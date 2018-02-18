تصاميم مستوحاة من الأساطير الإغريقية

التصاميم الربيعيّةتميزت بقصّاتها القريبة من الجسم في القسم الأعلى لتنسدل بعد الخصر على شكل حرف “A” في البعض منها وتتزيّن بالكشاكش في البعض الآخر.

العرب

سحر الزمن الماضي

قدّم المصمم زياد نكد في أسبوع باريس للأزياء الراقية، مجموعة خاصة بمناسبات الربيع والصيف المقبلين تميزت بالأثواب الطويلة الفاخرة، حيث ارتسمت السنابل الذهبيّة بإشعاعها المعدنيّ وجدائلها المسبوكة بأناقة على التصاميم التي استوحاها المصمم من أسطورة “ديميتير” الإغريقيّة التي كانت توصف بكونها “أم الأرض".

وجسّدها بالجدائل المسبوكة وبريق اللون الذهبي ونعومة اللون الأزرق السماوي والأخضر المستوحاة من الأرض والأشجار.

وتجلّى سحر الزمن الماضي في تصاميم تمّ تنفيذها بخامات الحرير والتول، وتلوّنت بتدرجات ألوان الباستيل الحالمة، منها الوردي الفاتح والمرجاني، ودخلت عليها درجات الذهبي والفضي والبرونزي.

وتميّزت التصاميم الربيعيّة بقصّاتها القريبة من الجسم في القسم الأعلى لتنسدل بعد الخصر على شكل حرف “A” في البعض منها وتتزيّن بالكشاكش في البعض الآخر.

وترافقت التطريزات التي زيّنت العديد من إطلالات المجموعة مع لمسات من الريش التي أضافت إليها حيويّة لافتة.