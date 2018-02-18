الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

جيمس وكوري يشعلان الـ'أن بي إي'

'الملك' جيمس يتخطى حاجز 30 ألف نقطة، بأولوية الاختيار بسبب العدد الكبير من الأصوات التي حصل عليها.

العرب  [نُشر في 2018/02/18، العدد: 10904، ص(23)]

مباراة كل النجوم

لوس أنجلس - ستتخلى مباراة كل النجوم (أول ستارز) عن تقليدها هذه السنة، فبعد أن كانت تجمع في السنوات السابقة بين نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، فإن المواجهة المقررة، الأحد، على ملعب ستايبلز سنتر في لوس أنجلس، ستجمع أفضل نجوم اللعبة بغض النظر عن انتمائهم إلى هذه المجموعة أو تلك.

وقام ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافاليرز وستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريزر، اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات، باختيار فريقيهما بحرية دون الأخذ بالاعتبار انتماء اللاعبين إلى المنطقتين الغربية أو الشرقية.

ومن الأسماء في تشكيلة جيمس يبرز زميله السابق كايري إيرفينغ الذي فاجأ الجميع الصيف الماضي بالانتقال إلى صفوف بوسطن سلتيكس كي لا يبقى تحت ظل “الملك” جيمس، إلى جانب اللاعب أنطوني ديفيس، بالإضافة إلى نجم غولدن ستايت ووريرز كيفن دورانت وراسل وستبروك من أوكلاهوما سيتي. من جهته، اختار كوري الظاهرتين الجديدتين في الدوري؛ اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من فريق ميلووكي باكس، والكاميروني جويل إمبيد من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، إلى جانب ديمار ديروزان لاعب تورونتو رابتورز ونجم هيوستن روكتس جيمس هاردن.

وحظي جيمس الذي أصبح الشهر الماضي سابع لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يتخطى حاجز 30 ألف نقطة، بأولوية الاختيار بسبب العدد الكبير من الأصوات التي حصل عليها.

وكانت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين أعلنت مطلع أكتوبر الماضي أنها ستضع حدا للمواجهة التقليدية بين لاعبي المنطقتين الشرقية والغربية في مباراة كل النجوم، مبرزة أنه من الآن فصاعدا سيختار قائد كل منطقة زملاءه في الفريق مهما يكن انتماؤهم المناطقي.

وأوضحت الرابطة أن قائد كل فريق سيكون اللاعب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الجماهير، مضيفة أن مسلسل اختيار اللاعبين لخوض مباراة كل النجوم “أول ستارز” لن يتغير.

:: اقرأ أيضاً

الكرة الإنكليزية ترصد استعادة عرش القارة العجوز

النرويجية بيورغن أكثر السيدات تتويجا في الأولمبياد الشتوي

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مجلس الأمن يدرس إدانة إيران لتسليحها للحوثيين

2018-02-18

ماتيس يطالب بالتحقيق بشأن هجوم مرتزقة روس على قوات سوريا الديمقراطية

2018-02-18

تأجيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة بطلب من اثيوبيا

2018-02-18

مقتل فلسطينيان بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

2018-02-18

تحطم طائرة إيرانية على متنها 66 راكبا بمحافظة اصفهان

2018-02-18

نتانياهو: إيران تمثل أكبر تهديد للعالم

2018-02-18

عملية سيناء 2018 مستمرة في اجتثاث الارهابيين

yesterday 07:17:57

الأكراد يتهمون الجيش التركي باستخدام الغاز في هجوم على قرية بعفرين

yesterday 08:33:09

ترامب ينفي أي تواطؤ له مع التدخل الروسي في الانتخابات

yesterday 08:50:33

بوكو حرام تتبنى هجمات دموية أوقعت قتلى شمال شرق نيجيريا

yesterday 09:58:14

:: اختيارات المحرر

السعوديون على موعد قريب مع دور عرض سينمائية جديدة

دار أزياء كندية على منصة الموضة بلندن بفضل ميغان ماركل

أطعمة فرنسية بـ3 آلاف مطعم في يوم واحد

شركة أمن تقدم 144 بيضة للموظفين الجدد

ثقافة التهادي في المجتمعات العربية يحكمها الترف

تصاميم مستوحاة من الأساطير الإغريقية

الحمية النباتية تنقص الوزن وتضبط السكر لدى البدناء

شركات السياحة الأميركية تركز على الملاعب الرياضية

الـ'سايبورغ' إنسان معزز بقدرات آلية يسمع الألوان

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا