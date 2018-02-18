شركات السياحة الأميركية تركز على الملاعب الرياضية

تعتبر الملاعب الرياضية الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية من أهم عوامل الجذب السياحي لعشاق الرياضة، ما دفع العديد من الشركات السياحية إلى توفير رحلات مخصصة لمشاهدة المباريات الرياضية مع إعداد برنامج لإمتاع السياح بمشاهدة المعالم السياحية الموجودة في المدينة الأميركية الحاضنة للمباراة.

العرب

مشاهد رياضية لا تفلت

واشنطن – تعد الملاعب الرياضية الشهيرة من ضمن عوامل الجذب السياحي للولايات المتحدة الأميركية، حيث يحرص الكثير من عشاق الرياضة على زيارة ملعب يانكي وأميركان إيرلاينز سنتر وملعب لامبو فيلد ضمن برنامج السياح لمتابعة المباريات المثيرة في بطولات البيسبول وكرة السلة وكرة القدم الأميركية.

ويقع ملعب يانكي في جنوب منطقة برونكس بنيويورك، وتقام عليه مباريات دوري البيسبول الأميركي للمحترفين، فضلا عن أنه معقل فريق البيسبول نيويورك يانكيز الشهير عالميا، حيث تم افتتاحه في العام 1923 وأغلق مدة ليتجدد موعد افتتاحه في العام 2009، وفي أميركان إيرلاينز سنتر يلعب فريقه دالاس مافيريكس في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين “إن بي إيه”.

كما يقع ملعب لامبو فيلد في مدينة غرين باي الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، ويعتبر أكثر ملعب تم استخدامه في الدوري الأميركي لكرة القدم “إن أف آل”، ويعد معقلا لفريق غرين باي باكرز، الذي يعتبر أحد أكثر الأندية الأميركية العريقة والناجحة في دوري كرة القدم، علما وأن جماهير فريق غرين باي باكرس عليها أن تحجز التذاكر مبكرا قبل المباريات بأشهر.

ويمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع برحلتهم السياحية في منتجع كريستال غرين الذي يتميز بوجود متنزه مائي ومنتجع صحي وعدة مرافق لأنواع أخرى من الرياضات.

ويطل على شرفات خاصة مؤثثة، كما توفر جميع الغرف إطلالات رائعة على الأماكن المحيطة، ويمكن للنزلاء الاستمتاع بعلاجات شاملة في المنتجع الصحي تشمل التدليك والحمام التقليدي. كما توجد صالة لياقة للرياضة البدنية بالإضافة إلى ملاعب تنس وملعب للأطفال مع حمام سباحة.

أربع بطولات كبرى

تشتهر الولايات المتحدة الأميركية باحتضانها لأربع بطولات رياضية كبرى تتمتع بشهرة عالمية وهي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين إن بي إيه، والدوري الأميركي لهوكي الجليد إن أتش آل، ودوري البيسبول الأميركي للمحترفين إم آل بي والدوري الأميركي لكرة القدم إن أف آل.

حضور السياح لمشاهدة بعض المباريات يعتبر من الفعاليات الهامة أثناء البرنامج السياحي، بل إنه قد يكون الهدف الرئيسي من زيارة بعض المدن الأميركية

ويعتبر حضور السياح لمثل هذه المباريات من الفعاليات الهامة أثناء البرنامج السياحي، بل إنه قد يكون الهدف الرئيسي من زيارة بعض المدن الأميركية، لذا تقوم بعض شركات السياحة بتنظيم رحلات تركز على المباريات والملاعب الرياضية، كما يمكن للسياح أيضا حضور العديد من المباريات مع الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية في المدينة أيضا.

وفي البداية ينبغي على السياح دراسة جدول المباريات بالدوري الأميركي لكرة القدم، والذي عادة ما يتم نشره في أوائل الصيف في أغلب الأحيان، وبعد ذلك يبحثون عن أماكن إقامة المباريات المثيرة لاهتمامهم، وفي تلك الأثناء يتم التركيز على المناطق التي تقام فيها الكثير من المباريات، التي يمكن حضورها، وتشتمل على العديد من المعالم السياحية، التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها.

وتوفر بعض الشركات السياحية رحلات مخصصة لمشاهدة المباريات الرياضية في الولايات المتحدة، حيث يمكن للسياح السفر لقضاء مدة تتراوح بين ثلاث وخمس ليال وحضور مباراة أو مباراتين أو البقاء لفترة أطول.

وإذا رغب السياح في تنظيم رحلاتهم إلى الولايات المتحدة الأميركية بأنفسهم، فإنه يتعين عليهم الحصول على تذاكر المباريات الرياضية بأنفسهم، ويتم طرح التذاكر على المواقع الرسمية للأندية الرياضية أو منصات بيع تذاكر المباريات مثل موقع “Ticketmaster” أو موقع “Stubhub”، حيث يعرض هذا الموقع وجهة مشاهدة الملعب من بعض المقاعد، وعادة ما يحتاج المرء إلى بطاقة الائتمان لشراء تذاكر المباريات عبر الإنترنت، ودائما ما يوصى بشراء التذاكر الإلكترونية.

مشاهدة مباريات كرة السلة وزيارة المعالم السياحية

حجز مبكر

من المهم أن يتم حجز تذاكر مباريات كرة القدم مبكرا، حيث يلعب كل فريق 16 مباراة فقط خلال الموسم العادي، في حين يلعب فريق كرة البيسبول 162 مباراة في دوري البيسبول الأميركي للمحترفين إم آل بي. وتنفد تذاكر مباريات فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من بدء طرحها للبيع على الإنترنت.

ومع ذلك يمكن للسياح في الكثير من الأحيان الحصول على تذاكر المباريات، حيث يقوم أصحاب التذاكر الموسمية بعرض مقاعدهم على منصات بيع التذاكر، إذا تعذر عليهم حضور بعض المباريات. وعادة ما تكون تذاكر المباريات المعاد بيعها أكثر تكلفة من التذكرة العادية، إلا أنها تكون في الوقت نفسه أقل من التذاكر المعروضة من قبل الشركات الأخرى. وبشكل عام ينبغي الحصول على تذاكر المباريات من مصادر بيع رسمية وتجنّب التعامل مع السوق السوداء.

وكنصيحة عامة ينبغي الحصول على تذاكر مباريات الدوري الأميركي لكرة القدم في أقرب وقت ممكن، أما بالنسبة لمباريات البطولات الثلاث الأخرى، فيمكن في الكثير من الأحيان شراء تذاكر المباريات من الملعب في نفس اليوم، وهو ما يمثل فرصة أمام السياح في الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ القرار بمشاهدة إحدى المباريات في أي وقت.

ولا تقتصر متعة مشاهدة المباريات الرياضية في الولايات المتحدة الأميركية على الاستمتاع بأنشطة رياضية من الدرجة الأولى، ولكن حضور مثل هذه المباريات يفتح أمام السياح نافذة للاطلاع على الثقافة الأميركية.