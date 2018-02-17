السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

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السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

طلاق جينيفر أنيستون يعزز تكهنات ارتباطها ببراد بيت

طلاق جينيفر أنيستون يصبح الموضوع الأكثر تداولا على موقع تويتر الذي أغرقه المعجبون بالتعليقات عن احتمال أن يلتئم شمل بيت وأنيستون من جديد.

العرب  [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، ص(24)]

هل تعود إلى براد بيت؟

لوس أنجلس - أعلنت النجمة الأميركية جينيفر أنيستون وزوجها جاستن ثيرو انفصالهما بعد أقل من ثلاثة أعوام من زواجهما، وهو الأمر الذي أثار تكهنات بأن بطلة مسلسل (فريندز) السابقة ربما تعود إلى زوجها الأول الممثل براد بيت.

وقال الزوجان في بيان مشترك “لقد قررنا إعلان انفصالنا”. وأضافا “القرار مشترك واتُخذ بحب نهاية العام الماضي”.

وتزوجت أنيستون (49 عاما) وثيرو الذي يصغرها بثلاثة أعوام في أغسطس 2015. ولم يشر البيان إلى أسباب الانفصال.

وقال البيان “نحن صديقان حميمان قررنا الانفصال كزوجين لكننا نتطلع للاحتفاظ بصداقتنا العزيزة. بطبيعة الحال كنا نتمنى إتمام الأمر سرا، لكن في ظل أن صناعة النميمة لا تستطيع مقاومة الفرصة للتكهن والتأليف فإننا قررنا توصيل الحقيقة”.

وانتهى زواج أنيستون من بيت بالطلاق وهي واحدة من أكثر المشاهير الأميركيين شعبية. وسريعا ما أصبح الخبر الموضوع الأكثر تداولا على موقع تويتر الذي أغرقه المعجبون بالتعليقات عن احتمال أن يلتئم شمل بيت وأنيستون من جديد.

وترك بيت أنيستون ليرتبط بالممثلة أنجلينا جولي في 2005، لكنه انفصل عنها في 2016. وتنظر محكمة طلاقهما حاليا أما بيت فهو أعزب حتى الآن.

وثيرو كاتب ومنتج أيضا ويشتهر بدوره في مسلسل “ذا ليفتوفرز” الذي انتهى العام الماضي. ومن بين أفلامه “جيرل أون ذا ترين” و”زولاندر 2”.

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