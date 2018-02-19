البطولات الدولية تعدل خارطة الرياضة السعودية

حازت البطولات الدولية المختلفة التي استضافتها السعودية في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا وحضورا مميزا من الجماهير السعودية. وذلك رغم احتدام المنافسة في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم مع اقتراب المسابقة من مرحلة الحسم وحالة الترقب لاستعدادات المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

العرب

تأهب شديد

الرياض - أثمر التغير الواضح في سياسة واستراتيجية الهيئة طفرة كبيرة في الحركة الرياضية السعودية، وذلك بعد شهور قليلة من تولي المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للرياضة، ولم يعد دور الهيئة قاصرا على دورها التقليدي كجهة مماثلة لوزارة الرياضة والشباب في معظم الأقطار وإنما تكفلت الهيئة بدور يعكس مدى اهتمام المملكة بالرياضة في هذه المرحلة كونها أحد العناصر الأساسية في استراتيجية المملكة ورؤية السعودية 2030.

وعلى مدار الأسابيع القليلة المقبلة، جنت السعودية بعض ثمار هذا التغير في الاستراتيجية الرياضية من خلال استضافة عدد من البطولات الدولية لتكون خطوة جادة ومهمة على طريق وضع المملكة بقوة على خارطة استضافة البطولات العالمية في مختلف الرياضات. كما شرعت هذه البطولات في تعديل خارطة التشجيع داخل المملكة والتي ظلت محصورة بشكل كبير ولسنوات طويلة في ملاعب كرة القدم.

وتستضيف العاصمة الرياض يوم السبت المقبل ماراثون الرياض الدولي بمشاركة الآلاف من المتسابقين من بينهم عدد كبير من المحترفين وذلك في حلقة جديدة من مسلسل استضافة البطولات الدولية التي تعمل حاليا على زيادة الاهتمام بممارسة وتشجيع الرياضات المختلفة إلى جوار كرة القدم وبالتالي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية في المملكة. وتزامنت الحركة الواضحة للمملكة في استضافة البطولات الدولية مع قرار السماح للعائلات بالحضور في المدرجات وهو ما يساهم في تنوع اهتمام المشجعين وكذلك زيادة قاعدة الممارسة في رياضات مختلفة وعديدة.

وخلال فعاليات سباق الأبطال الذي استضافه ملعب “الملك فهد” الدولي بالرياض في الثاني والثالث من فبراير الحالي، تواجد عدد كبير من العائلات في مدرجات الملعب كما تفاعلت هذه العائلات مع السباق. وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، في مؤتمر صُحفي الأحد الماضي، أن عدد المسجلين في سباق ماراثون الرياض الدولي المقرر في 24 فبراير الحالي اقترب من 11 ألف مشارك.

الأمير عبدالعزيز بن تركي أكد أن عدد المسجلين في سباق ماراثون الرياض المقرر في الـ24 من فبراير اقترب من 11 ألف مشارك

قوة جذب

منحت الهيئة قوة جذب إضافية إلى ماراثون الرياض برفع قيمة الجوائز المالية للسباق إلى مليوني ريال (نحو 533 ألف دولار أميركي) ما ساهم في مضاعفة الإقبال على المشاركة وهو ما من شأنه مضاعفة المنافسة في هذا السباق. وحرصا من المستشار تركي آل الشيخ على تحفيز المشاركين في السباق، وجه بتخصيص مليوني ريال كجوائز مالية للسباق، بواقع مليون ريال لصاحب المركز الأول ومليون ريال يوزع على بقية المراكز. وأكدت الهيئة أن ماراثون الرياض سيكون مفتوحا لجميع الأعمار من مواطنين ومقيمين كما سيقام لثلاث مسافات هي أربعة وثمانية كيلومترات و21 كيلومترا.

كما يتيح المنظمون فرصة المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة فيما سيشارك الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في هذا الحدث الرياضي الكبير بإقامة العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات المجتمعية المتنوعة. وجرى تخصيص جوائز منفصلة للمواطنين لزيادة الإقبال على المشاركة في هذا السباق وعلى ممارسة الرياضة بشكل عام تمهيدا لأي فعاليات مماثلة في المستقبل.

ويأتي السباق ضمن الأحداث الرياضية النوعية التي تسعى الهيئة من خلالها لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة في إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارسين للرياضة في البلاد إلى نحو 40 بالمئة من قاطني المملكة. كما تهدف الهيئة برئاسة تركي آل الشيخ إلى تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها والتوعية بمدى أهمية الرياضات المختلفة. واختتمت مساء الخميس الماضي بطولة السعودية الدولية للرواد لكرة الطاولة، التي أقيمت في جدة بإشراف الاتحاد الدولي للعبة وبمشاركة 120 لاعبا من 15 دولة.

وتم اعتمادها سنويا في المملكة نظرا لعدم وجود بطولة رواد دولية في منطقة الخليج العربي. وسبق للاتحاد السعودي لكرة الطاولة أن نظم هذه البطولة خلال السنوات الماضية وحققت نجاحا كبيرا وإشادة من الاتحاد الدولي للعبة.

وإلى جانب استضافة عدد من البطولات الدولية، وافق تركي آل الشيخ على تنظيم عدد من البطولات المهمة بالمملكة مثل بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد لرياضة الهجن وكذلك بطولة المملكة للعبة البلوت وكأس هيئة الرياضة التي تقام خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من أبريل الماضي بجوائز مالية ضخمة على مستوى اللعبة وذلك بتنظيم من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

ويؤكد الحضور الجماهيري في سباق الأبطال والإقبال الهائل على المشاركة في ماراثون الرياض والإشادة الدولية ببطولة تنس الطاولة وإقامة بطولات جديدة للهجن والبلوت الدور الرائع الذي لعبته الهيئة العامة للرياضة برئاسة آل الشيخ في مضاعفة الإقبال الجماهيري في المدرجات، كما يؤكد دور الهيئة في نشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة، وذلك سعيا من الهيئة بقيادة المستشار تركي آل الشيخ لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة تحفز المجتمع على ممارستها بكافة أشكالها وأنواعها.

حدث كبير

كانت الرياض احتضنت أواخر عام 2017 حدثا رياضيا دوليا كبيرا هو بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، والتي شارك فيها 247 لاعبا ولاعبة من 90 دولة من مختلف قارات العالم. وحققت البطولة، التي أقيمت لأول مرة بالمملكة نجاحا كبيرا. وتأتي بطولتا الشطرنج وسباق الأبطال للسيارات والبطولات المقبلة التي ستنظمها وتقيمها الهيئة العامة للرياضة من ثمار مذكرات التعاون التي أبرمها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة مع عدة اتحادات رياضية دولية.