فرض حالة الطوارئ يهدد بانهيار السياحة في جزر المالديف

تونس تحتضن النسخة الثانية لرالي تونس الدولي للدراجات النارية بمشاركة 150 دراجا بينهم 36 محليا.

العرب

إلغاء المئات من الحجوزات في فنادق

◄ قالت شركات سياحة إن السائحين يلغون المئات من الحجوزات في فنادق المالديف يوميا منذ فرض حالة الطوارئ في البلاد في الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من تأكيدات الحكومة أن الأوضاع طبيعية.

وقال متحدث باسم مجموعة (بارادايز أيلاند ريزورت فيلا) التي تدير فندقا يتألف من 282 غرفة على مسافة 20 دقيقة بالزورق من مالي حيث تتركز الاضطرابات، “يتراوح إلغاء حجوزات الغرف لدينا يوميا بين 50 و60 غرفة وهذا العدد ثابت منذ البداية. ينطبق ذلك على كل فنادقنا في البلاد”.

◄ تستضيف تونس في مارس المقبل النسخة الثانية لرالي تونس الدولي للدراجات النارية بمشاركة 150 دراجا بينهم 36 محليا.

وينظم الرالي الاتحادان التونسي والفرنسي للدراجات النارية إضافة إلى نادي تونس للرياضات الميكانيكية (مستقل)، في تظاهرة رياضية سياحية تجوب ربوع تونس في مسافة 2000 كيلومتر.

واعتبر المتسابق التونسي معاذ زويتة والذي شارك في النسخة الماضية، أن “التظاهرة تجمع بين السياحة والرياضة”.

◄ ارتفعت نسبة الحجوزات السياحية للمواطنين السويديين في يناير 2018، لقضاء عطلة في تركيا خلال الصيف المقبل إلى 83 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وأفادت صحيفة إكسبريسن السويدية أن هذه النسبة تشير إلى أن تركيا عادت لتكون الوجهة المفضلة للسائح السويدي.

وأوضحت أن السياح السويديين يختارون المنتجعات السياحية الشهيرة في تركيا، وأن نسبة حجوزاتهم لأقضية “ألانيا” و”سيدا” و”بالاك” في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، ارتفعت ثلاثة أضعاف.

◄ نظمت أكور للفنادق، المجموعة المتخصصة في قطاع الضيافة العالمية، بالتعاون مع كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري دبي للسياحة، يوما مفتوحا ضمن برنامج مضياف لتوطين القطاع السياحي في الدولة.

واستقطبت الفعالية مجموعة من الطلاب والخريجين وذوي الخبرة في دبي، حيث أجريت لهم مقابلات مع بعض القيادات ضمن مجموعة “أكور للفنادق” حول الوظائف التي تتيحها المجموعة ضمن قطاع السياحة والضيافة في الدولة.

وأكد أوليفييه غرانيه الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور للفنادق الشرق الأوسط وأفريقيا، التزام المجموعة بدعم مبادرة مضياف لتوطين القطاع السياحي في الدولة نظرا لدورها الرائد في تمكين الشباب الإماراتي وإعداد جيل جديد من قيادات المستقبل.

وقال ”نتطلع من خلال شراكتنا مع كلية دبي للسياحة إلى استقطاب الشباب لشغل وظائف في قطاع السياحة والضيافة والاستفادة من فرص التطوير الوظيفي التي يمكن للأكور للفنادق أن توفرها لهم”.

◄ عرضت مصر لأول مرة قطعا أثرية بالمتحف المصري (وسط القاهرة)، إحداها وُصفت بأنها “مفتاح الوصول” لأسماء ملوك الفراعنة.

وقالت وزارة الآثار المصرية في بيان إن المتحف المصري بدأ عرض أجزاء من “حجر باليرمو” الذي يعد أحد أهم مصادر التاريخ المصري القديم، ويشكل “مصدرا لأسماء ملوك الفراعنة القدماء”.

وتعوّل مصر على قطاع الآثار باعتباره أحد مصادر العملة الصعبة للبلاد، إلا أن سلسلة انتكاسات أمنية دفعت باتجاه مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية.