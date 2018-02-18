النرويجية بيورغن أكثر السيدات تتويجا في الأولمبياد الشتوي

أحرزت المتزلجة النرويجية ماريت بيورغن ضمن منتخب بلادها للتتابع، ذهبية سباق تزلج المسافات الطويلة السبت في بيونغ تشانغ 2018، لتعادل بالتالي إنجاز مواطنها أولي إينار بيورندالن كأكثر الرياضيين فوزا بالميداليات في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية.

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بيورغن تعادل إنجاز مواطنها بيورندالن

بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية) – نجحت المتزلجة النرويجية ماريت بيورغن من خلال فوزها السبت ضمن منتخب بلادها للتتابع في الصعود إلى منصة التتويج 13 مرة في مسيرتها المظفرة تماما كما فعل قبلها مواطنها أولي إينار بيورندالن.

وضم المنتخب النرويجي بالإضافة إلى بيورغن، كلا من أوستبرغ، ياكوبسن، وهاغا، وتقدّم على السويد وروسيا اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وكانت بيورغن التي ستكمل عامها الثامن والثلاثين الشهر المقبل، توجت بأول ميدالية أولمبية شتوية لها في هذا السباق أيضا في سولت لايك سيتي عام 2002، ثم أضافت ميدالية أخرى في تورينو عام 2006، قبل أن تحصد 5 ميداليات في فانكوفر عام 2010، و3 أخريات في سوتشي.

والميدالية هي الثالثة لبيورغن في بيونغ تشانغ بعد فضية السكياتلون السبت الماضي، والبرونزية في سباق 10 كلم الخميس.

أما شريكها في الرقم القياسي بيورندالن البالغ من العمر 44 عاما، فلم يشارك في الألعاب الحالية في رياضة البياتلون (تتضمن الرماية وتزلج المسافات الطويلة)، لأنه لم يحقق الحد الأدنى المطلوب لذلك.

ودخل بيورندالن التاريخ بعد أن شارك في جميع الدورات الأولمبية الشتوية منذ دورة ليلهامر النرويجية عام 1994، وكان يأمل بمشاركة سابعة على التوالي في بيونغ تشانغ 2018.

ويعد بيورندالن أفضل لاعب بياتلون في التاريخ وتوزعت ميداليته الـ13 على 8 ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية واحدة، وكانت أبرز مشاركته في سولت لايك سيتي عندما توج بأربع ذهبيات في أربع مسابقات مختلفة للبياتلون، أضاف إليها 95 فوزا فرديا في مراحل كأس العالم المختلفة و20 لقبا في بطولات العالم.

وحققت السبت أيضا المتزجلة التشيكية إيستر ليديكا مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها الميدالية الذهبية في سباق التعرج السوبر طويل في التزلج الألبي، في حين سجل الياباني يوزورو هانيو إنجازا باحتفاظه باللقب في مسابقة التزحلق الفني على الجليد.

وتعتبر نتيجة ليديكا من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن لا سيما أنها تحقّقت على حساب الأميركية ليندساي فون المرشحة فوق العادة للتتويج، لكنها ارتكبت خطأ فنيا عندما خرجت عن مسار السباق، ما جعلها تحتل المركز السادس.

المتزلجة النرويجية بيورغن تمكنت بفوزها الجديد من الصعود إلى منصة التتويج 13 مرة في مسيرتها المظفرة، تماما كما فعل قبلها مواطنها بيورندالن

وتقدّمت ليديكا على النمساوية أنا فيث حاملة اللقب قبل أربع سنوات في نسخة سوتشي 2014 تحت اسم أنا فينينغر، وعلى تينا فيراثر من ليختنشتاين.

وما يزيد من مفاجأة فوز ليديكا أن الأخيرة اختصاصية على ألواح التزلج (سنوبورد)، حيث توجت بطلة للعالم عام 2015 في فئة التعرج المتوازي، وبطلة للعالم عام 2017 في فئة التعرج الطويل المتوازي، وستشارك ليديكا في الفئة الأولى في الألعاب الحالية الأسبوع المقبل وستكون مرشحة لإحراز الميدالية الذهبية.

وللمقارنة بين ليديكا وفون، فإن الأولى لم تصعد إطلاقا على منصة التتويج خلال مسيرتها في سباق التعرج السوبر طويل، في حين حققت فون 81 انتصارا في كأس العالم.

ووصفت فون إحدى أشهر الرياضيات المشاركات في هذه الألعاب والفائزة بذهبية سباق الانحدار وبرونزية هذا السباق في فانكوفر عام 2010، فوز ليديكا بالمفاجئ بقولها “لا شك بأن فوزها صدمة، لقد تغلبت عليّ في التمارين في لايك لويز، وكان هذا الأمر مفاجئا لي أيضا”.

وأضافت “أشعر أنه في الألعاب الأولمبية كل شيء يمكن أن يحصل، الأمر لا يعني بأنها لا تستحق الفوز، لكن هناك الكثير من الضغوط على المرشحات”.

وكان لسان حال ليديكا مماثلا، بقولها “لقد تفاجأت بكل ما حصل، حاولت الفوز والقيام بعمل جيد في كل مرة، لكني لم أكن أدرك أن باستطاعتي تحقيق الفوز″. وأضافت “لم تتخذ الفتيات الأخريات مخاطرة كبيرة، لا شك بأن الضغوط كبيرة عليهنّ، كنت أحاول بذل قصارى جهدي”.

وفي المقابل، حقق الياباني يوزورو هانيو إنجازا نادرا باحتفاظه بلقبه بطلا لمسابقة التزحلق الفني على الجليد بإحراز الذهبية.

وتقدم هانيو على مواطنه شوما أونو وصيف بطل العالم، والإسباني خافيير فرنانديز بطل أوروبا ست مرات، وبات هانيو بعمر الثالثة والعشرين ثاني متزحلق يفوز بلقبين أولمبيين متتاليين منذ الأميركي ديك باتون الذي حقق هذا الإنجاز في عامي 1948 و1952.

وكان هانيو الذي توج بهذه المسابقة أيضا في سوتشي قبل أربع سنوات، يشارك للمرة الأولى بعد إصابة بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن أبعدته ثلاثة أشهر عن المضمار، وتحديدا منذ نوفمبر الماضي إثر سقوطه خلال التمارين، وتتويج هانيو في سوتشي 2014، جعله معبود الجماهير في اليابان ولم يخيب آمال أنصاره الذين ساندوه بقوة. وقال هانيو “أنا مرتاح لكوني نجحت في التزحلق هنا، لأن الكثير من الناس أظهروا مساندة كبيرة لي”.

وأضاف “كنت قلقا، لأن الكثيرين كانوا قلقين لأنني لم أتمكن من التدريب بسبب إصابتي، وبالتالي كان الدعم أقوى، كنت محظوظا جدا، لقد نجحت بالقيام بالقفزة التي أريد بالكثير من التركيز، كان الأمر رائعا”.