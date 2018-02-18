مقتل فلسطينيان بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

ليبرمان يتوعد باغتيال من يقف وراء عملية التفجير على حدود قطاع غزة، وأدت لإصابة أربعة جنود بينهم ضابط من لواء جولاني.

العرب

تصعيد على حدود غزة

القدس- أعلنت مصادر طبية فلسطينية الاحد مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة في اجواء تصعيد للعنف بعد تفجير أسفر عن جرح جنود اسرائيليين على الحدود مع القطاع ردت عليه بغارات على مواقع لحماس.

وتوعّد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، صباح الأحد، باغتيال من يقف وراء عملية التفجير التي وقعت السبت على حدود قطاع غزة، وأدت لإصابة أربعة جنود بينهم ضابط من لواء جولاني.

وقال ليبرمان في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الحادث لم ينته بعد، لأن الإرهابيين لم يتم تصفيتهم حتى الآن".

وفي ذات الوقت قال ليبرمان إن إسرائيل "لا ترغب في التصعيد".

وذكر أن التحقيق ما زال متواصلا في عملية التفجير التي وقعت أمس للوقوف على حقيقة ما جرى.

واتهم ليبرمان، منظمتي حماس وحزب الله، بمحاولة "تقسيم الإسرائيليين من الداخل بهدف إضعاف القدرة الإسرائيلية على مقاومة الإرهاب"، واتهمهما بمحاولة تطوير طرق تهريب الأسلحة والمعدات بغرض ردع نشاطات الجيش.

وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن وصول جثماني فلسطينيين؛ سقطا جرّاء الغارات التي شنتها طائرات حربية وآليات مدفعية إسرائيلية على القطاع، ليل السبت، إلى أحد مستشفياتها.

وقالت مصادر ان الفلسطينيين هما سالم محمد صباح وعبد الله ايمن أبو شيخة، وكلاهما في السابعة عشرة من العمر، قتلا في شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكر شهود عيان فلسطينيون ان الفلسطينيين أصيبا بالرصاص في اطلاق نار بالقرب من الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال الجيش الاسرائيلي انه اطلق "عيارات تحذيرية" باتجاه مجموعة من الفلسطينيين كانت تقترب بشكل يثير الشبهة من السياج الحدودي.