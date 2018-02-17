الاتحاد الأوروبي يرفض تخفيف قيود تحرك الأتراك في فضاء شنغن

رفض الاتحاد الأوروبي تخفيف شروط تحرك المواطنين الأتراك في فضاء شنغن بعدما أعلن الجانب التركي استكماله لشروط اتفاقية وقعها مع الاتحاد، منذ نحو عامين، حول إعفاء مواطنيه من تأشيرة الدخول لدول التكتل، في خطوة اعتبرها مراقبون منسجمة مع القيم الأوروبية التي ينتهكها نظام رجب طيب أردوغان. بقمع معارضيه السياسيين عبر قانون الارهاب وحالة الطوارئ المستمرة بالبلاد.

العرب

الخلاف مستمر

صوفيا – أخبر الاتحاد الأوروبي تركيا الجمعة بأنه لن يخفف شروط السفر لمواطنيها ما لم تخفف أنقرة قوانين مكافحة الإرهاب التي يراها الاتحاد مبالغا فيها، فيما أكد الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند أن دولة القانون في تركيا تهتز وتنتهك.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز إن أنقرة ينبغي أن تخفف أولا قوانين مكافحة الإرهاب وهو ما ترفضه تركيا منذ وقت طويل، وتقول إنها تحتاج هذه القوانين نظرا لخطورة التهديدات الأمنية التي تواجهها في الداخل والخارج.

وأضاف ريندرز على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد حضره عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا “إذا تمكنا من مواءمة التشريع مع قيم الاتحاد الأوروبي سيكون من الممكن تحقيق بعض التقدم”.

ويستاء الاتحاد الأوروبي بسبب حملة أمنية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة انقلاب في عام 2016 شهدت القبض على نحو 50 ألف شخص منهم صحافيون وفصل 150 ألفا أو إيقافهم عن العمل ومنهم معلمون وقضاة وجنود.

وأدى هذا إلى توتر العلاقات بين الاتحاد وأنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي يحتاجها الاتحاد لوقف تدفق المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط على أوروبا.

وعبر الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند الجمعة عن قلقه من استمرار حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا غداة محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقال ياغلاند في خطاب أمام طلاب الحقوق في أنقرة “كثيرون منا يشعرون بالقلق من مدة حالة الطوارئ المطبقة”.

وذكر ياغلاند خصوصا توقيف صحافيين ونواب ورؤساء بلديات ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشددا على أهميتهم من أجل “ديمقراطية فعالة وعملية”.

ديدييه ريندرز: لن نحقق بعض التقدم ما لم نتمكن من مواءمة التشريع التركي مع قيم الاتحاد

وتابع “شن حملة اعتقالات واسعة جدا يؤدي إلى نشر أجواء مخيفة في كل المجتمع”، داعيا تركيا إلى دراسة الطلبات ودعوات الأشخاص المعنيين باحترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل تجنب تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “أكثر من طاقتها” بعدما أبلغت بالعديد من القضايا.

وأضاف “تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من طاقتها لن يؤدي سوى إلى طرح تساؤلات عن قدرة ورغبة تركيا في احترام الاتفاقية”.

وأكد أيضا أهمية المحكمة الدستورية التي تعرضت سلطتها للتشكيك الشهر الماضي عندما اعترضت محاكم بداية تركية على قرار لها متعلق بالإفراج عن كاتبين صحافيين، قائلا “إذا لم تطبق قرارات المحكمة الدستورية فإن دولة القانون تهتز”.

وكانت حالة الطوارئ فرضت في تركيا بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نسبتها السلطات التركية إلى الداعية فتح الله غولن، الحليف السابق لأردوغان، المقيم في الولايات المتحدة.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي والغرب عموما بشكل ملحوظ، على خلفية قضية اللاجئين وتداعيات محاولة الانقلاب وقيام نظام رجب طيب أردوغان على إثرها بحملات قمع شديدة ضد معارضيه وخصومه، إضافة إلى إقالات طالت عشرات الآلاف من المسؤولين المدنيين والعسكريين. وتسبب حجم عمليات التطهير التي قامت بها أنقرة بعد محاولة الانقلاب في انتقادات كثيرة وجهها شركاؤها الأوروبيون ولا سيما برلين، ما أدى إلى توقف المفاوضات المتصلة بترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعرب النواب الأوروبيون مؤخرا عن قلقهم إزاء تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وزاد اعتقال الآلاف من معارضي رجب طيب أردوغان أو من الساسة والنشطاء الكرد من الفجوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي وصف المشهد الحقوقي والديمقراطي في أنقرة بـ”المقلق جدا”. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت مطلع سبتمبر الماضي تأييدها وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الكتلة الأوروبية، المتعثرة أصلا، فيما دعا ماكرون إلى “تجنب القطيعة” بين الاتحاد وتركيا، معربا في الوقت نفسه عن قلقه من “الانحرافات المقلقة” للنظام التركي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي منتصف نوفمبر الماضي ميزانيته للعام 2018 التي أشارت إلى خفض ملحوظ في التمويل المخصص لتركيا على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة بمسائل تخص مفاهيم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان.

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض “تمويل ما قبل الانضمام” إلى الاتحاد بـ105 ملايين يورو (124 مليون دولار) فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه في وقت سابق.

وقادت ميركل المطالبة بخفض التمويل، الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وجدد المستشار النمساوي سبستيان كورتس التأكيد على رفض بلاده انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأنقرة أن تحظى بعضوية الاتحاد ما دامت تسير على النهج السياسي الذي تتبعه في الوقت الراهن.