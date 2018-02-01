من الصراع حول الصحراء المغربية إلى النزاع حول 'أبوّة' الكسكسي

كان بالإمكان تأصيل المجهود المغاربي على استحثاث المبادرات الشبابية وتشجيع البحث العلمي والكفاءات وإطلاق فرص العمل للشباب الضائع وإنشاء مبادرات جمعياتية ومدنية.

العرب

لا بد أن تمر الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير من كل عام، حتى يستدرك الوعي المغاربي بوجود هيكل مؤسساتي إقليمي تشير كافة المؤشرات إلى أنه قاصر عن التجميع وأضعف من تأمين مهمة العمل المغاربي المشترك.

في جرد حساب السنوات الـ28 التي مرت على تأسيس الاتحاد المغاربي، لا شيء حقيقيا يستحق الذكر والإشادة والتنويه إلا إذا استثنينا الفكرة بحد ذاتها التي جاءت كرافعة مؤسساتية لعمل إقليمي مشترك تحتاجه الشعوب والحكومات على حد السواء في زمن التكتلات والتحالفات الإقليمية والدولية.

وبعيدا عن الخطابات الرسمية التي تدور حول ذات المعجمية السياسية تقريبا والمنسحبة على عبارات “العزم على العمل المشترك” و”تجاوز الصعوبات” و”التقريب بين الشعوب”، فإنّ وهنا هيكليا ومرضا مؤسساتيا أصابا الهيكل المغاربي في مقتل، بمجرد أن أنيطت منظومة العمل المغاربي إلى القمة والفاعلين الرسميين وتم غض الطرف كليّا عن القواعد الشعبية والعمالية والشبابية التائقة إلى امتزاج الوشائج المغاربية.

كان بالإمكان تحييد البعض من العقد المستعصية، لو تأصل المجهود المغاربي على استحثاث المبادرات الشبابية وتشجيع البحث العلمي والكفاءات الوطنية وإطلاق فرص العمل للشباب الضائع وإنشاء مبادرات جمعياتية ومدنية في كافة المجالات، عوضا عن مركزة القرار وتكثيف الصلاحيات والسلطات والمبادرات في أيدي الفاعلين الرسميين.

واحدة من بين مشكلات اتحاد المغرب العربي أنه ولد في أحضان العواصم وكان وليد سياساتها البينية، الأمر الذي حوله إلى رهينة توافق بينها، عوضا عن أن يكون أساس مطلبية شعبية مغاربية واستحقاق مجتمعي واسع في الجناح الغربي للوطن العربي.

المشروع المغاربي حبيس القمم والاجتماعات الوزارية

ولأن المشروع بقي حبيس قمم مغاربية واجتماعات وزارية رفيعة المستوى كثيرا ما تحولت إلى مجال مكاسرات إعلامية وسياسية بين العواصم والزعماء، فإن الاتحاد أصيب بجلطة حادة أدت إلى موت سريري منذ نحو عشرين عام على الأقل، المفارقة أن آباءه وأبناءه عاجزون اليوم عن إعلان موته ونهايته، فيما يفتقد “شبه الميت” إلى القدرة على التحرك أو الاستجابة للمؤثرات الداخلية والخارجية.

تروج السردية المغاربية الرسمية إلى أن إشكال الصحراء المغربية أدى إلى تعطل مسيرة الاتحاد، والحقيقة أن الوهن الهيكلي والصراع الزعاماتي والعطب المؤسساتي للاتحاد هي التي حالت دون تسوية هذا الملف وليس العكس.

ذلك أن معضلة الصحراء المغربية باعتبارها هدية مسمومة من الاحتلال الإسباني موجودة منذ 1975 أي قبل نشأة الاتحاد المغاربي بنحو 14 سنة، والذي تأسس قصد تعزيز التعاون المشترك وإيجاد حلول للمشاكل البينية أو على الأقل تحييدها وعلى رأسها الصحراء المغربية.

قصور المؤسسة المغاربية عن أداء واجبها السياسي حيال مشكلات الداخل المغاربي وضعفها في تأمين الحوار المشترك والمطلوب من لدنها لجسر الهوة بين العواصم الخمس هما اللذان أفضيا إلى تحويل مشكلة الصحراء المغربية إلى معضلة كبرى تتدخل فيها كافة القوى الكبرى والمنظمات الدولية وتتضارب فيها الوساطات وتنتصب عبرها الأطماع الاستعمارية الجديدة.

الملاحظة الأساسية اليوم أن موضوع الصحراء المغربية، الذي في الأصل ورشة عمل الاتحاد المغاربي ومحور الوساطة المغاربية – المغاربية، بات مادة أساسية في اجتماعات مجلس الأمن ونقطة مزايدات ومقايضات من طرف الأمناء العامين للأمم المتحدة ومجالا مفتوحا للوساطات الألمانية والأميركية وللمكاسرات بين أكثر من عاصمة غربية.

المفارقة أنه في خضم تكالب الأمم على موضوع الصحراء المغربية، نكاد نجزم أن القضية لن تحل إلا في إطار مغاربي جامع. ذلك أن الكثير من قضايا الحكم الذاتي والانفصال تم حلها عبر إخراج النزاع من دائرة المركز والهامش وإحلال المنظومة التشاركية ضمن الإقليم الأوسع الذي يقدم مقاربات خارج الصندوق وبدائل بعيدة عن مقولة الانفصال أو الضم القسري. عجز الاتحاد المغاربي عن الوصول إلى سقف المشاركة في صناعة الحل لمشكلات المنطقة يثير الكثير من التساؤلات والريبة والأسى، فغيابه عن الموضوع الليبي غير مبرر، وعدوله عن اجتراح الحلول لمشكلات الإرهاب العاصفة بالإقليم غير موفق وقبوله بأن يكون أعلى طموحاته إنشاء سكة حديد رابطة بين عواصم الاتحاد المغاربي – على أهميتها- مثير للتساؤل عن سبب الوجود وقيمته.

أن تتنافس الدول المغاربية الثلاث، تونس والجزائر والمغرب، على منصة اليونسكو بباريس لاقتلاع “أبوّة” وأمومة حقيقية لوجبة الكسكسي التي ستصنف كتراث إنساني، لهو مؤشر على حدة التباين والاختلاف الثلاثي. فأن يكون الصراع على المشترك الجامع في الأكلة الواجبة على كافة موائد العائلات المغاربية هو دليل على أن ثروات “المغرب العربي” باتت على موائد وطاولات لعبة أمم وعواصم لا يهمها كثيرا تصنيف الكسكسي بقدر ما يهمها أن يبقى صراع ونزاع اللئام على هوّية الطعام.

كاتب ومحلل سياسي تونسي

أمين بن مسعود