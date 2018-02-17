السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

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السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

أبرز تغريدات العرب: الشعب العربي يحتاج اليوغا أكثر من غيره

العرب  [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، ص(19)]

MBRCLDofficial@

نؤمن بأن الحياة سلسلة من الفُرص، ورحلة من التجارب.. وأنّ عقلية الإنسان وأسلوب تفكيره أساس تقدّمه ونجاحه.. #تطوير_الذات.

waelkfoury@

تا يُوصَل عالبرلمان بيِدفَع لَفلان ولَفلان والشعب معَتَّر جوعان لا ألبان ولا أجبان. فُقر وتعتير وحرمان وهجرِة صبايا وشبّان. وبالآخر شو بيقِلَّك؟؟

عُشتُم... وَعاشَ لبنان.

eveer4yoga@

اليوغا كانت خلاصي فعلًا! ست سنوات من الممارسات كانت أعظمها الممارسة المنفردة، ثم أيقنت بعدها بأن الشعب العربي يحتاج اليوغا أكثر من غيره!

YabalkheiL@

بعض المغردين هداهم الله لا يريدونك أن تغرد إلا بما يريدوه، وبما يوافق قناعاتهم، فإن لم تفعل، فأنت، على الأقل، مبتدع!

RimaNjeimShow@

تعلَّمت من الناس…أن العيش معهم صعب وأن العيش من دونهم مستحيل تأقلم… لكن لا تتنازَل، تعايَش لكن لا ترضخ، اقترب لكن لا تلتصق وَنصيحة اترك الباب مفتوحاً…

naoufer@

في 43 يوما الأولى من عام 2018 عرفت أميركا: 1796 حادث قتل باللأسلحة النارية. في كل هذه الحواث يفتح النقاش حول قانون حيازة السلاح ثم يقفل لحين موعد حادث آخر!

reda_bakhsh@

معدلات الحياة في الدول المتقدمة أعلى من معدلات الحياة في دول العالم الثالث بفارق قد يصل إلى 20 سنة. الثقافة الصحية تضمن لك حياة صحية بجودة جيدة..

8Alyousef@

توقف عن قراءة وجوه الآخرين ومحاولة تحليل مواقفهم الذهنية وقراءة نواياهم تجاهك.. واستمتع بحياتك فهي أقصر من أن تهدرها

في الانشغال بالآخرين!

zaaeim@

السعداء يبنون عالمهم الداخلي، والتعساء يلقون باللوم على عالمهم الخارجي.

Talal_Rima@

قال الولد لأبيه: صاحب القمامة عند الباب، فرّد الأب: يا بنّي نحن أصحاب القمامة، وهو صاحب النظافة جاء ليساعدنا.

albazei@

في المدينة المنورة وعند المسجد النبوي يغمرك العالم الإسلامي بشساعة مساحاته وتعدد أعراقه. ذلك التعدد يتوارى حين ينزوي المرء في ضيق أفقه المذهبي!

تابعوا

AFP@

وكالة فرانس برس

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