السفر بالقطار دون أخطاء

موقع تريبس آفي الإلكتروني يوصي المسافر بتجنب العديد من الأخطاء التي قد تعكر صفو رحلته وتفسدها حتى يحظى برحلة خالية من المشاكل.

العرب

السفر بالقطار نهارا يمنعك من الاستمتاع بيومك

يعد القطار من بين أكثر وسائل النقل استعمالا من قبل الكثير من المسافرين سواء أكانت وجهتهم العمل أو الدراسة أو السياحة، لذلك أحصى موقع تريبس آفي الإلكتروني كم الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المسافر وقدم نصائح لتجنبها. وأفاد الموقع أن المسافر لكي يحظى برحلة خالية من المشاكل، لا بد من أن يتجنب العديد من الأخطاء التي قد تعكر صفو رحلته وتفسدها، وذكر أن هذه الأخطاء تتمثل في 5 هفوات يمكن تلافيها بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

التذاكر

يسعى الكثير من المسافرين إلى الحصول على تذاكر الدرجة الأولى والحال أن هذه الدرجة لا تختلف كثيرا عن الدرجة الاقتصادية في القطارات وخاصة أثناء التنقل بين البلدان الأوروبية، فالميزة الوحيدة للدرجة الأولى هي احتواؤها على عدد ركاب أقل.

النهار

ينصح للمسافرين الذين يستخدمون القطار نهارا بهدف السفر إلى وجهات سياحية لتمضية فترة إجازتهم، تجنب السفر في النهار، لأنهم سيقضون جزءا كبيرا من وقتهم في القطار، وعوضا عن ذلك يمكنهم السفر ليلا والاستمتاع بجولتهم أثناء النهار.

الانتباه للتواريخ

تحمل تذاكر القطار تواريخ صلاحية وعلى المسافر عدم إهمال الانتباه إلى هذا الجانب الهام، لأنه قد يضطر لإنفاق نقود إضافية على شراء تذكرة أخرى إن كانت تذكرته منتهية الصلاحية.

الطعام

يمكن للمسافر تجنب إنفاق مصاريف إضافية عبر الامتناع عن طلب الطعام داخل القطار، لأن أسعار وجبات القطار عادة ما تكون مرتفعة، وعوضا عن ذلك عليه محاولة أن يشتري وجبة سريعة من محطة القطار قبل الانطلاق فهي عادة ما تكون رخيصة وأكثر جودة.

الفندق

حسن التخطيط للسفر عبر القطار يجنب المسافر الأعباء المادية للإقامة في فندق، لا سيما إن كانت رحلته قصيرة وسريعة، إذ بإمكانه توفير نفقات الإقامة في الفندق عبر التخطيط للسفر ليلا والنوم داخل القطار.