أبرز تغريدات العرب: الشعب العربي يحتاج اليوغا أكثر من غيره

MBRCLDofficial@
نؤمن بأن الحياة سلسلة من الفُرص، ورحلة من التجارب.. وأنّ عقلية الإنسان وأسلوب تفكيره أساس تقدّمه ونجاحه.. #تطوير_الذات.
waelkfoury@
waelkfoury@
تا يُوصَل عالبرلمان بيِدفَع لَفلان ولَفلان والشعب معَتَّر جوعان لا ألبان ولا أجبان. فُقر وتعتير وحرمان وهجرِة صبايا وشبّان. وبالآخر شو بيقِلَّك؟؟
عُشتُم... وَعاشَ لبنان.
eveer4yoga@
eveer4yoga@
اليوغا كانت خلاصي فعلًا! ست سنوات من الممارسات كانت أعظمها الممارسة المنفردة، ثم أيقنت بعدها بأن الشعب العربي يحتاج اليوغا أكثر من غيره!
YabalkheiL@
YabalkheiL@
بعض المغردين هداهم الله لا يريدونك أن تغرد إلا بما يريدوه، وبما يوافق قناعاتهم، فإن لم تفعل، فأنت، على الأقل، مبتدع!
RimaNjeimShow@
RimaNjeimShow@
تعلَّمت من الناس…أن العيش معهم صعب وأن العيش من دونهم مستحيل تأقلم… لكن لا تتنازَل، تعايَش لكن لا ترضخ، اقترب لكن لا تلتصق وَنصيحة اترك الباب مفتوحاً…
naoufer@
naoufer@
في 43 يوما الأولى من عام 2018 عرفت أميركا: 1796 حادث قتل باللأسلحة النارية. في كل هذه الحواث يفتح النقاش حول قانون حيازة السلاح ثم يقفل لحين موعد حادث آخر!
reda_bakhsh@
reda_bakhsh@
معدلات الحياة في الدول المتقدمة أعلى من معدلات الحياة في دول العالم الثالث بفارق قد يصل إلى 20 سنة. الثقافة الصحية تضمن لك حياة صحية بجودة جيدة..
8Alyousef@
8Alyousef@
توقف عن قراءة وجوه الآخرين ومحاولة تحليل مواقفهم الذهنية وقراءة نواياهم تجاهك.. واستمتع بحياتك فهي أقصر من أن تهدرها
في الانشغال بالآخرين!
zaaeim@
zaaeim@
السعداء يبنون عالمهم الداخلي، والتعساء يلقون باللوم على عالمهم الخارجي.
Talal_Rima@
Talal_Rima@
قال الولد لأبيه: صاحب القمامة عند الباب، فرّد الأب: يا بنّي نحن أصحاب القمامة، وهو صاحب النظافة جاء ليساعدنا.
albazei@
albazei@
في المدينة المنورة وعند المسجد النبوي يغمرك العالم الإسلامي بشساعة مساحاته وتعدد أعراقه. ذلك التعدد يتوارى حين ينزوي المرء في ضيق أفقه المذهبي!
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AFP@ وكالة فرانس برس
AFP@
وكالة فرانس برس