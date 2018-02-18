تحطم طائرة إيرانية على متنها 66 راكبا بمحافظة اصفهان

الطائرة سقطت في منطقة سميرم قرب أصفهان أثناء قيامها برحلة داخلية بين طهران وياسوج بعد ارتطامها بجبل.

العرب

مقتل جميع ركاب الطائرة

طهران - أعلنت العلاقات العامة لشركة "آسمان" للطيران الايرانية مقتل جميع ركاب الطائرة التي سقطت الأحد في ضواحي سميرم بمحافظة اصفهان وسط البلاد.

وأعلنت الشركة ، حسب وكالة أنباء فارس الايرانية ، إن طائرة تابعة لها ، تقل 66 شخصا بما في ذلك أفراد الطاقم ، تحطمت اثر ارتطامها بجبل.

وكان مدير عام العلاقات العامة في شركة خطوط اسمان قال في وقت سابق إن طائرة تعود لشركة خطوط اسمان كانت قد أقلعت من مطار مهراباد في طهران في رحلة الى مدينة ياسوج كبرى مدن كهكيلوية وبويراحمد (جنوب غرب ايران) وعند الساعة الثامنة من صباح الأحد اختفت عن شاشات الرادار.

وتقع سميرم مثل ياسوج، في سلسلة جبال زاغروس. وأعلن المتحدث باسم الطوارئ في ايران مجتبى خالدي أن "مروحيات الطوارئ قد توجهت لاداء مهامها في الاغاثة"، لأنه "لا يمكن ارسال سيارات اسعاف بسبب التضاريس الجبلية في المنطقة".

وبحسب وكالة ألانباء الطلابية أكد رئس لجنة الأمن القومي والساسة الخارجة في البرلمان علاء الدن بروجردي أن طائرة هي من نوع "ايه تي ار" تابعة لشرة "آسمان" للطران.

وأضاف انها كانت تقلّ "60 رابا وطاقما من ستة افراد " عندما "اختفت عن الرادار صباح الأحد" مشيرا الى أن شهود عيان رأوا وقوع الحادث الجوي.