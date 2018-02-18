الحمية النباتية تنقص الوزن وتضبط السكر لدى البدناء

ووفق دراسة حديثة أجريت في جامعة يورك البريطانية؛ إن البدانة لا تقتصر على عامل السعرات الحرارية فقط ولا تنتهي أحياناً بمجرد التحكم في تناول الطعام، إنما تمتد لتشمل عوامل أخرى من شأنها تفسير مشكلة البدانة التي أصبح يعاني منها 34 بالمئة من البالغين و15-20 بالمئة من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة الأميركية.

وفيما يلي 5 عوامل غريبة تقف وراء مشكلة البدانة بالإضافة إلى الإفراط في تناول الطعام، حسبما جاء في موقع “ديلي هيلث” المعني بالصحة:

*العوامل البيئية: أصبحت البيئة المحيطة بنا تعجّ بالعديد من المواد الكيميائية التي أصبحت موجودة في الطعام، الماء، الهواء، مواد البناء، المنظفات، وحتى منتجات العناية الشخصية. وتمثل هذه المواد الكيميائية خطراً فسيولوجيا على البشرية، حيث تسبب زيادة الوزن ومقاومة لفقدانه عن طريق تعطيل نظام الغدد الصماء. فعلى سبيل المثال، المواد البلاستيكية والمعادن المستخدمة في تغليف البقالة تتناثر في الطعام مما يجعله يحتوي على السموم ولو بقدر بسيط يتراكم في الأنسجة الدهنية بالجسم مسبباً مشاكل صحية فيما بعد.

كما تضاف المواد الكيميائية إلى المياه لقتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة، هذا بالإضافة إلى المواد الكيميائية المتناثرة في الهواء الذي نتنفسه والتي تساهم في الإصابة بالعديد من الأمراض كالبدانة.

وجدير بالذكر أن معظم هذه المواد لم تكن موجودة قبل 100 عام، لذا فهي تمثل تحديا حديثا لصحة الإنسان.

*المنتجات الغذائية: تساهم المستحلبات؛ مكسبات اللون والنكهة، والمواد الحافظة التي تضاف إلى الكثير من المنتجات الغذائية لحفظها وإضفاء نكهة مميزة لها، في الإصابة بالعديد من الأمراض من بينها البدانة. كما أن المبيدات الحشرية التي يتم رشها على المحاصيل الغذائية لمحاربة الآفات الزراعية، تسبب زيادة الوزن.

الأدوية: أثبتت الدراسات أن هناك بعض الأدوية يؤدي تناولها بانتظام إلى البدانة، كمضادات الاكتئاب، مضادات الهيستامين، أدوية الضغط المرتفع، مضادات الذهان وهو مرض عقلي يحدث خللا في التفكير المنطقي، وأدوية السكري.

*بكتيريا الأمعاء: تلعب بكتيريا الأمعاء والتي تعرف بالميكروبيوم دوراً فاعلا في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم والتخلص من البكتيريا الضارة، إلا أن الأطعمة المحملة بالمواد الكيميائية تثبط هذه البكتيريا النافعة ما يؤدي إلى تراكم السموم التي تحول دون التخلص من الوزن الزائد بل وتسبب البدانة أيضاً.

الإجهاد المزمن: كل منا يتعرض في حياته إلى الإجهاد، إلا أن الإجهاد المزمن يعرض الإنسان إلى مجموعة كاملة من المشاكل الصحية، بما فيها زيادة الوزن.