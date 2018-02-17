مؤشرات متناقضة عن صحة الاقتصاد التونسي

البيانات الجديدة المتناقضة تدعم آراء المتفائلين والمتشائمين بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي.

العرب

ترقب رياح الإصلاحات الاستثنائية

تونس – دعمت البيانات الجديدة المتناقضة آراء المتفائلين والمتشائمين بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، حين أظهرت ارتفاع معدلات النمو، لكن ذلك لم ينعكس على معدلات البطالة التي بقيت في مستوياتها المقلقة.

وصعد النمو في تونس خلال العام الماضي بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بواحد في المئة في العام السابق، وفق بيانات نشرها المعهد التونسي للإحصاء أمس على موقعه الإلكتروني.

وجاءت الأرقام مخالفة للطموحات لا سيما بعد أن توقع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ديسمبر الماضي أن يبلغ معدل النمو العام الماضي نحو 2.3 بالمئة.

ولم تتمكن الحكومة رغم البرامج التي أطلقتها العام الماضي، والتي شملت تحديدا خريجي الجامعات، من توفير فرص عمل جديدة تخول لها امتصاص البطالة، إذ أشارت البيانات إلى استقرار معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي عند 15.5 بالمئة، بمقارنة سنوية.

وتسعى الحكومة عبر خطة وطنية للنهوض بسوق العمل أطلقتها مع بداية هذا العام ورصدت لها نحو 225 مليون دينار (نحو 93.7 مليون دولار) للحد من البطالة.

وانكمش الاقتصاد التونسي إلى أقل من واحد بالمئة، في الأعوام التي تلت عام 2011، وهو ما أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التـوترات الأمنية.

كما أظهرت البيانات الرسمية، صعود نسبة التضخم السنوي إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن، لتصل إلى حوالي 6.9 بالمئة في شهر يناير الماضي.

وتعاني تونس من مشكلات اقتصادية مختلفة ارتفعت حدتها العام الماضي، تتمثل بالأساس في ارتفاع العجز التجاري بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع 2016، وهبوط أسعار صرف الدينار مقابل الدولار واليورو بنسبة بلغت 9 بالمئة.

وتراهن الحكومة على “الإجراءات الاستثنائية” التي تعهد بها محافظ البنك المركزي الجديد مروان العباسي الذي نال ثقة البرلمان ليكون خلفا للشاذلي العياري في وقت متأخر الخميس، لمواجهة المؤشرات الاقتصادية المزعجة.

وقال العباسي في كلمة سبقت التصويت “في الحقيقة إن المؤشرات الاقتصادية مخيفة لكني لا أؤمن أن هناك أزمة لا تحل.. وفي الفترة الحالية نعيش ظرفا خارقا للعادة وتتعين مواجهته بإجراءات خارقة للعادة ويجب أن نقطع مع الحلول التقليدية ونتجه لحلول استثنائية”.

وتضرر اقتصاد البلاد بشدة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل سبع سنوات وزادت معاناته مع هجمات إرهابية في 2015 تسبب في طرد السياح والمستثمرين.

وجاء تحرك الشاهد لإبدال المحافظ السابق مع تآكل احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بشكل متسارع لتصل إلى مستويات بلغت نحو 4.98 مليار دولار، هي الأولى منذ 15 عاما.

وأكد العباسي، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس والخبير في البنك الدولي، أن أولوياته ستكون مواجهة معدلات التضخم المقلقة التي قد تصل إلى نحو 10 بالمئة ووقف تنامي العجز التجاري الذي تجاوز حاجز 6 مليارات دولار للمرة الأولى.

ولن تقف الإجراءات التي طرحها العباسي عند ذلك الحد فقط، بل تعهد أيضا بمكافحة السوق الموازية ووضع مقترحات وآليات عملية لضمها إلى الاقتصاد الرسمي لوقف تدهور قيمة الدينار.

وتشير تقديرات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى أن التجارة الموازية بالبلاد أصبحت تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي رقم معاملات القطاع التجاري.

ولطالما حذر خبراء اقتصاد تونسيون من خطورة الاختلالات الهيكلية المزمنة التي تعاني منها التوازنات المالية في تونس ومن تداعيات خروج الإنفاق عن السيطرة واللجوء المتزايد إلى الاقتراض لتسيير شؤون الدولة دون التفكير في معالجة مكامن الخلل الرئيسية.