السعوديون على موعد قريب مع دور عرض سينمائية جديدة

بدأت العاصمة السعودية الرياض أولى خطوات تطبيق سياسة الانفتاح وإعادة الحياة للسينما بالمملكة من خلال توقيعها اتفاقا مع سلسلة "فو" العالمية لافتتاح ثلاثين قاعة عرض، رغم الأصوات المعارضة.

العرب

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الرياض - أثار اتفاق وقعته سلسلة “فو” السينمائية العالمية مع مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة لفتح 30 دار سينما في السعودية، ردود أفعال متباينة في المملكة.

وأكدت “فو” أن افتتاح دور السينما في السعودية أصبح “قريبا جدا”، مشيرة إلى بدء العمل في بعض المواقع المؤقتة، بحسب ما ورد بصحيفة تلغراف البريطانية في 12 فبراير الجاري. ومن المتوقع أن يكون فيلم “كابتن أندربانتس” الكارتوني من أول الأفلام المعروضة.

وعلّق الرئيس التنفيذي لـ”فو” تيم ريتشاردز على توقيع العقد، بالقول إن هذه “لحظة هائلة” في تاريخ السينما العالمية.

وأضاف “كانت السينما شكلا مثيرا من وسائل الترفيه المنزلي لأكثر من 100 عام، وانفتاح المملكة هو دليل على استمرار نمو الصناعة وقدرتها على الصمود”.

وتباينت ردود الأفعال السعودية والخليجية بين مؤيد ومعارض حول افتتاح دور العرض، وأطلق نشطاء هاشتاغ (وسم) باسم #افتتاح_دور_سينما_بالرياض.

وقال سلطان البازغي، المستشار الإعلامي والرئيس السابق للجمعية السعودية للثقافة والفنون، إن “السعوديين ليسوا بعيدين عن المشهد السينمائي”.

وأضاف “مع غياب دور العرض خلال العقود الماضية، فقد شغف الكثير من السعوديين بمتابعة الإنتاج السينمائي العربي والدولي، سواء من خلال الفيديو أو التلفزيون أو حين سفرهم إلى خارج المملكة”. واعتبر أن “الجديد سيكون أنهم سيتابعون الأفلام الحديثة، في حال إنتاجها بدلا من انتظار السماح بعرضها خارج دور السينما”.

ومن إيجابيات افتتاح دور السينما بالمملكة، قال إنه “دون شك سيخلق حالة ثقافية مختلفة، كما أنه سيخلق قطاعا مهما للاستثمار والتوظيف”.

وتابع “الأمر المهم من وجهة نظري هو أنه سيشجع صناعة سينما سعودية، فلدينا قاعدة مهمة من المخرجين والمخرجات السعوديين الموهوبين ينتظرون هذه اللحظة لتفعيل إنتاجهم وعرضه”.

وحول ردود الفعل الرافضة للخطوة، علّق البازغي بقوله “أعتقد أن المسألة تجاوزت انتظار ردود الفعل المعارض، فالقرار ماض في التنفيذ والاعتراض سيتلاشى حين يدركون أنهم كانوا يعارضون مجهولا لا يستدعي كل هذا الرفض”.

وعلّق أحد المغردين يدعى الرميثي على تويتر بتهنئة السعوديين، ضاربا مثالا بمصر. وأضاف أن “مصر مثال للسينما ودورها في تشجيع الآداب المختلفة وازدهار الأدب القصصي ونشر ثقافاتها بين الشعوب، هنيئا للشعب السعودي”.

وقال مغرد آخر يُدعى مقناص إن “السينما ليست ترفيها ولا ترفا، بل أداة تعبير ولغة تصنع رأي العالم. السينما في السعودية ضرورة. مبروك للشعب السعودي”. في حين أبدى مغرد باسم سهم الليل، اعتراضه على الفكرة، قائلا “ليس لدينا أي عمل محلي نعرضه، نشر ثقافات غربية غريبة تغريبية، إرضاء الغرب بتسويق بضاعته ماديا وثقافيا”.

أما مجلة أحفاد الشراة فنشرت تغريدة لفتوى تحريم السينما أصدرتها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (رقم 4120)، مطالبة إما بتحديثها وإما بحذفها.

وأفاد الحساب الرسمي التابع لـ”مشاريع سعودية” على تويتر بأن المملكة بدأت في إنشاء صالة سينما رباعية الأبعاد دي 4، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.