قوات باكستانية ستصل السعودية بهدف التدريب والتشاور

إعلان إسلام آباد إرسال قوات إلى السعودية في مهمة غير قتالية تمثل مظهرا عن مساعي السعودية لتطوير قدراتها العسكرية بالاستفادة من خبرات دول حليفة.

العرب

تطوير القدرات القتالية

الرياض - أعلن في باكستان عن قرار إسلام آباد إرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية في مهمّة غير قتالية تتمثّل بـ”التدريب والتشاور”، وفق ما ورد ببيان للجناح الإعلامي للجيش الباكستاني شرح أيضا أن الجنود الذين سيتم إيفادهم إلى المملكة لن يتم استخدامهم خارج أراضيها.

وتمثّل هذه البعثة العسكرية مظهرا عن مساعي السعودية لتطوير قدراتها العسكرية بالاستفادة من خبرات دول حليفة تربطها مع المملكة علاقات تعاون في عدّة مجالات وتتقاسم معها الرؤى بشأن العديد من الملفات، بما في ذلك ملف محاربة الإرهاب وحماية الاستقرار في المنطقة.

وتشارك باكستان السعودية تحالفا عسكريا ضدّ الإرهاب كانت الرياض قد شكّلته من أكثر من أربعين دولة، وأُسندت رئاسة أركانه لقائد الجيش الباكستاني السابق راحيل شريف.

وجاء الإعلان عن إرسال البعثة العسكرية إلى السعودية مع اختتام فعاليات التمرين المشترك بين القوات البحرية للبلدين “نسيم البحر 11” والذي دارت فعالياته في مياه الخليج العربي.

وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن لافي بن حسين الحربي “إن هذه المناورات تعدّ من خطوات التعاون الدفاعي بين البلدين وفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بالأساليب الحديثة للحرب البحرية لمواجهة التهديدات”.

ومن جهته شرح مدير التمرين العميد البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أنه جرى تنفيذ عدد من الفرضيات في ختام التمرين تحاكي الواقع في مسرح العمليات شملت أعمال الدفاع على السواحل.

وتزامنت فعاليات تمرين “نسيم البحر 11” أيضا مع فعاليات التمرين المشترك “درع الساحل 4” الذي انطلق الأحد الماضي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي.

ويوجد ما يتراوح بين 750 و800 جندي باكستاني في السعودية تتلخّص مهامهم بالمشاركة في حماية الأماكن المقدسة.

ويرصد خبراء الشؤون العسكرية في منطقة الخليج تنامي القدرات الدفاعية لكلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشريا وتقنيا، ويربطون ذلك بسياسة الحزم التي يسلكها البلدان في مواجهة المخاطر والتهديدات واستعدادهما لما يستجدّ منها.