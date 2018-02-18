جيمس وكوري يشعلان الـ'أن بي إي'

'الملك' جيمس يتخطى حاجز 30 ألف نقطة، بأولوية الاختيار بسبب العدد الكبير من الأصوات التي حصل عليها.

العرب

مباراة كل النجوم

لوس أنجلس - ستتخلى مباراة كل النجوم (أول ستارز) عن تقليدها هذه السنة، فبعد أن كانت تجمع في السنوات السابقة بين نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، فإن المواجهة المقررة، الأحد، على ملعب ستايبلز سنتر في لوس أنجلس، ستجمع أفضل نجوم اللعبة بغض النظر عن انتمائهم إلى هذه المجموعة أو تلك.

وقام ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافاليرز وستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريزر، اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات، باختيار فريقيهما بحرية دون الأخذ بالاعتبار انتماء اللاعبين إلى المنطقتين الغربية أو الشرقية.

ومن الأسماء في تشكيلة جيمس يبرز زميله السابق كايري إيرفينغ الذي فاجأ الجميع الصيف الماضي بالانتقال إلى صفوف بوسطن سلتيكس كي لا يبقى تحت ظل “الملك” جيمس، إلى جانب اللاعب أنطوني ديفيس، بالإضافة إلى نجم غولدن ستايت ووريرز كيفن دورانت وراسل وستبروك من أوكلاهوما سيتي. من جهته، اختار كوري الظاهرتين الجديدتين في الدوري؛ اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من فريق ميلووكي باكس، والكاميروني جويل إمبيد من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، إلى جانب ديمار ديروزان لاعب تورونتو رابتورز ونجم هيوستن روكتس جيمس هاردن.

وحظي جيمس الذي أصبح الشهر الماضي سابع لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يتخطى حاجز 30 ألف نقطة، بأولوية الاختيار بسبب العدد الكبير من الأصوات التي حصل عليها.

وكانت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين أعلنت مطلع أكتوبر الماضي أنها ستضع حدا للمواجهة التقليدية بين لاعبي المنطقتين الشرقية والغربية في مباراة كل النجوم، مبرزة أنه من الآن فصاعدا سيختار قائد كل منطقة زملاءه في الفريق مهما يكن انتماؤهم المناطقي.

وأوضحت الرابطة أن قائد كل فريق سيكون اللاعب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الجماهير، مضيفة أن مسلسل اختيار اللاعبين لخوض مباراة كل النجوم “أول ستارز” لن يتغير.