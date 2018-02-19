منظمة الصحة العالمية تعمل للحد من الولادة القيصرية

حذر فريق كبير من الخبراء من تنامي معدل العمليات القيصرية في جل بلدان العالم وشددوا على خطورة انعكاساتها على الأم والطفل. وخلال مراجعة جديدة، أشار تقرير للصحة العالمية إلى أن المرأة لا تحصل على وقت كاف خلال مرحلة المخاض وأن الطاقم الطبي يستعجل ولادتها، عبر الطلق الصناعي والتدخل الجراحي.

العرب

خبير: معدل توسيع عنق الرحم لا يناسب كل الأمهات

جنيف – دعت منظمة الصحة العالمية إلى منح النساء وقتا أطول للمخاض والحد من التدخل الجراحي فضلا عن تشريكهن بدرجة أكبر في عملية اتخاذ القرار.

ومن بين 26 توصية جديدة، رفضت المنظمة المقياس التقليدي الذي تعتمده المستشفيات في أنحاء العالم وهو اتساع عنق الرحم بمعدل واحد سنتيمتر في الساعة قائلة إن ذلك “غير واقعي” ويؤدي في الغالب إلى اللجوء للجراحات القيصرية بشكل مفرط.

وقال الدكتور أولوفيمي أولادابو الخبير في وحدة الصحة الإنجابية والأبحاث في المنظمة “ما يحدث خلال العقدين الأخيرين هو أننا نرى الكثير والكثير من عمليات التدخل (الجراحي) دون داع”.

وأضاف في إفادة صحافية “أمور مثل الجراحات القيصرية باستخدام عقار أوكسيتوسين لتسريع الطلق أصبحت شائعة بشدة في الكثير من المناطق اليوم”.

ويشير المسؤول الدولي إلى شكل تركيبي من هرمون طبيعي تحقن به الحامل عبر الوريد لزيادة التقلصات والطلق بهدف تسريع الولادة وتفادي أي مضاعفات.

وفي الخمسينات من القرن الماضي، درس خبير الولادة الأميركي إيمانويل فريدمان عملية المخاض ووضع مقياسا إرشاديا يقول إنه ينبغي اتساع عنق الرحم بمعدل سنتيمتر واحد في الساعة خلال المرحلة الأولى من الولادة.

لكن أولادابو قال إن أبحاثا خلال الخمسة عشر عاما الماضية ومنها دراسة أعدتها منظمة الصحة وشملت 10 آلاف سيدة في نيجيريا وأوغندا أظهرت أن هذا المعدل يمكن أن يكون أبطأ دون أي خطر على حياة الأم أو الوليد.

الجراحات القيصرية باستخدام عقار أوكسيتوسين لتسريع الطلق أصبحت شائعة بشدة في الكثير من المناطق اليوم

وأضاف قائلا “هذا ليس مقياسا جيدا. إنه لا يناسب كل النساء. نعتقد أن كل سيدة مختلفة عن الأخرى”.

وقالت المنظمة إن الحد الأقصى الأفضل هو اتساع عنق الرحم بمقدار خمسة سنتيمترات خلال الـ12 ساعة الأولى للحامل في أول مولود و10 ساعات للولادات التالية منبهة إلى ضرورة مراقبة العلامات الحيوية المهمة للأم وخفقان قلب المولود جيدا طوال هذه الفترة.

وقال متين غولميز أوغلو، الخبير في منظمة الصحة، إن مناطق متوسطة الدخل من العالم مثل أميركا اللاتينية وتركيا والصين وإيران تسجل معدلات مرتفعة في عمليات الجراحة القيصرية وكذلك بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء مشيرا إلى أن ذلك يجري “في الغالب دون أسباب وجيهة”.

وقالت برنسيس نوثيمبا سيمليلا، التي تترأس قطاع صحة الأسرة بمنظمة الصحة العالمية إن “زيادة الإجراءات الطبية في عملية الولادة الطبيعية تضعف قدرة المرأة الخاصة بها على الولادة وتؤثر سلبا على قدرتها على الإنجاب”.

وشددت على أنه إذا كانت عملية الطلق تجري بشكل طبيعي وكانت المرأة والطفل في حالة طيبة، فليس هناك حاجة لخطوات إضافية. ووفقا للمنظمة، تتم ولادة معظم المئة والأربعين مليون طفل سنويا دون أي سلبيات للأمهات وأطفالهن.

ويتعين على أخصائيي الصحة احترام رغبات المرأة خلال عملية الإنجاب حتى إذا كان التدخل الطبي مطلوبا، وفقا للإرشادات الجديدة التي تتضمن أيضا أساليب للتنفس والموسيقى.

