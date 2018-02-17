السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

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السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

الكرانيش تزين موضة الربيع

الابتعاد عن البلوزات ذات الأكمام المزدانة بالكرانيش.

العرب  [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، ص(21)]

لإطلالة متميزة

تزين الكرانيش الموضة النسائية في ربيع/صيف 2018، لتُضفي على المظهر لمسة رومانسية حالمة.

وأوضحت مستشارة المظهر إنيس مايروزه أن الكرانيش تزين هذا الموسم البلوزات والفساتين والتنانير، مشيرة إلى ضرورة اختيار القطع المزدانة بها تبعا لطبيعة القوام.

فعلى سبيل المثال ينبغي على المرأة، التي يكون الجزء العلوي من ذراعها ممتلئا، الابتعاد عن البلوزات ذات الأكمام المزدانة بالكرانيش، كما ينبغي على المرأة ذات الوسط الممتلئ الابتعاد عن البلوزات القصيرة المزدانة بكرانيش في طرفها السفلي.

ونظرا لأن الكرانيش تمنح الجزء الذي تستقر عليه، مظهرا أكثر امتلاء، فإنه يمكن للمرأة ذات الصدر الصغير ارتداء البلوزات المزدانة بكرانيش عند الصدر، كي يبدو أكبر حجما بصريا.

وبالنسبة للفساتين المزدانة بالكرانيش، فإن مايروزه لا تنصح بها المرأة ذات القامة القصيرة؛ لأنها تبدو كما لو كانت مختبئة بها، في حين أن هذه الفساتين تغازل المرأة طويلة القامة.

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