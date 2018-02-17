باحثون: مساعدة الرجل لزوجته مفيدة لصحته

النساء المسنات يقضين في الطهي والتسوق والنظافة 220 دقيقة يوميا، مقابل 90 دقيقة فقط للرجال المسنيين.

العرب

فوائد صحية وعائلية

برلين - توصلت دراسة ألمانية حديثة إلى أن مساعدة النساء في الأعمال المنزلية مفيدة للصحة، وتؤكد الكثير من الإحصائيات أن نسبة الرجال الذين يساعدون زوجاتهم في الأعمال المنزلية لا تزال ضعيفة رغم أنهن يعملن أيضا خارج البيت، ويمتنع الكثير من الرجال عن مساعدة زوجاتهم أو أمهاتهم في أعمال البيت بسبب الكسل أو لأسباب ثقافية.

وكشفت نتائج الدراسة الجديدة التي قام بها باحثون في معهد “ليبنيز” للبحوث الوقاية وعلم الأوبئة في بريمن، أن ذلك التفاوت يستمر أيضا في فترة التقاعد. وبينت أن النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 65 عاما في المتوسط، يقضين حوالي خمس ساعات في الأعمال المنزلية مقابل ثلاث ساعات للرجال.

وشملت الدراسة الجديدة بيانات 36 ألف شخص من كبار السن من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وأفادت نتائجها أن النساء المسنات يقضين في الطهي والتسوق والنظافة 220 دقيقة يوميا، مقابل 90 دقيقة للرجال، ويقضي الرجال 70 دقيقة يوميا في العمل بالحديقة أو الإصلاحات أو الاعتناء بالحيوانات المنزلية، مقابل 40 دقيقة للنساء.

وحاول الباحثون معرفة تأثير العمل داخل البيت على صحة المشاركين في الدراسة، وتوصلوا إلى أن الرجال الذين يساعدون في الأعمال المنزلية يشعرون بأنهم بصحة جيدة مقارنة مع الذين لا يفعلون ذلك، وأشار الباحثون إلى أن ذلك الشعور لا علاقة له بعدد ساعات النوم. وبرر خبراء اللياقة البدنية التأثير الإيجابي للمساعدة في الأعمال المنزلية بأنه يدفع الشخص للحركة والقيام بنشاط بدني. وشددوا على المفعول الإيجابي للحركات التي يقوم بها المرء أثناء الكنس أو صعود الدرج مع سلة غسيل مثلا.

ونصح الباحثون الرجال بمساعدة زوجاتهم في الأعمال المنزلية ليكونوا في حالة صحية أفضل، إلا أنهم حذروهم أثناء القيام بالأعمال المنزلية من الحوادث، حيث كشفت الإحصائيات أن عدد الحوادث المميتة داخل البيوت في ألمانيا مثلا تجاوز عدد حوادث حركة المرور، وفي عام 2015 سجلت أكثر من 9800 حالة وفاة داخل المنازل بسبب

الحوادث.