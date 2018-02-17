السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

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السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

مجلس الشيوخ الأميركي يسقط مشروعا لقانون جديد للهجرة

خطة ترامب تسقط بحصولها على 39 صوتا فقط مقابل 60 صوتا، حيث صوّت 14 سيناتورا جمهوريا مع معظم الديمقراطيين ضد هذه الخطة.

العرب  [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، ص(5)]

جدال متواصل

واشنطن - هاجم البيت الأبيض الجمعة، النواب الديمقراطيين بعد رفض مجلس الشيوخ خطة مشتركة للحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الهجرة تحمي نحو 1.8 مهاجر من خطر الترحيل، وخطة طرحها الرئيس دونالد ترامب لحل هذه المسألة.

وقال البيت الأبيض إن الديمقراطيين “هم رهائن اليسار المتطرف في حزبهم” و”غير جادين” فيما يتعلق ببرنامج “الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين المعروف اختصارا باسم “داكا”.

وجاء في بيان للبيت الأبيض “اليوم وقفوا مع هامش متطرف في مقابل الرجال والنساء المجتهدين في وزارة الأمن القومي”، مضيفا أن إدارة ترامب ستواصل السعي للتوصل إلى خطة تتضمن “حلا مقبولا لداكا”.

وحاز مشروع القانون الحزبي المشترك على 54 صوتا مقابل 45 صوتا رافضا، لكنه فشل، بفارق ستة أصوات فقط، في الحصول على تأييد 60 عضوا وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير أي قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية.

وسقطت خطة ترامب بحصولها على 39 صوتا فقط مقابل 60 صوتا، حيث صوّت 14 سيناتورا جمهوريا مع معظم الديمقراطيين ضد هذه الخطة، فيما حذر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من أن نجاح الخطة يبقى صعبا إذا استمر كل طرف في “مواصلة تسييس” القضية.

وكتب غراهام على تويتر “لازلت أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق حول الهجرة يحقق للرئيس ترامب الكثير من أولوياته حول الحدود، ويؤمن المساعدة للأشخاص المؤهلين لداكا”. وكان أمام مجلس الشيوخ خياران، الأول مشروع قانون توافقي يوفر لنحو 1.8 مليون مهاجر مسارا ينتهي بمنحهم الجنسية خلال مهلة من عشرة إلى 12 عاما ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، والثاني خطة ترامب التي تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية إلى البلاد.

وكانت خطة ترامب تتضمن إنهاء “قرعة البطاقات الخضراء” وهو برنامج لتنويع الأماكن التي يأتي منها المهاجرون.

وتحدُ خطة ترامب أيضا من الهجرة المرتبطة بلم الشمل، وتتضمن تخصيص 25 مليار دولار لتدابير أكثر صرامة بشأن الهجرة منها بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية كان ضمن وعود الحملة الانتخابية لترامب في العام 2016.

ومع رفض مجلس الشيوخ، من المرجح أن يسعى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون للتصويت على خطة محافظة متشددة تجري مناقشتها في المجلس.

وأوضح الديمقراطيون أنهم يريدون أن يكون رئيس المجلس بول راين عادلا من خلال طرح مشروع القرار المحافظ والمقترح الجمهوري المعروف بـ”قانون الحالمين” وتسوية مشتركة من الحزبين، لمعرفة أي منها يحصل على غالبية الأصوات.

وإذا نجح الكونغرس في تمرير مشروع قانون جديد بشأن الهجرة، فإن مصيره في مجلس النواب يبقى مجهولا، إذ أن بعض المحافظين يعارضون توفير وسائل تمنح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين.

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