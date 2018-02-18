الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

أميركا المرتبكة تطلق تصريحات نارية ضد إيران وتعترف بوكلائها كأمر واقع

ما ينقص المسؤولين الأميركيين هو البحث عن مكافئ بالإنكليزية لـ'مرك إيران'- الموت لإيران.

العرب  [نُشر في 2018/02/18، العدد: 10904، ص(1)]

اتفاق متبادل على العداء والتعاون

ميونيخ - ينتهز المسؤولون الأميركيون كل فرصة لإطلاق تصريحات قوية ضد إيران مع التلويح بالتهديد، لكن على الأرض لا شيء من ذلك يحصل، وعلى العكس يبدي الأميركيون تفهما أكثر لأنشطة حلفاء إيران ووكلائها في المنطقة، مثلما صدر منذ أيام عن وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي اعتبر أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية، في تصريح أحدث تلويحا خفيا بالاستعداد للاعتراف وتفهم الدور الذي يلعبه الحزب كواجهة إيرانية أولى في المنطقة.

وقال إتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومي الأميركي، السبت، إن إيران تبني وتسلح شبكة قوية على نحو متزايد من الوكلاء في دول مثل سوريا واليمن والعراق.

وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد سنويا “ما يثير القلق بشكل خاص، شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة فيما تزرع إيران المزيد والمزيد… من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات”.

وتابع مكماستر “ومن ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران”.

ويعتقد مراقبون سياسيون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتمد نفس الخطاب الذي يعتمده الإيرانيون منذ 39 عاما في مهاجمة الولايات المتحدة ووصفها بالشيطان الأكبر، لكن على الأرض ومنذ ثورة آية الله الخميني لم تتوقف إيران عن التعاون الوثيق مع الأميركيين في أفغانستان والعراق وتقديم خدمات استخباراتية ذات أهمية لهم، مكنتهم من بسط نفوذهم.

ويشير هؤلاء المراقبون وبشكل ساخر، إلى أن تصريحات الأميركيين المستمرة ضد إيران تستعيد نفس الأسلوب ونفس شعار “مرك أميركا” (الموت لأميركا) الذي ظل الإيرانيون يرددونه منذ 40 سنة، فيما هم ينسقون مع واشنطن المواقف الاستراتيجية.

إتش.آر مكماستر: حان الوقت الآن للتصرف ضد إيران

وكان محمد علي أبطحي، النائب السابق للرئيس الإيراني، قد أكد في 2012 وبشكل لا لبس فيه أنه لولا إيران لما سقطت كابول وبغداد بأيدي الأميركيين، ما يعكس متانة العلاقة بين طهران وواشنطن منذ ثورة 1979 وحتى قبلها، حيث كشفت تقارير غربية عن تواصل بين الخميني وإدارة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر قبل الإطاحة بشاه إيران محمد رضا بهلوي.

ووجدت إدارة ترامب نفسها مجبرة على التواصل مع إيران وحلفائها في العراق نتيجة استراتيجية الرئيس السابق باراك أوباما، لكن الرئيس الحالي وقف عند حدود التلويح بإنشاء تحالف دولي ضد إيران وفضّل التعاون مع الأحزاب الحليفة لها في العراق، وسمح بأن تلعب الميليشيات الحليفة لها دورا محوريا في الحرب على داعش مع معرفة مسبقة بأن تلك الميليشيات تتحكم بالعراق وتسعى لربطه بإيران.

وفاجأ وزير الخارجية الأميركي الحاضرين في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، عندما قال “علينا أن نعترف بحقيقة أن حزب الله جزء من العملية السياسية في لبنان”، في تناقض صارخ مع ما تعلنه واشنطن من حرب سياسية ومالية على الحزب الذي يفاخر بولائه لطهران.

وسلطت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله وإيران الضوء على تصريح تيلرسون بصفته اعترافا أميركيا بدور وموقع حزب الله في لبنان، على نحو يتناقض مع الأدبيات الأميركية السياسية السابقة، التي أسست لنظرة أميركية تضع إيران في إطار “التنظيم الإرهابي” فقط.

ويعتقد خبراء ومحللون سياسيون أن إدارة ترامب لا تزال تحت سيطرة رجال أوباما في وزارة الخارجية، وأن اعتراف تيلرسون بدور حزب الله لا يطيح فقط بشعارات الرئيس الأميركي تجاه إيران، بل يدفع إلى برود جديد في علاقة واشنطن بالعواصم الخليجية، وخاصة الرياض التي سبق أن خيرت الإدارة الأميركية السابقة بين مصالحها في الخليج وبين الانفتاح على إيران.

وحذّر الخبراء والمحللون من أن أي ارتباك في إدارة ترامب تجاه إيران ربما يعود بالعلاقات الأميركية السعودية إلى ذات المربع، خاصة في ضوء مراوحة المواقف الأميركية مكانها تجاه النووي الإيراني دون أي خطوات لوقف تمدد طهران في محيطها الإقليمي.

ودأب ترامب على المطالبة بإجراء تعديلات على الاتفاق، لكنه يؤجل ذلك في كل مرة في خطوة قد لا تعكس أي جدية لمحاصرة الدور الإيراني في مناطق نفوذ واشنطن التقليدية.

:: اقرأ أيضاً

الأكراد يستدرجون تركيا لمواجهة مع قوات الأسد

إخوان اليمن يعرقلون تقدم الحوار بشأن توسيع مؤسسات الشرعية

إخفاقات سياسية تتعارض مع النجاح العسكري في سيناء

أويحيى يخرج عن صمته تجاه الإضرابات في الجزائر

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مجلس الأمن يدرس إدانة إيران لتسليحها للحوثيين

2018-02-18

ماتيس يطالب بالتحقيق بشأن هجوم مرتزقة روس على قوات سوريا الديمقراطية

2018-02-18

تأجيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة بطلب من اثيوبيا

2018-02-18

مقتل فلسطينيان بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

2018-02-18

تحطم طائرة إيرانية على متنها 66 راكبا بمحافظة اصفهان

2018-02-18

نتانياهو: إيران تمثل أكبر تهديد للعالم

2018-02-18

عملية سيناء 2018 مستمرة في اجتثاث الارهابيين

yesterday 07:17:57

الأكراد يتهمون الجيش التركي باستخدام الغاز في هجوم على قرية بعفرين

yesterday 08:33:09

ترامب ينفي أي تواطؤ له مع التدخل الروسي في الانتخابات

yesterday 08:50:33

بوكو حرام تتبنى هجمات دموية أوقعت قتلى شمال شرق نيجيريا

yesterday 09:58:14

:: اختيارات المحرر

السعوديون على موعد قريب مع دور عرض سينمائية جديدة

دار أزياء كندية على منصة الموضة بلندن بفضل ميغان ماركل

أطعمة فرنسية بـ3 آلاف مطعم في يوم واحد

شركة أمن تقدم 144 بيضة للموظفين الجدد

ثقافة التهادي في المجتمعات العربية يحكمها الترف

تصاميم مستوحاة من الأساطير الإغريقية

الحمية النباتية تنقص الوزن وتضبط السكر لدى البدناء

شركات السياحة الأميركية تركز على الملاعب الرياضية

الـ'سايبورغ' إنسان معزز بقدرات آلية يسمع الألوان

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا