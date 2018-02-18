نتانياهو: إيران تمثل أكبر تهديد للعالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن بلاده ستتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر.

العرب

رسائل تحذيرية لإيران

ميونيخ– قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن إسرائيل ستتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر، مؤكدا مرة أخرى أن طهران تمثل أكبر تهديد للعالم.

وحذر نتانياهو من الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها ايران و "وكلائها" في سوريا، ملوحا بقطعة قال انها ما تبقى من طائرة دون طيار ايرانية سقطت في اسرائيل الاسبوع الماضي.

وقال نتانياهو في مؤتمر ميونيخ للامن "لدي رسالة للطغاة في طهران لا تختبروا عزم اسرائيل! ".

ولوح نتانياهو بقطعة معدنية مستطيلة اوضح انها "قطعة من تلك الطائرة دون طيار ايرانية، او ما تبقى منها، بعد ان قمنا باسقاطها".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن ودعا في كلمته المسؤولين والدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين للتصدي لإيران فورا وعرض خريطة تظهر ما وصفه بالوجود الإيراني المتزايد في الشرق الأوسط.

وقال إن إيران تزيد نفوذها بينما يسترد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أراضي من أيدي المتشددين.

وأضاف نتنياهو “المؤسف أنه بينما ينكمش داعش تتوغل إيران فهي تحاول إقامة هذه الإمبراطورية المتصلة حول الشرق الأوسط من الجنوب في اليمن لكنها أيضا تحاول إنشاء جسر من الأرض من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان وغزة”.

ومضى قائلا “هذا تطور خطير جدا بالنسبة لمنطقتنا”.

وشنت اسرائيل في 10 من فبراير الماضي سلسلة غارات جوية في سوريا على اهداف سورية وايرانية ردا على اختراق طائرة ايرانية بدون طيار اطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الاسرائيلي، لكن طهران نفت هذا الامر.

واعقب ذلك سقوط مقاتلة اسرائيلية "اف 16" في الاراضي الاسرائيلية. وهذه المرة الاولى تسقط فيها مقاتلة اسرائيلية منذ العام 1982.

وهي المرة الاولى يعلن فيها الجيش الاسرائيلي بشكل واضح ضرب اهداف ايرانية في سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.

ووصف نتانياهو ايضا وزير الخارجية الايراني جواد ظريف بأنه "صاحب الكلام المعسول الناطق باسم النظام الايراني". وسأله "سيد ظريف، هل تعرفت على هذه؟ عليك ذلك، فأنها لكم".

وتابع "لا شك أن السيد ظريف سينفي بوقاحة تورط ايران في سوريا"، متهما وزير الخارجية الايراني ب"بالكذب المنمق".

ومن المتوقع ان يتحدث ظريف في مؤتمر ميونيخ في وقت لاحق.