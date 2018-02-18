ماتيس يطالب بالتحقيق بشأن هجوم مرتزقة روس على قوات سوريا الديمقراطية

وزير الدفاع الاميركي يتجنب تحميل موسكو مسؤولية هجوم على مواقع لقوات سوريا الديموقراطية شارك فيه مرتزقة روس، ويعلن اعتزامه اجراء تحقيق في الامر لكشف ملابساته.

العرب

سقوط قتلى روس ليسو من العسكريين في الهجوم

واشنطن- تجنب وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس السبت تحميل موسكو مسؤولية هجوم على مواقع لقوات سوريا الديموقراطية في سوريا شارك فيه مرتزقة روس، واعلن انه يريد اجراء تحقيق في الامر لكشف ملابساته.

وقال ماتيس في الطائرة التي اعادته الى واشنطن بعدما انهى زيارة الى اوروبا استغرقت اسبوعا "فهمت الان ان الحكومة الروسية باتت تقول الان ان بعض المتعاقدين معها متورطون في هذا الهجوم الذي لا يزال غير مفهوم ضد قوات سوريا الديموقراطية (...) شرق خط خفض التوتر" مع روسيا.

وتابع الوزير الاميركي "يبدو ان هذا الهجوم قد حصل من دون علم الضباط الروس الذين ننسق معهم عبر خط الاتصال" في منطقة خفض التوتر.

واضاف ماتيس وهو جنرال سابق في قوات المارينز "الا انني اشك بان ما بين 250 و300 شخص يمكن ان يكونوا قد تحمسوا بمبادرة منهم، وعبروا فجأة النهر للانتقال الى ارض عدوة، وباشروا باطلاق نيران المدفعية على احد المواقع وحركوا دبابات باتجاهه".

وقال ايضا "هناك من اعطاهم اوامر. هل كانت الاوامر محلية؟ هل كانت من مصادر خارجية؟ ارجو الا تلحوا علي بالسؤال ! لا اعرف".

واضاف "مهما يكن من امر فسنحاول كشف ملابسات" ما حصل.

وكانت واشنطن اعلنت في السابع من فبراير انها قتلت بضربات جوية ما لا يقل عن مئة مقاتل من الموالين للنظام السوري في منطقة دير الزور، ردا على هجوم استهدف قاعدة لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وسرت معلومات كثيرة عن وجود مرتزقة روس بين القتلى.

واقرت وزارة الخارجية الروسية الخميس بان خمسة روس على الاقل قتلوا واصيب اخرون في هذه الغارات، لكنها اكدت انهم ليسوا عناصر في الجيش الروسي.