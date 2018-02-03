كيف نتخلص من الفوضى

أغلبنا يعاني من ضيق المساحات في منازلنا، في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نتحرك في فضاء واسع أقل زحاما بقطع الأثاث.

العرب

أيا كانت طبيعة المهمة التي نقوم بها خارج المنزل؛ عمل بدوام كامل، عمل خاص، رحلة تسوق، مراجعة الطبيب، لقاء طويل مع الأصدقاء أو حتى زيارة للنادي الرياضي، فإن أفضل ما نقوم به للتخلص من الإرهاق والتعب بعد العودة إلى المنزل، هو الاستمتاع بحمام دافئ وتناول كوب من القهوة أو الشاي في زاويتنا المفضلة من المنزل؛ حيث المساحة الوادعة، تناسق قطع الأثاث والألوان والترتيب اللطيف، لكن، ماذا لو كان هذا الملاذ عالما من الفوضى والإهمال وغياب الذوق والتنظيم؟ ماذا لو كان مرتعا لتكديس الأغراض وقطع الأثاث غير الضرورية، التي لم يحن الوقت لاستخدامها أو لم يأت دورها بعد؟

أغلبنا يعاني من ضيق المساحات في منازلنا، في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نتحرك في فضاء واسع أقل زحاما بقطع الاثاث، وأحيانا أخرى تبدو مهمة تنظيم زوايا المنزل والأدراج بأنواعها مهمة شاقة قد تتكرر يوميا وتستغرق منا الجهد والوقت ذاته، من دون جدوى.

في كتابها الجديد “سرّ الحياة المنظمة”، تكشف تارا بوتون السّر لعيش حياة أكثر هدوءا مع عدم الحاجة لتكرار التخلص من الأشياء غير اللازمة توفيرا للوقت والجهد، وكيف يمكننا أن نعيشها محاطين بالأشياء التي نحب ونحتاج فعلا، ونتجنب اقتناء ما لسنا بحاجة إليه.

يقوم عمل مؤسسة “اشتريني لمرة واحدة فقط” اللندنية، وهي موقع إلكتروني للتسوق أنشأته البريطانية تارا بوتون، على مجموعة مختارة من السلع التي تتصف بأنها يمكن أن تدوم مدى الحياة، حيث تستند على فكرة تجميع أفضل المنتجات لمختلف المصادر والشركات المنتجة والتي تتوفر على متانة أكثر دواما لبيعها في هذا الموقع الإلكتروني، وهي بصدد بناء قاعدة متينة للسلع المنزلية خاصة المعمّرة التي تدوم لسنوات، للتخلص من السلع الاستهلاكية وتوفير الوقت والمال للمستهلك.

ولا تقتصر السلع المعمرة، من وجهة نظر بوتون، على الأجهزة الكهربائية الأساسية في المنزل مثلا بل قد تصل حتى إلى الحذاء وقدر الطهي ومشط الشعر وكتب الأطفال. والفكرة مشتقّة من تجربتها الشخصية في التسوق ولمحاربة المنتجات المصنوعة بشكل سيء، استطاعت تارا أن تجمع في موقع التسوق حتى اللحظة، محفظة متنوعة من منتجات متنوعة بأسعار مناسبة وفي متناول يد المتسوق.

في كتابها، تنصح تارا المستهلك بوضع جدول زمني أمده أسبوعان، لتقييم مدى حاجته الفعلية لسلعة ما في منزله بقصد جعل المنزل أكثر ترتيبا ويضم مقتنيات أساسية فقط، فإذا مضت هذه الفترة ولم يستخدمها بصورة عملية فالأفضل أن يقوم بالتخلص منها.

ومن ضمن الأفكار التي يطرحها الكتاب، هو أن نضع أغراض المنزل جميعا داخل علب كرتونية وكأننا نهم بالانتقال إلى مكان آخر، ثم نعمل على تصنيف العلب والصناديق بتعليمها بقائمة محتوياتها لوضعها على شكل ملصقات، ثم نضعها جانبا، فإذا لم يتم تحريرها من العلب في غضون عشرة أيام مثلا للحاجة إلى استخدامها، فهذا يعني بأنها أغراض ولوازم غير ضرورية ولم نعد بحاجة إليها لذلك يفضل التخلص منها على الفور.

كاتبة عراقية

نهى الصراف