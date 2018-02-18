الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 18 فبراير/شباط 2018، العدد: 10904

معرض كائنات السينما الغرائبية

معرض يقدم مجموعة من النماذج والرسومات والأدوات والشخصيات التي استخدمها بلمخرجان الفرنسيان جان بيير جونيت ومارك كارو الاثنان في الأفلام التي تعاونا فيها.

العرب عمار المأمون [نُشر في 2018/02/18، العدد: 10904، ص(12)]

جهتان في المعرض تكشفان عن طبيعة المواد التي أثثته: نافذة على المستحيل

لم تكن السينما في بدايتها فنّاً، بل كانت نوعاً من السحر لخلق الدهشة وأسر الجمهور، أشبه بنافذة إلى المستحيل والعوالم المتخيّلة التي تأسر أبصار المشاهدين، ومع تطوّرها السريع أصبحت السينما تمتلك واقعها الخاص وعوالمها المدهشة، هذه العوالم الحيّة في الشاشة تحتاج إلى جهود فنيّة وتقنيّة لا تقتصر فقط على عمليات الكتابة والتمثيل والإخراج وغيرها، بل أيضاً بناء ديكورات وصنع أغراض وأدوات وأزياء ترسم تفاصيل أي فيلم وتكسبه حيويته.

ويمتد الأمر كذلك إلى خلق شخوص متخيّلة لا يمكن أن تكون حيّة إلا على الشاشة كما في أفلام الخيال العلمي والفانتازيا، حيث يحضر السحر في أصغر التفاصيل والأدوات التي قد تبدو دون قيمة على أرض الواقع، لكنها أساس الدهشة في عوالم السينما وكأن الأخيرة ماكينة لصناعة الأحلام.

تشتهر صالة سان بيير في العاصمة الفرنسية باريس بمعارضها المميزة، وهذا العام تشهدُ معرضاً بعنوان “كارو/ جونيت” الذي يحتفي بالمخرجين الفرنسيين جان بيير جونيت ومارك كارو، اللذين بدأت صداقتهما عام 1974 في مهرجان سينما الكارتون في نانسي، ليصبحا بعدها أقرب لثنائي قدما لنا العديد من الأفلام الساحرة بصرياً، وخصوصاً أن كارو إلى جانب كونه مخرجاً هو رسام وفنان رسوم مصوّرة.

المعروضات ليست مجرد أغراض جامدة هدفها ملء الفراغ في الشاشة، بل هي حية وتتحرك

يحوي المعرض مجموعة من النماذج والرسومات والأدوات والأغراض والشخصيات التي استخدمها الاثنان في الأفلام التي تعاونا فيها سواء كانت قصيرة أو طويلة كفيلمي “بهارات” و”مدينة الأطفال الضائعين”، كذلك ما استخدماه في الأفلام التي صنعها كل واحد منهما على حدة مع التركيز على أعمال جونيت، إذ نرى مجسّماً للكائن الفضائي المستخدم في فيلم (الكائن الفضائي 4- Alien 4) والذي أخرجه جوينت لهوليوود وسط تشكيك الكثيرين بقدرته، كذلك نرى الأزياء المستخدمة في فيلم “إيميلي بولان” الشهير، ودفتر الصور الذي كانت تمتلكه، كما تحضر التماثيل التي كان يلعب معها “بيفيت” في فيلم جونيت الأخير، إلى جانب سلسلة من الآلات العضويّة التي تُدمج مع الجسد البشري والتي استخدمها جونيت في أفلامه القصيرة.

نشاهد في المعرض أيضاً التخطيطات والرسومات التي صنعها كارو لتصميم عوالم فيلم الكائن الفضائي، إلى جانب الأسلحة وأزياء الفضاء وغيرها من الأغراض التي تشكّل الهوية البصرية لعوالم أفلام كلّ منهما التي يتداخل فيها الواقعي مع السحريّ، كآلة الذكاء الاصطناعي العجيبة التي استخدمت في فيلم “مدينة الأطفال الضائعين”.

