حقائق مستقبلية أم طوباويات؟ بين رف الكتب

الكاتب أنسيلم جاب ينطلق من أسطورة إيروزيختون الملك الذي التهم نفسه لأنه لم يعد يجد ما يشبع نهمه ليبين أن المجتمع الحديث قام على العمل التجريدي والمال، البضاعة والقيمة.

العرب

تجارب ما بعد الرأسمالية المعاصرة

"طوباويات واقعية" كتاب لإريك ألين رايت، أحد كبار علماء الاجتماع الاميركان، يقترح فيه بوصلة جديدة لابتكار ما بعد الرأسمالية وممارسته، دون انتظار أيام أفضل أو غد مشرق. لماذا وكيف الخروج من الرأسمالية؟ ما هي البدائل الموجودة منذ الآن؟ هل نستطيع، وهل تنبغي إعادة ابتكار الاشتراكيات عن طريق إنجازات ملموسة؟ بأي أدوات، بأي أشكال عمل، وأي مؤسسات؟

تلك أسئلة عريضة، متماسكة فيما بينها، يحاول هذا الكتاب القيم الإجابة عنها بوضوح، كحصيلة لبحث عالمي مشترك استغرق إنجازه عدة سنوات حول نظريات الانفتاح الأكثر راهنية، وكذلك عدة مشاريع حية لتحول راديكالي، أو متدرج، سبق أن رأت النور في المجالات الاقتصادية والاقتصادية والسياسية. انطلاقا من البحث حول تجارب ما بعد الرأسمالية المعاصرة، يتبدى تصور جديد للتقدم ووسائله الممكنة، وكذلك لرؤية علمية لأنماط تجاوز الرأسمالية. هذه الطوباويات الواقعية ليست للمثاليين ولا للواقعيين، بل هي تجارب معيشة، وتصورات جريئة تضع من الآن ظروف مستقبل ممكن وأسسه وأشكاله.

المجتمع السائر إلى حتفه بإرادته

في "المجتمع الملتهم ذاته" يهتم أنسيلم جاب بالذات النرجسية التيّامة التي يعرّفها بكونها الذاتية الخاصة برأسمالية الأزمة، حيث توسّع "أزمة القيمة" هنا خطابها ليشمل دائرة البنى النفسية، بحثا عن تيمية البضاعة. ينطلق الكاتب من أسطورة إيروزيختون، الملك الذي التهم نفسه لأنه لم يعد يجد ما يشبع نهمه، كعقوبة ربانية عن إساءته إلى الطبيعة، ليشبه به اندفاع المجتمع نحو هلاكه، ويصوره كنقطة انطلاق المجتمع الملتهم ذاته، مستهديا كما في كتبه السابقة بنظريات ماركس على ضوء "نقد القيمة"، ليبين أن المجتمع الحديث قام أساسا على العمل التجريدي والمال، البضاعة والقيمة. ولكن كيف يعيش الأفراد في هذا المجتمع السلعة؟ وأي نوع من الذاتية تنتج الرأسمالية؟ لفهم ذلك يعود بنا الكاتب إلى فرويد وإريخ فروم وكريستوفر لاش، ليستنتج أننا مدعوون إلى التخلي عن الفكرة التي أوجدها الفكر الحديث عن كون الفرد حرا ومستقلا، لأنه في الواقع يستبطن إرغامات خلقتها الرأسمالية.

اللغات السرية عند الشعراء والمنحرفين

"لغات غامضة" كتاب طريف لدانيال هيلر روازن، يستكشف فيه ظاهرة غريبة لم تنل في رأيه ما تستحق من عناية، ألا وهي حرص البشر عند الحديث بلغة ما إلى ابتكار لغات سرية، قد تكون جادة أو مسلية، وقد تكون ألعابا موجهة للأطفال وقد تكون عملا معدّا للكبار عسير الفهم عُسر اللغات الأجنبية. ويذكر بأن ظهور تلك اللغات الغامضة عمدا بدأ مع النهضة الأوروبية، وقاومها النحاة والمشرعون والفقهاء معتبرين أن أشكال الخطاب الجديدة تلك هي أداة جريمة.

مثلما يذكر بأن ليّ اللغات ليّا متصنعا رأى النور أول مرة في اليونان القديمة، وروما، ثم في بروفانسيا واسكندينافيا وأوروبا في القرن الوسيط، ولكن لغايات أخرى، حيث درج المغنون والنساخون إلى ابتكار تنويعات ملتبسة في فنون القول، دون أن يبحثوا من وراء ذلك عن تمنع أو خداع، بل كانوا يريدون الكشف عن لغة الآلهة، التي كان الشعراء والرهبان وحدهم يتقنونها. والكتاب يرصد مختلف أنواع اللغات الغامضة، من لغة المنحرفين والمجرمين إلى التعابير المقدسة، ومن أعمال سوسير في الجناس إلى نظريات جاكوبسون في الشعر، ومن الفنون الغريبة إلى نساخي التوراة ومؤسسي دادا.