقت، متخلفا بعشر نقاط عن المتصدر الترجي بينما تعقدت وضعية جرجيس القابع في أسفل الترتيب بـ14 نقطة. وفي مباريات أخرى، فاز الملعب التونسي على اتحاد بن قردان بهدف نظيف سجله جاسر الخميري. وفاز النادي البنزرتي على ضيفه شبيبة القيروان بنفس النتيجة بهدف اللاعب فراس بالعربي.