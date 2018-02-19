الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

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الاثنين 19 فبراير/شباط 2018، العدد: 10905

السباحة في الماء البارد تسكن الآلام الشديدة

باحثون يشيرون إلى أن السباحة لفترة وجيزة في مياه باردة ربما توفر بديلا لمسكنات الألم القوية والعلاج الطبيعي لكنها لا تناسب كل شخص.

العرب  [نُشر في 2018/02/19، العدد: 10905، ص(17)]

الماء البارد أكثر نجاعة من مسكنات الألم

لندن – تعافى رجل، كان قد خضع لعملية جراحية، من ألم مستمر بعد أن قفز في حوض مفتوح من المياه الباردة.

وراجع أطباء حالة الرجل، واقترحوا أن السباحة لفترة وجيزة في مياه باردة ربما توفر بديلا لمسكنات الألم القوية والعلاج الطبيعي.

ووجد الرجل، البالغ من العمر 28 عاما، والذي عانى من ألم ما بعد الجراحة، أن الألم اختفى تماما، بعد أن سبح في مياه باردة مفتوحة. لكن السباحة في المياه الباردة لا تناسب كل شخص، وقد تتضمن مخاطر.

وكان الرجل رياضيا متحمسا قبل إجراء العملية، ووجد أن العلاج التقليدي لم يخفف شيئا يذكر من الألم الشديد الذي يعاني منه.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، تفاصيل دراسة حالة المريض، عن دورية “بي إم جي كيس ريبورتس”.

وقال المشرف على الدراسة، الدكتور توم مول من جامعة كامبريدج، إنه يأمل في أن “يقدم ذلك أملا جديدا للأشخاص الذين يعانون من الألم بعد العمليات الجراحية”.

وخضع الرجل، الذي كان يعاني من احمرار مفرط في الوجه، لعملية جراحية لاستئصال الأعصاب المثيرة في صدره. ونجحت الجراحة، لكن بعد ذلك عانى المصاب من ألم حاد ومستمر، ما سبب له “ضيقا شديدا”.

ووجد الرجل أن العلاج التقليدي لم يؤدّ إلى تحسن يذكر في تخفيف الألم. وقال إن التمرينات والحركة في جلسات العلاج الطبيعي فاقمت من ألمه، الذي منعه من مواصلة إعادة التأهيل.

الصدمة الناتجة عن الانغماس المفاجئ في المياه الباردة ربما أنتجت موجة نشاط للجهاز العصبي أدت إلى تغيير الإحساس بالألم

وكان الرجل يمارس رياضة السباق الثلاثي قبل الجراحة، وقرر أن يسبح في حوض ماء بارد مفتوح، لكي يصرف عقله بعيدا عن الألم.

وتضمن الاستحمام القفز في الماء من فوق ارتفاع صخري، والسباحة لمدة دقيقة، قبل أن يصل إلى مكان ما استطاع من خلاله العودة إلى الشاطئ. وقال “حينما خرجت من الماء، اكتشفت أن ألم الأعصاب قد زال. لم أكد أصدق ذلك”.

ويعتقد معدو الدراسة أن هذه هي أول حالة موثقة من نوعها، على الرغم من أن حمامات المياه الباردة تستخدم في الطب الرياضي، لتخفيف من ألم الإصابات.

وعلى الرغم من أنه لم يتضح بعدُ سبب تعافي المريض من الألم، يقول الباحثون إن هناك بعض التفسيرات المحتملة، ومن بينها أن الصدمة الناتجة عن الانغماس المفاجئ في المياه الباردة، والخوف من الغرق، ربما أنتجا موجة نشاط للجهاز العصبي، وربما مستوى بديل من الإدراك، أدى إلى تغيير الإحساس بالألم.

ويحذر معدو الدراسة من أنها قد تمثل مريضا واحدا، ويقولون إن هناك حاجة للمزيد من البحث، من أجل “تقييم مدى تكرار وجدوى السباحة في حوض ماء بارد مفتوح، باعتباره وسيلة فعالة محتملة وطبيعية لتخفيف آلام المضاعفات الشائعة، التي تعقب العمليات الجراحية”.

ويحذر الباحثون من أن السباحة في المياه الباردة لا تناسب كل شخص، وأنها تتضمن مخاطر كبيرة، مثل انخفاض درجة حرارة الجسم.

كما أنها تتضمن أيضا خطرا، يأتي من استجابة الجسم للصدمة الحادة للمياه الباردة، والتي قد تؤثر سلبا على عضلات الذراعين وقت السباحة، ويمكن أن تؤدي إلى العجز واحتمال الغرق خلال دقائق، إذا لم تتم السيطرة عليها.

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