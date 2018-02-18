الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

نصائح تكنولوجية: تعطيل الإعلانات في فيسبوك

تطبيق تطبيق البودكاست يوفر العديد من خيارات الضبط، مثل تحديد أوقات معينة للتنزيلات وقوائم تشغيل خاصة وإعدادات فردية لكل خلاصة.

العرب  [نُشر في 2018/02/18، العدد: 10904، ص(17)]

ضرورة مراجعة بنود قائمة 'آد ساتينغ' من وقت إلى آخر

عادة ما تجمع شبكة فيسبوك البيانات عن المستخدم لعرض الإعلانات بما يتناسب مع اهتماماته ومتطلباته الشخصية، لذلك ينصح خبراء الأمان بضرورة مراجعة بنود قائمة “آد ساتينغ” (الإعدادات/الإعلانات) من وقت إلى آخر، حيث تدرج في هذه القائمة الصفحات المتعلقة بالإعلانات والتي تُحدد بالزر “لايك” (أعجبني) أو الاستجابات والتفاعلات التي قام بها المستخدم مع المعلنين.

ويُمكن للمستخدم تحت بند “يور إنفومايشن” (معلوماتك) التعرف على السمات والخصائص المرتبطة بالإعلانات، وتحت هذا البند أيضا يمكن للمستخدم تحديد أنه لا يرغب في تلقي أي إعلانات.

يعتبر تطبيق آي تيونز وتطبيق البودكاست بنظام تشغيل أبل “آي أو إس″ من المصادر الرئيسية لتشغيل البث الصوتي أو البودكاست. ويشتمل نظام تشغيل غوغل أندرويد على تطبيق مماثل، ولكنه ليس من تطوير الشركة الأميركية، ألا وهو تطبيق بودكاست أديكت الذي يتم تمويله عن طريق الإعلانات.

ويتيح تطبيق بودكاست أديكت لأصحاب هواتف أندرويد إمكانية الوصول إلى نفس المحتويات المتوفرة لمستخدمي تطبيق آي تيونز، فضلا عن توفر العديد من خيارات الضبط، مثل تحديد أوقات معينة للتنزيلات وقوائم تشغيل خاصة وإعدادات فردية لكل خلاصة، بالإضافة إلى إمكانية تخزين الحلقات على بطاقة الذاكرة الخارجية، كما يمكن استعمال تطبيق بودكاست أديكت كمشغل للملفات الصوتية المخزنة على ذاكرة الهاتف الذكي.

:: اقرأ أيضاً

السعوديون على موعد قريب مع دور عرض سينمائية جديدة

دار أزياء كندية على منصة الموضة بلندن بفضل ميغان ماركل

أطعمة فرنسية بـ3 آلاف مطعم في يوم واحد

شركة أمن تقدم 144 بيضة للموظفين الجدد

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مجلس الأمن يدرس إدانة إيران لتسليحها للحوثيين

2018-02-18

ماتيس يطالب بالتحقيق بشأن هجوم مرتزقة روس على قوات سوريا الديمقراطية

2018-02-18

تأجيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة بطلب من اثيوبيا

2018-02-18

مقتل فلسطينيان بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

2018-02-18

تحطم طائرة إيرانية على متنها 66 راكبا بمحافظة اصفهان

2018-02-18

نتانياهو: إيران تمثل أكبر تهديد للعالم

2018-02-18

عملية سيناء 2018 مستمرة في اجتثاث الارهابيين

yesterday 07:17:57

الأكراد يتهمون الجيش التركي باستخدام الغاز في هجوم على قرية بعفرين

yesterday 08:33:09

ترامب ينفي أي تواطؤ له مع التدخل الروسي في الانتخابات

yesterday 08:50:33

بوكو حرام تتبنى هجمات دموية أوقعت قتلى شمال شرق نيجيريا

yesterday 09:58:14

:: اختيارات المحرر

السعوديون على موعد قريب مع دور عرض سينمائية جديدة

دار أزياء كندية على منصة الموضة بلندن بفضل ميغان ماركل

أطعمة فرنسية بـ3 آلاف مطعم في يوم واحد

شركة أمن تقدم 144 بيضة للموظفين الجدد

ثقافة التهادي في المجتمعات العربية يحكمها الترف

تصاميم مستوحاة من الأساطير الإغريقية

الحمية النباتية تنقص الوزن وتضبط السكر لدى البدناء

شركات السياحة الأميركية تركز على الملاعب الرياضية

الـ'سايبورغ' إنسان معزز بقدرات آلية يسمع الألوان

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا