ضمور العضلات يزداد في مصر بسبب انتشار زواج الأقارب

حملة “أنقذوا خديجة” دشنها مشاهير لإنقاذ الطفلة خديجة المصابة بضمور في العضلات، بعد أن تخلى عنها والدها لاعب كرة اليد الشهير بنادي الزمالك، غير أن حالتها أعادت طرح أزمة علاج هذا المرض في مصر، ما يتطلب السفر إلى الخارج بتكلفة باهظة.

العرب

مرض يدمر حياة الطفل ويحطم آمال أهله

القاهرة – تعيش الطفلة خديجة ابنة العامين تحت رحمة أجهزة التنفس الاصطناعي منذ أكثر من شهرين، ورسمت أسلاك وخراطيم هذه الأجهزة علامات الأسى على جسدها الضعيف، لكن هذا المشهد أعاد النبش في جرح يعانيه نحو 800 ألف مريض، ممن أصيبوا بمرض العضلات الطرفي، ويداهم الصغار إما بسبب زواج الأقارب وإما بسبب العامل الوراثي، وتكمن معاناة الأهالي في صعوبة السيطرة عليه ما تنتج عنه مضاعفات خطيرة.

قبل أيام قليلة، دشنت مجموعة كبيرة من الفنانين حملة تحت عنوان “أنقذوا خديجة”، عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بهاشتاغ يحمل نفس الاسم، بهدف جمع تبرعات للمساهمة في علاج خديجة التي فقدت بصرها بفعل مضاعفات المرض، فضلا عن اصابتها بغيبوبة تامة، لزمت وضعها تحت أجهزة التنفس الاصطناعي منذ أكثر من شهرين.

وجاءت الفكرة بعد أن عجزت الأم عن توفير نفقات العلاج الباهظة، ويتطلب المرض السفر إلى الولايات المتحدة حيث تتوافر سبل العلاج المتطور، أما في الداخل فلم يجد مئات الآلاف من المرضى المراكز الطبية المؤهلة بتوافر الاشتراطات اللازمة للعلاج.

وبدأت الحملة برفع الفنانة المصرية يسرا اللوزي لافتة مدون عليها الهاتشاغ، وقامت بنشر صورتها عبر صفحتها الرسمية على موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وكتبت اللوزي كلمات موجعة للتعليق على الصورة وقالت “الضمور العضلي الشوكي يهدد أكثر من 800 ألف أسرة وعلاجه يتخطى 850 ألف دولار للمريض الواحد، ادعموا حقها في الحياة”، وهو ما دفع عددا آخر من الفنانين إلى السير على نفس النهج منهم المطرب محمد نور الذي طالب بجمع تبرعات لتأمين نفقات علاج الطفلة، ومعه كل من هند صبري وعمر حسن يوسف وعمرو صالح وأحمد مجدي وغيرهم. وعاد الحديث عن معاناة الآباء ممن ابتلوا بإصابة صغارهم بهذا المرض، لأنه لا يوجد مستشفى يستطيع تجميع حالات مرضى ضمور العضلات الشوكي والطرفي تحت سقفه، وتترقب جميع الحالات موقف المستشفيات نفسها، إما بقبول المريض وإما الاعتذار لذويه لصعوبة توافر العلاج والرعاية اللازمة، فضلا عن ضعف إمكانات المستشفيات الحكومية والخاصة وفقر التجهيزات الطبية مع عدم وفرة العلاج الدوائي.

وتسبب هذا الواقع الأليم في قيام مجموعة من أسر المرضى بتدشين حملة موسعة سميت (الحملة الرسمية لمرضى ضمور العضلات)، للمطالبة بالحق في العلاج وإنشاء صفحة رسمية لها على موقع التواصل الإجتماعيفيسبوك، يتلقون من خلالها شكاوى الأهالي مع طرح التجارب العملية للعلاج أو التأقلم على المرض، إضافة إلى تلقي الدعم المادي والمعنوي، وغالبا ما تشترك الأسر في هذه الصفحة تحت أسماء مستعارة، هربا من ملاحقة حساباتها إجتماعيا، كي تكون لديها مساحة أوسع من الحرية في طلب الدعم.

ويعتبر مرض ضمور العضلات الشوكي من الأمراض النادرة، ويصيب الأطفال نتيجة طفرات جينية تهاجم عضلات الجسم الطرفية، وتؤدي إلى ضعفها ثم انهيارها تماما حتى تصل للضمور التام، والمرض ليس نوعا واحدا بل تتعدد أنواعه، فهو مرض ذكي يختلف في الإناث عنه في الذكور، وكذلك الأطفال الكبار نسبيا عن حديثي الولادة، بحسب الطفرة التي تطرأ على الجينات المسببة للمرض.

أما أكثر أنواع المرض شيوعا هو “دوشين”، الذي يصيب الأطفال الذكور أكثر من الإناث وبمعدل طفل لكل 3500 مولود، ويأتي مرض ضمور العضلات (بيكر) في المرتبة الثانية بنسبة واحد لكل 30 ألف طفل، ووفقا لإحصاءات رسمية، تعد النسبة في مجملها 66 حالة لكل 100 ألف طفل سنويا، ويزداد المرض بكثرة في المناطق الريفية وبها نحو 67 بالمئة من الحالات، نظرا لانتشار زواج الأقارب وارتفاع معدل حملهم للجين المؤدي للإصابة.

وبنبرة يملؤها الحزن قال والد أحد الأطفال لـ”العرب”، “ابني ولد سليما وعند بلوغه الشهر السابع من عمره، ظهرت عليه أعراض غريبة”، وأضاف أنه لجأ إلى العديد من الأطباء والمستشفيات الحكومية طلبا للعلاج، لكن دون جدوى، بل إنه أصيب بالصدمة لضعف إمكانيات المستشفيات.

وذهب والد الطفل أحمد إلى المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، سعيا لاستخراج قرار علاج نجله على نفقة الدولة، لكن جاء القرار بنسبة ضئيلة من نفقات العلاج الباهظة بما يفوق طاقة الأسر متوسطة الحال. وأوضح، كنموذج حي لمعاناة الآلاف، أنه عندما استنفد المبلغ المحدد للعلاج، لم يجد مفرا من طرق أبواب المسؤولين دون أن ينصت له أحد. وينزف قلب الأب بعد أن تتحطم أحلامه في طفله، كونه لا يستطيع حتى الإمساك بكوب ماء، لكن المأساة الحقيقية هي عدم وجود علاج نهائي لهذا المرض الذي يدمر حياة المصاب ويحطم آمال أهله، ما دفع البعض للذهاب إلى الشيوخ للعلاج بالقرآن أو زيارة أضرحة الأولياء والدعاء من أجل كشف الغمة.

مرض الضمور العضلي الشوكي يهدد أكثر من 800 ألف أسرة وعلاجه يتخطى 850 ألف دولار للمريض الواحد

وبدموع ساخنة قالت والدة الطفلة هناء لـ”العرب”، إنه حتى اللجوء إلى الشيوخ لا جدوى فيه، وشكت المرأة الريفية من أنها لا تملك نفقات علاج ابنتها (8 سنوات)، خصوصا وأن زوجها يعمل مزارعا بأجر يومي يكفي بالكاد للإنفاق على أسرتهم المكونة من ستة أفراد، وبدأت اكتشاف مرض ابنتها عندما تكرر سقوطها مغشيا عليها على فترات متباعدة أثناء اللعب مع أقرانها.

وتقول إن مرات السقوط تقاربت، حتى أصبح الركض يمثّل لطفلتها مواقف حزينة مخزية ويجعلها عرضة لسخرية زملائها، ما سبب لها آلاما نفسية بجانب مرضها العضوي المستعصي، وقد كانت هناء بذرة زواج دام لأكثر من خمسة عشر عاما دون إنجاب، وكاد ذلك أن يتسبب وقتها في انفصال الزوجين، وتؤكد الأم أن الحياة لم يعد لها طعم، بل إنها تتذوق المرار يوميا، لكن الأكثر قسوة هو قبولها أموال الصدقة لمواجهة تكاليف علاج هناء.

وتفتقد مصر لوجود مراكز طبية تستطيع التعامل مع الحالات بشكل إنساني أو اتخاذ الإجراء الطبي على أسس سليمة، ويلفت أخصائي المخ والأعصاب الدكتور حمدي إبراهيم خليل إلى عدم شمول منظومة التأمين الصحي المصري لعلاج مرض الضمور العضلي الطرفي والشوكي نظرا لارتفاع التكاليف.

وقال خليل لـ”العرب” إن نفقات العلاج تصل إلى الملايين من الجنيهات، مع عدم توفر العلاج الدوائي وصعوبة التدخل الجراحي، فضلا عن غياب البرامج العلاجية وضعف التدريب الصحيح للأطباء وأطقم التمريض للتعامل مع المرضى.

وأضاف أن هذا المرض يحتاج إلى تشخيص أكلينيكي يتبعه تشخيص باثولوجي ورسم عضلات، كما يحتاج المريض إلى تشخيص جيني دقيق للسيطرة على الطفرات الجينية المسببة للمرض، موضحا أنها إجراءات ضرورية لكنها عالية التكلفة. وعاد خليل ليكشف عن مضاعفات عديدة تصيب مرضى ضمور العضلات، أهمها فشل القلب وهبوط الدورة الدموية. ويحتاج المريض إلى تواجد عدة تخصصات طبية لرعاية حالته، مثلما حدث مع الطفلة خديجة التي فقدت بصرها نتيجة المرض، كما توقف قلبها لمدة دقائق عاد بعدها للنبض، وعانت حالات كثيرة من هذه الإشكالية، إلا أن القلب توقف تماما وأدى ذلك لوفاة المريض.

وطالب خليل الدولة بتبني هذه الحالات سواء بتخصيص مستشفيات قائمة بذاتها لعلاج المرض أو إنشاء أقسام علاج ورعاية في كل مستشفى، على أن يكون العلاج داخل مصر على نفقة الدولة ويخضع لمجانية كاملة دون تحمل أهل المريض أي أعباء، أما العلاج بالخارج فيكون بموجب بروتوكولات تعاون مع مراكز طبية في الدول المتوفر بها العلاج. ولعل الأمر الأكثر تعقيدا هو اعتراف وزارة الصحة بالعجز عن التعامل مع هذا المرض، وظهر ذلك عندما رفع وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري الدكتور مصطفى أبوزيد ملف مرضى ضمور العضلات إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عمادالدين بعد تكاثر أعداد المرضى الأطفال.

وللأسف جاء الرد قاسيا ومخيبا، بسبب عدم القدرة على توفير العلاج المطلوب والأماكن اللائقة بالمستشفيات المنوط بها استقبال تلك الحالات، وتدرس الوزارة حاليا خطة عمل لتجهيز 7 مراكز طبية متخصصة لعلاج هذا المرض.