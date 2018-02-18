الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

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الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

القراصنة يتربصون بمستخدمي مواقع التعارف

50 بالمئة ممن يلجأون إلى التعارف عن طريق الإنترنت في دولة الإمارات واجهوا شكلا من أشكال الحوادث المتعلقة بأمن تقنية المعلومات.

العرب  [نُشر في 2018/02/18، العدد: 10904، ص(17)]

مشاركة المعلومات تضر أكثر مما تنفع

أبوظبي - أشارت شركة كاسبرسكي في دراسة بحثية إلى أن الإفراط في الانفتاح على الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالتعارف والمواعدة يمكن أن يؤدي إلى أكثر مما هو مأمول، إذ يفسح المجال أكثر للقراصنة الإلكترونيين.

واعترف 22 بالمئة من مستخدمي خدمات المواعدة والتعارف عن طريق الإنترنت ممن شاركوا في الدراسة البحثية، بأنهم يقدمون بيانات شخصية لأقرانهم على تلك المواقع في غضون دقائق أو ساعات من بدء الحوار معهم، الأمر الذي يجعلهم عُرضة للخطر.

وقد يبدو الأمر طبيعيا ويمثل طريقة سهلة للعثور على قرين محتمل تتم مواعدته، ولكن مستخدمي مواقع التعارف يقدّمون باختيارهم معلومات شخصية وحساسة للغاية دون التفكير مليا في تداعيات ذلك، لا سيما وأن الكثير من متلقيي تلك المعلومات ينشرونها على ملفاتهم التعريفية المفتوحة لعامة المستخدمين.

وأقرّ ربع المستخدمين المستطلعة آراؤهم في الإمارات بأنهم يشاركون الآخرين أسماءهم الكاملة علنا على الملفات التعريفية. فيما قال 15 بالمئة إنهم شاركوا الآخرين عناوين منازلهم، في حين اعترف 9 بالمئة بأنهم أطلعوا أقرانهم على تفاصيل تتعلق بأسرار أعمالهم أو تجارتهم بهذه الطريقة، كما اعترف مشاركون في الدراسة بالنسبة نفسها 9 بالمئة بأنهم شاركوا غيرهم عبر مواقع المواعدة صورا لأفراد أسرهم، غير مدركين بأنهم كشفوا عن أكثر مما ينبغي الكشف عنه من تفاصيل ومعلومات.

ويبدو أن المستخدمين من دولة الإمارات أكثر احتمالا لإفشاء المعلومات لمن تواعدوا معهم عبر الإنترنت، إذ قال 18 بالمئة من المشاركين في الدراسة إنهم قدّموا تفاصيل شخصية لأقرانهم، وأن 22 بالمئة ممن فعلوا ذلك قاموا به في غضون دقائق أو ساعات من بدء التعارف.

وأقر 20 بالمئة بأنهم يخبرون هؤلاء الأشخاص عن أشياء محرجة عن أنفسهم، فيما لا يقدم أي من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع صورا خاصة إلى أقرانهم.

ويمكن أن تُستخدم هذه المعلومات، إذا وقعت في الأيدي الخطأ، لاستغلال المستخدمين عبر الوصول إلى حساباتهم وأجهزتهم، أو حتى الابتزاز من قبل مجرمين على الإنترنت يطالبون الضحايا بدفع المال.

ويتعرض المواعدون على الإنترنت، بوصفهم مستخدمي إنترنت نشطين، إلى المزيد من التهديدات الإلكترونية، إذ أظهرت الدراسة أن نصف الأفراد 50 بالمئة الذين يلجأون إلى التعارف عن طريق الإنترنت في دولة الإمارات واجهوا شكلا من أشكال الحوادث المتعلقة بأمن تقنية المعلومات، مثل اختراق الأجهزة أو الحسابات، أو استهدافها من قبل برمجيات طلب الفدية، مقارنة مع 39 بالمئة ممن لا يمارسون نشاط المواعدة عبر الإنترنت، ما يجعل المواعدين بالتالي أكثر عرضة للهجوم.

ووجدت الدراسة أن المواعدين يفتقرون إلى استخدام أبسط أساليب الحماية، إذ أن 23 بالمئة منهم فقط يمنعون تطبيقات المواعدة من الوصول إلى البيانات على أجهزتهم، و26 بالمئة فقط يستخدمون حلا أمنيا أو تطبيقا لمكافحة الفيروسات.

وقال أندري موكولا، رئيس قسم الأعمال التجارية للمستهلكين لدى كاسبرسكي لاب، “على مستخدمي خدمات المواعدة عبر الإنترنت تحمّل المسؤولية تجاه أمنهم الشخصي وعدم افتراض أن بياناتهم المقدمة عبر التطبيق أو الموقع ستظلّ آمنة، إذ ينبغي على مستخدمي الإنترنت الحرص على حماية أنفسهم ومعلوماتهم الشخصية".

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