السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

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السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

عملية سيناء 2018 مستمرة في اجتثاث الارهابيين

الجيش المصري يستهدف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء أسفرت عن القضاء على أربعة من العناصر التكفيرية.

العرب  [نُشر في 2018/02/17]

ويستمر دحر الارهاب

القاهرة- واصلت القوات المسلحة المصرية عمليتها العسكرية الشاملة "سيناء 2018" حيث قصفت 8 أهداف للعناصر الإرهابية بسيناء.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية صباح اليوم السبت البيان التاسع الخاص بعملية "سيناء 2018" لمكافحة الإرهاب، والتي تنفذها القوات المسلحة والشرطة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.

وجاء في البيان أنه "استمرارًا لنجاحات أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية في العملية الشاملة /سيناء /2018 بشمال ووسط سيناء في فرض الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية وتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية".

وأوضح البيان "قامت القوات الجوية باستهداف ثمانية أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، والقضاء على ثلاثة أفراد تكفيريين وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة"

وتابع أنه تم "رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء أسفرت عن القضاء على اربعة من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، عثر بحوزتهم على بندقية آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير".

وأوضح البيان أيضا أنه تم "ضبط وتدمير سبع سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، و اثنان وثلاثون دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة".

وأضاف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن القوات نجحت في "القبض على (408) أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر الماضي الجيش والشرطة بـ"استخدام كل القوة الغاشمة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره". وكان ذلك بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، وشنه مسلحون يُعتقد على نطاق واسع أنهم من "داعش سيناء"، وأسفر عن سقوط 311 قتيلا وإصابة العشرات كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

ويعد التحدي الأمني في شمال سيناء من أبرز المشكلات التي يتحدث عنها الرئيس المصري، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية شبه محسومة، يتولى بموجبها السلطة لأربع سنوات مقبلة.

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