مزارع يجرم لقتله تمساحا عمره مئة عام

محكمة أسترالية تغرم مزارعا بمبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي بتهمة قتل تمساح يبلغ من العمر مئة عام، نظرا لأنه 'سئم من فقدان التهامه لماشيته'.

العرب

قتل التماسيح الضخمة سيثير فراغا في القوة داخل النظام البيئي

كوينزلاند (أستراليا) - غرمت محكمة أسترالية مزارعا بوسط البلاد بمبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي بتهمة قتل تمساح يبلغ من العمر مئة عام، نظرا لأنه “سئم من فقدان الماشية”.

وكان المزارع قد أطلق النار على التمساح الذي يبلغ طوله 2.5 متر بين عينيه في نهر قريب من مزرعة بمنطقة “روكهابتون”، بولاية كوينزلاند (شمال شرق أستراليا) في سبتمبر الماضي.

واعترف لوك ستيفان أورشارد البالغ من العمر 31 عاما، بالذنب في المحكمة، لكنه قال إنه سئم منه لأنه يلتهم عجوله. وأضاف أنه كان يحمي الماشية في محطة بيلمون البحثية، حيث يعمل.

وقال جيس كينج أحد محققي الشرطة للمحكمة إن الخبراء قدروا عمر التمساح بحوالي مئة عام، مما يجعله نادرا ومهما من الناحية الثقافية للمنطقة.

وتعتبر التماسيح من الحيوانات المحمية في أستراليا، ولا يمكن أن تقتل دون إذن من مسؤولي الحياة البرية، ما لم تفرض تهديدا. وتفرض عقوبة أكبر على من يقتل تماسيح “رمزية”، يزيد طولها عن أكثر من خمسة أمتار.

وحذر خبراء الحياة البرية من أن قتل التماسيح الضخمة سيثير فراغا في القوة داخل النظام البيئي، مما ينتج عنه أن تصبح التماسيح أكثر عدوانية، حيث تحارب من أجل الهيمنة الإقليمية.