وأفادت نتائج دراسة اتحادية أميركية شاملة مستقاة من بيانات شهادات الميلاد أن الأميركيات اللائي أنجبن أطفالا بالولادة القيصرية كن أكثر عرضة لمضاعفات طبية منها الاضطرار إلى استئصال الرحم ونقل الدم.

وبعد مراجعة بيانات خاصة بنحو 3.5 مليون حالة ولادة في 41 ولاية والعاصمة واشنطن خلال عام 2013 قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولادات القيصرية تتسببت أيضا في تمزق الرحم ودخول وحدات العناية المركزة.

وقالت سالي كيرتن، أخصائية التحليل الإحصائي بالمراكز الأميركية والمشرفة على هذه الدراسة إن التقرير أبرز القلق الحالي بشأن المعدلات العالية نسبيا للولادات القيصرية في الولايات المتحدة التي تمثل ثلث حالات ولادة أطفال أحياء إجمالا.

معدل اللجوء إلى استئصال الرحم يزيد بواقع خمس مرات بين اللائي أنجبن قيصريا عمن ولدن ولادات طبيعية.

وأشارت إلى أنه فيما تمثل هذه الجراحة أسلوبا لإنقاذ الحياة إلا أنها تعتبر من العمليات الجراحية الكبرى التي تقترن بمخاطر جمة تتعلق بحدوث مضاعفات “يضاف هذا إلى أدلة إجمالية لارتفاع مخاطر الولادات القيصرية”.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأميركيات اللائي أنجبن أطفالا بطريقة قيصرية لأول مرة كن أكثر عرضة بواقع ثلاث مرات لضرورة نقل الدم عمن أنجبن من خلال الولادات الطبيعية -ممن لم يخضن تجربة الولادة القيصرية- كما أنهن كن أكثر عرضة بواقع ثماني مرات للإصابة بتمزق في الرحم.

وقالت الدراسة إن معدل اللجوء إلى استئصال الرحم يزيد بواقع خمس مرات بين اللائي أنجبن قيصريا عمن ولدن ولادات طبيعية.

وخلال تقرير نشرته بي بي سي عن نفس الموضوع، قال الدكتور المصري، عمرو حسن، مدرس واستشاري النساء والتوليد ومؤسس حملة “أنتِ الأهم”، إن انتشار الجراحة القيصرية في مصر مقلق وأسبابه عديدة؛ فالولادة الطبيعية مثلا تستغرق وقتا زمنيا كبيرا، مقارنة بعملية الولادة القيصرية.

ومن الممكن إجراء 15 عملية قيصرية في الوقت الذي تتطلبه عملية طبيعية واحدة، مما يدفع الطبيب في بعض الأحيان إلى اختصار الوقت وتحقيق ربح أكبر.

وأضاف “يلجأ الأطباء إلى الجراحة القيصرية كحلٍ آمنٍ في ظل إجراء عمليات الولادة في مستشفيات غير مجهزة طبيا، إذ لا تتوفر في هذه المستشفيات أجهزة لقياس نبض الجنين، أو أطباء تخدير على مدار 24 ساعة. وفي هذه الحالة، يختار الطبيب أن ينأى بنفسه عن التورط في المشاكل التي قد تنجم عن إجراء العملية الطبيعية، التي تمتد لساعات طويلة”. وتطرق الدكتور حسن، الذي يقوم بحملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي عن فوائد الولادة الطبيعية، لأهمية دور الطبيب في شرح أضرار ومشاكل الولادة القيصرية للأم.

ويرجع جزء كبير من المشكلة إلى ضعف الثقافة الطبية لدى بعض السيدات وأزواجهن، الذين يفضلون الولادة القيصرية كاختيارٍ “سهلٍ وسريعٍ” دون الوعي التام بأضرارها، مثل التأثير السلبي على لبن الأم.

ونشر الموقع البريطاني، خلاصة مسح ديموغرافي صحي أعلنته وزارة الصحة المصرية عام 2014، بينت ارتفاع نسب الولادة القيصرية لتتعدى 52 في المئة، مقارنة بحوالي سبعة في المئة عام 1995. في حين تعتبر منظمة الصحة العالمية زيادة النسبة عن 15 في المئة مؤشرا لتدخل طبي “غير ضروري”.

وقالت المنظمة إن نسب الوفيات الناتجة عما أطلقت عليه “وباء القيصرية” يتعدى سبعة أضعاف الولادة الطبيعية على مستوى العالم، سواء للطفل أو الأم.