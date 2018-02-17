هاشتاغ اليوم: تعهد بعدم الارتباط يثير جدلا

تعهد لشاب سوري بعدم الارتباط بأي فتاة لبنانية خلال فترة الإقامة والدراسة في لبنان يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

العرب

الارتباط ممنوع حتى إشعار آخر

بيروت - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تعهّد شاب سوري بعدم الارتباط بأي فتاة لبنانية خلال فترة الإقامة والدراسة في لبنان.

ويقول الشاب في التعهد “أنا الموقّع أدناه من الجنسية السورية، أقر بمسؤوليتي المدنية والجزائية، بأنه ليست لدي أي علاقة أو ارتباط من أي نوع بفتاة من الجنسية اللبنانية، وأتعهد بعدم الزواج من أي لبنانية طوال فترة إقامتي ودراستي في لبنان”.

وأضاف “هذا تعهد صحيح صادر عني بكامل قبولي ورضائي وقعته على كامل مسؤوليتي”.

وعلقت مها أبونجم، “كاتب العدل”، مسؤولة توثيق توكيلات تابعة للدولة، بالتأكيد على أن الشاب السوري كتب هذا التعهد وهو في كامل إرادته بناء على طلب من الأمن العام اللبناني.

وأعاد التعهد الجدل حول العلاقة المتوترة بين اللبنانيين والسوريين إلى الواجهة.

وتهكمت صفحة على فيسبوك:

جرمانا والدويلعة الأسدية

أشئئائنا (أشقاءنا) اللبنانيين عم يلزموا طلابنا بكتابة تعهد بعدم الزواج أو حب أو أي علاقة مع الفتيات اللبنانيات طيلة فترة الدراسة بلبنان. العمى بطلت كفي دكتوراه.

وكتبت مغردة لبنانية على تويتر:

RashaFahs@

الأمن العام اللبناني يطلب من طلاب #سوريين التعهد بعدم الزواج من #لبنانيات لمنحهم الإقامة، كأنه بذلك أيضا يمنع على #اللبنانية الزواج من سوري. مجددا أين هي حقوق المرأة #اللبنانية؟

وقالت أخرى:

LarissaAounSky@

الأمن العام يشترط على طلاب سوريين التعهد بعدم إقامة علاقة أو الزواج من لبنانية كشرط لمنحهم الإقامة.. هذا خرق لأبسط الحقوق

الإنسانية #لبنان.

وسخرت ناشطة سورية:

aliamansour@

يعني إذا أحب شاب سوري بنتا لبنانية يجب أن يطلب يدها من اللواء إبراهيم قبل ما يفكر بأن حكي مع أهلها؟

وشبه معلقون تعهد الطالب السوري بتعميم منع الحب. وكان الأمن العام في لبنان ألزم مستخدمي العاملات الأجنبيات بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد ترتبط هذه العاملات بها تمهيدا لترحيلهن. وتم إلغاء التعميم المذكور من قبل وزارة العدل إثر حراك حقوقي.

وتعددت التفسيرات لطلب الأمن العام، بما في ذلك من أشار إلى أن الأمن العام، وعلى موقعه الالكتروني، أوضح أن من بين الشروط المفروضة على أي طالب في لبنان، للحصول على إقامة سنوية فيه، احضار "تعهد بعدم الزواج من لبناني أو لبنانية طيلة فترة الدراسة". وهو ما تبين أنه موجود على الموقع الرسمي للأمن العام.

ومن جهتها نفت المحامية غيدا فرنجية في تصريحات لمواقع إعلامية محلية أن تكون لهذا التعهد أي قيمة قانونية.

وأضافت أنه “مخالف للحقوق الأساسية للطالب الأجنبي وللمرأة اللبنانية”.