التصميم الدقيق وفعاليّة كل من الأغراض التي نراها هو ما يأسر المشاهد، فهي ليست مجرد أغراض جامدة هدفها فقط ملء الفراغ في الشاشة، بل هي حيّة وتتحرك ويمكن استخدامها، وتخلق الإحساس بأنها حقيقة حتى لو لم تكن أمام الكاميرا، وهذا ما يؤكده كل من جونيت وكارو اللذان يقولان إنهما يقومان بصناعة ما يستخدمانه من أغراض بأيديهما دون الاستعانة بالآلات المعقدة أو شديدة التطور، فهما يؤمنان بأن للإغراض أرواح وكأنها تحدّق في من يستخدمها أو يقف قريباً منها، وهنا تحضر أهمية السينما كونها تجعل هذه الأغراض ذات جدوى وقادرة على أن تتحرك بحرية في عوالمها المتخيّلة، لنراها في المعرض أشبه بكائنات تنتظر لمسة سحرية كي تعود للحياة.

لم يشكّل التقدّم التكنولوجي وتقنيات التحريك عبر الحاسوب عائقاً أمام الثنائي، إذ مازالا يستخدمان المجسمات الصغيرة والمخططات الورقيّة في أفلام التحريك التي يخرجانها سواء كانا سويّة أم منفصلين، كالكائنات الصغير والحشرات الناطقة التي صنعها جونيت واستخدمها في فيلم تحريك قصير أخرجه احتفاء بالشاعر جاك بريفير.

ما يلفت النظر حين دخول صالة العرض أن شكلها دائريّ ويصف جونيت هذا الخيار بأنه يمكّن الزائر من مشاهدة كل الأعمال دفعة واحدة في حال وقف في المنتصف ودار حول نفسه دورة كاملة بمدة لا تتجاوز الثانيتين ونصف الثانية، ما يشبه مدة الحلم، إذ يمكن أن تترك هذه الحركة انطباعاً بصرياً لدى الزائر بأنه سافر إلى عوالم غرائبيّة ثم عاد منها دون أن يدرك ما حصل.

كاتب من سوريا

:: اقرأ أيضاً

معتقل الأحلام في ثقافة عربية محبطة

ولادة الحداثة الروائية في العالم

قاهرة القرن التاسع عشر بعين مصور فرنسي

الروائي التونسي شكري المبخوت: الثورة فكت قيود المبدعين

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

مجلس الأمن يدرس إدانة إيران لتسليحها للحوثيين

2018-02-18

ماتيس يطالب بالتحقيق بشأن هجوم مرتزقة روس على قوات سوريا الديمقراطية

2018-02-18

تأجيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة بطلب من اثيوبيا

2018-02-18

مقتل فلسطينيان بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

2018-02-18

تحطم طائرة إيرانية على متنها 66 راكبا بمحافظة اصفهان

2018-02-18

نتانياهو: إيران تمثل أكبر تهديد للعالم

2018-02-18

عملية سيناء 2018 مستمرة في اجتثاث الارهابيين

yesterday 07:17:57

الأكراد يتهمون الجيش التركي باستخدام الغاز في هجوم على قرية بعفرين

yesterday 08:33:09

ترامب ينفي أي تواطؤ له مع التدخل الروسي في الانتخابات

yesterday 08:50:33

بوكو حرام تتبنى هجمات دموية أوقعت قتلى شمال شرق نيجيريا

yesterday 09:58:14

:: اختيارات المحرر

السعوديون على موعد قريب مع دور عرض سينمائية جديدة

دار أزياء كندية على منصة الموضة بلندن بفضل ميغان ماركل

أطعمة فرنسية بـ3 آلاف مطعم في يوم واحد

شركة أمن تقدم 144 بيضة للموظفين الجدد

ثقافة التهادي في المجتمعات العربية يحكمها الترف

تصاميم مستوحاة من الأساطير الإغريقية

الحمية النباتية تنقص الوزن وتضبط السكر لدى البدناء

شركات السياحة الأميركية تركز على الملاعب الرياضية

الـ'سايبورغ' إنسان معزز بقدرات آلية يسمع الألوان

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا