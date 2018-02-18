نصائح تكنولوجية: تعطيل الإعلانات في فيسبوك

تطبيق تطبيق البودكاست يوفر العديد من خيارات الضبط، مثل تحديد أوقات معينة للتنزيلات وقوائم تشغيل خاصة وإعدادات فردية لكل خلاصة.

العرب

ضرورة مراجعة بنود قائمة 'آد ساتينغ' من وقت إلى آخر

◄ عادة ما تجمع شبكة فيسبوك البيانات عن المستخدم لعرض الإعلانات بما يتناسب مع اهتماماته ومتطلباته الشخصية، لذلك ينصح خبراء الأمان بضرورة مراجعة بنود قائمة “آد ساتينغ” (الإعدادات/الإعلانات) من وقت إلى آخر، حيث تدرج في هذه القائمة الصفحات المتعلقة بالإعلانات والتي تُحدد بالزر “لايك” (أعجبني) أو الاستجابات والتفاعلات التي قام بها المستخدم مع المعلنين.

ويُمكن للمستخدم تحت بند “يور إنفومايشن” (معلوماتك) التعرف على السمات والخصائص المرتبطة بالإعلانات، وتحت هذا البند أيضا يمكن للمستخدم تحديد أنه لا يرغب في تلقي أي إعلانات.

◄ يعتبر تطبيق آي تيونز وتطبيق البودكاست بنظام تشغيل أبل “آي أو إس″ من المصادر الرئيسية لتشغيل البث الصوتي أو البودكاست. ويشتمل نظام تشغيل غوغل أندرويد على تطبيق مماثل، ولكنه ليس من تطوير الشركة الأميركية، ألا وهو تطبيق بودكاست أديكت الذي يتم تمويله عن طريق الإعلانات.

ويتيح تطبيق بودكاست أديكت لأصحاب هواتف أندرويد إمكانية الوصول إلى نفس المحتويات المتوفرة لمستخدمي تطبيق آي تيونز، فضلا عن توفر العديد من خيارات الضبط، مثل تحديد أوقات معينة للتنزيلات وقوائم تشغيل خاصة وإعدادات فردية لكل خلاصة، بالإضافة إلى إمكانية تخزين الحلقات على بطاقة الذاكرة الخارجية، كما يمكن استعمال تطبيق بودكاست أديكت كمشغل للملفات الصوتية المخزنة على ذاكرة الهاتف الذكي.