موسكو تشكو تأثير خفض إنتاج النفط

السلطات المالية تحذر من احتمال تأثّر اقتصاد روسيا سلبا جرّاء اتفاق خفض إنتاج الخام، والرامي إلى إعادة التوازن للأسعار في الأسواق العالمية.

العرب

من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بواقع 0.4 بالمئة

موسكو - حذّرت السلطات المالية في روسيا أمس من احتمال تأثّر اقتصاد البلاد سلبا جرّاء اتفاق خفض إنتاج الخام، والرامي بالأساس إلى إعادة التوازن للأسعار في الأسواق العالمية.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان أمس إن “الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة لدفع سعر الخام للارتفاع قد يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد في 2018”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرين آخرين كبار خارجها من بينهم روسيا على الإبقاء على قيود مشتركة مفروضة على إمدادات الخام للعام الثاني بهدف خفض المخزونات ودعم الأسعار.

وتقول روسيا إنها تخفض إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا من ذروة إنتاجها التي بلغت 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2016. وهذا الأمر يجعل من البنك المركزي يؤكد أنه من المرجّح أن تؤثر التخفيضات على الاقتصاد ككل.

ويتوقع البنك المركزي أن يزيد استهلاك السيارات من الوقود الأحفوري في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، مما سيؤثر سلبا وبشكل كبير على أسعار النفط.

وقال البنك “نفترض أن اتفاق أوبك بجانب ضعف الطلب على الغاز سيقيّد نموّ الإنتاج في روسيا بشكل مؤقت، مما قد يكون له تأثير سلبي على النموّ الاقتصادي”.

وانخفضت صادرات شركة الغاز الروسية “غازبروم” إلى الدول الواقعة خارج الاتحاد السوفييتي السابق بحوالي 10 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي بسبب الدفء النسبي للطقس في أوروبا.

وقال المركزي إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بواقع 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول وأن يتسارع النمو إلى 0.5 بالمئة في الربع الثاني، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل النموّ صعوديّا من تقدير أولّي عند 1.5 بالمئة.

وتسعى أوبك إلى التوصل لشراكة طويلة الأمد مع الدول المنتجة غير المنضوية في المنظمة بحلول نهاية العام، وفق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.