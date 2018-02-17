يوسف الشاهد يطلق جملة من المشاريع من مدينة توزر

الإعلان عن إنجاز أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وحل المشكلة العقارية.

العرب

في انتظار أن تتحول الوعود إلى حقيقة

تونس - أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارته إلى محافظة توزر، الجمعة، إشارة انطلاق تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة بالمدينة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشاهد قوله إن “الزيارة التي تستغرق يومين تندرج في إطار سياسة الحكومة للتواصل مع المواطنين والاقتراب منهم والاستماع لمشاغلهم وإيجاد حلول عملية لمشاكل التنمية في الولاية (المحافَظة)”.

وشرعت الحكومة منذ مدة في تنظيم زيارات إلى مختلف الولايات (المحافظات) بهدف الإصغاء إلى مشاغل المواطن الذي يشكو من غياب فرص العمل والتنمية وغلاء الأسعار.

وتعيش الحكومة منذ بداية العام الجديد ضغوطا اجتماعية وسياسية بسبب إجراءات موازنة العام الجديد التي تعتمد فيها على الزيادة في الضرائب ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، كما تتعرض إلى انتقادات متواصلة بسبب عجزها عن تحقيق تنمية عادلة وحل معضلة البطالة.

ويتهم الشارع التونسي نخبه السياسية التي تولت زمام الحكم منذ اندلاع ثورة يناير والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعدم الإيفاء بوعودها.

وتوزر كبقية الولايات التونسية تشكو من نقص التنمية كما تعم حالة استياء بسبب تجاهل السلطات لمطالبة سكانها بتوفير فرص العمل. وكانت توزر من بين المدن التي رفعت شعار التشغيل إبان انتفاضة يناير.

واعتبر محمد علي الهادفي الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل، والذي حضر اجتماع المجلس الجهوي مع رئيس الحكومة، في تصريحات لـ”العرب” أن “القرارات التي أعلنتها الحكومة بتوزر هامة وطموحة لكن لا ترتقي إلى انتظارات أهالي الجريد خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل”.

محمد علي الهادفي: القرارات التي أعلنتها الحكومة هامة لكن لا ترتقي إلى انتظارات الأهالي

وحسب الهادفي تقدر نسبة بطالة أصحاب الشهائد العليا في توزر بـ 47 بالمئة.

وكشف أن المدينة تفتقد إلى الاقتصاد المتنوع، والقطاعات الحيوية في المدينة الصحراوية تنحصر في الفلاحة والسياحة، لكنهما تعانيان من أزمة قد تعيق مساعي التخفيف من حدة البطالة.

ودعا إلى تنشيط السياحة الداخلية والصحراوية كما طالب السلطات بإسناد أراض فلاحية إلى الشباب العاطل عن العمل لإنعاش القطاع والسعي إلى فض المشكلة العقارية.

وأعلن رئيس الحكومة عن جملة من القرارات لمعالجة مشاكل الولاية، تتمثل خاصة في تسوية وضعية 800 أسرة تقطن بحسن نية في منازل مبنية على أراضي الدولة.

ولدى تحوّله إلى المحطة الفولطوضوئية لتوليد الطاقة أعلن الشاهد عن إنجاز أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقيمة جملية تفوق 40 مليون دينار وبقدرة إنتاجية تتعدى 10 ميغاواط ستنطلق نهاية السنة الجارية.

والمحطة الفولطوضوئية في توزر هي أول محطة في تونس لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية.

وسيكون بإمكان المدينة بفضل هذه المحطة أن تكون أول مدينة تونسية تنتج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لتحقق اكتفاءها الذاتي من التيار الكهربائي في أفق عامي 2020 و2021، على أن تتعزّز مباشرة بعد استغلال القسط الأول بإنجاز قسط ثان بطاقة إنتاج قدرها 10 ميغاواط إضافية.

كما أعلن الشاهد خلال زيارته التي رافقه فيها 10 أعضاء من حكومته عن تحويز 230 هكتار لفائدة الوكالة العقارية للسكن، وذلك لإقامة 9000 مسكن بكل من مدن توزر ونفطة ودقاش.

وأعطى الشاهد إشارة الانطلاق لتهيئة 1000 هكتار من منطقة ابن شباط الفلاحية، ومن المتوقع أن ينطلق المشروع بتهيئة 150 هكتارا في مرحلة أولى في موفي عام 2018 وسيتم إلحاق الباقي في مرحلة أخرى.

ويشير مراقبون إلى أن قطاع الفلاحة بتوزر يشهد العديد من الإخلالات والنقائص وسوء التنظيم، إضافة إلى عدم هيكلة القطاع.

وتولّى رئيس الحكومة كذلك افتتاح المجمع المهني المشترك للتمور تفعيلا لقرار إحداث هذا الهيكل الذي يعنى بتطوير هذا القطاع في مناطق الإنتاج ليكون حلقة الوصل بين المنتج والمصدّر.

ويعتبر قطاع التمور مورد رزق بالنسبة لأهالي الجهة، كما يوفر القطاع مليوني يوم عمل ومورد رزق لقرابة 50 ألف عائلة في أربع ولايات جنوبي البلاد وهي توزر وقبلي وقابس وقفصة، حسب بيانات رسمية.

وسيتم السبت الإعلان عن جملة من القرارات الخاصة بالشأن السياحي في الجهة، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية.

وعبر النائب عبدالرؤوف الشابي، عن حركة نداء تونس بولاية توزر، عن أمله في أن تكون نتائج زيارة رئيس الحكومة مثمرة وذات حلول جدية. وقال الشابي لـ”العرب” “لا ننكر أن الزيارة الميدانية التي قام بها الشاهد ناجحة لكن نأمل أن تكون القرارات المعلنة فعلية وأن يتعهد بالالتزام بها”.