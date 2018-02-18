أطعمة فرنسية بـ3 آلاف مطعم في يوم واحد

أطباق فرنسية في 150 بلدا لتعزيز إشعاع فرنسا الثقافي والسياحي ودفع المطبخ الفرنسي مجددا إلى الواجهة العالمية.

العرب

تصدير المذاق الفرنسي

باريس - يقدم أكثر من ثلاثة آلاف مطعم في 150 بلدا قوائم طعام فرنسية في 21 مارس المقبل في إطار النسخة الرابعة من مبادرة “غو دو/غود فرانس” بدفع من وزارة الخارجية الفرنسية والطاهي آلان دوكاس.

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز إشعاع فرنسا الثقافي والسياحة وتشارك فيها السفارات أيضا، حيث ستنظم فيها مآدب عشاء. وسيعدّ الطاهي ميشال روستان وابنته كارولين عشاء في سفارة موسكو وغي مارتان في بكين وتييري ماركس في طوكيو، حسب ما أعلن المنظمون.

وتعتبر المبادرة مستوحاة من “موائد إبيكوروس” التي أطلقها الطاهي الشهير أوغوست إيسكوفيه عام 1912 وتقوم على تقديم قائمة الطعام نفسها في يوم محدد في عدة مدن في العالم. وأطلق الطاهي دوكاس النسخة الأولى من هذه المبادرة عام 2015 وقد شارك فيها 1300 مطعم عبر العالم.

وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدفا بالوصول إلى مشاركة عشرة آلاف مطعم في العام 2020، وفقا لما أشارت إليه وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال دوكاس إنه “كفاح اقتصادي. نريد تصدير الثقافة الفرنسية وأدمغة المطبخ الفرنسي والمذاق الفرنسي”. ويرى أن الهدف يكمن في دفع المطبخ الفرنسي مجددا إلى الواجهة العالمية.