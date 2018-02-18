شركة أمن تقدم 144 بيضة للموظفين الجدد

العاملون شركة أطلس يتعين عليهم لكي يحصلوا كل أسبوع على 36 بيضةأن يصلوا في الوقت المحدد وألا يغيبوا عن نوبات العمل وأن يرتدوا ملابس أنيقة.

العرب

علاوة تحفيزية من البيض

زوليا (فنزويلا) – تعمل شركة خاصة للأمن في فنزويلا على جذب المزيد من الموظفين الجدد من خلال تقديم علاوات تحفيزية فريدة من نوعها تتمثل في 144 بيضة شهريا بجانب الراتب وقدره 10 دولارات.

وتسعى شركة أطلس للأمن ومقرها ولاية زوليا (غربي فينزويلا) في ظل إدراكها لما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية، إلى كسب المزيد من الموظفين الجدد لشغل وظائف رجال أمن مقابل 10 دولارات شهريا وعلاوة تحفيزية من البيض.

ويتعين على العاملين لكي يحصلوا كل أسبوع على 36 بيضة، قيمتها حوالي دولارين بسعر السوق السوداء، أن يصلوا في الوقت المحدد وألا يغيبوا عن نوبات العمل وأن يرتدوا ملابس أنيقة.

وقال مدير الموارد البشرية بالشركة “تلقينا الكثير من الطلبات منذ أن نشرنا الإعلان. نحن نعمل بروح الابتكار. إنه حافز جيد”.

وأصبحت علاوات الغذاء والمواصلات ضرورية للعمال الفنزويليين بعد أن انهارت العملة المحلية إلى درجة أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليا حوالي دولار واحد شهريا بسعر السوق السوداء.

وتعاني فنزويلا أيضا من تضخم جامح ولديها واحد من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، وكثيرا ما يذهب حراس الأمن ضحايا للجريمة.