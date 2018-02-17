علماء يسعون إلى إعادة حيوانات منقرضة إلى الحياة

العلماء يهدفون إلى توليد الأنواع التي تكون أقرب ما يمكن إلى الأرخص وينطبق هذا على مظهرها وعلى سلوكها وتكوينها الجيني.

العرب

مشروع لتكاثر الأرخص وإعادته إلى الحياة

لورش (ألمانيا) - كان الأرخص إلى حدود نهاية العصر الجليدي الأخير، أكبر الحيوانات آكلة العشب في أوروبا. وكان أيضا مصدر إلهام لرسامي الكهوف في فرنسا في القرن السادس عشر.

وانقرضت حيوانات الأرخص منذ فترة طويلة، وكان آخر حيوان معروف منها قد أطلق عليه الرصاص في بولندا في 1627، ولكن العلماء في مدينة لورش بوسط ألمانيا يريدون الآن إحياء الحيوان العملاق.

ويجري حاليا على أراضي دير لورش، وهو أحد مواقع التراث الثقافي العالمي التابعة لليونسكو، تنفيذ مشروع لتكاثر الأرخص وإعادته إلى الحياة.

وبحسب رئيس المشروع كلوز كروب، فإنه خلال 10 إلى 15 عاما، سوف تولد حيوانات “تشبه إلى حد كبير الأرخص”، قائلا إن قطعان حيوانات الأرخص بعاداتها الغذائية، ساعدت على خلق مواقع طبيعية بها ثروة كبيرة من التنوع البيولوجي الذي اختفى الآن من أوروبا تقريبا.

ويتمثل أحد أهداف مشروع التكاثر في ضخ المزيد من التنوع البيئي في البيئة.

وأضاف كروب “هناك إجابات على أسئلة القرن الحادي والعشرين يمكن العثور عليها في العصور الوسطى”. وأفاد أن العلماء يهدفون إلى توليد الأنواع “التي تكون أقرب ما يمكن إلى الأرخص”. وينطبق هذا على مظهرها وعلى سلوكها وتكوينها الجيني. وقد استخدمت عظام قديمة لجمع هذه المعلومات.

وتشرح متحدثة باسم وزارة العلوم في ولاية هيسن أن معظم الخصائص الجينية للأرخص يمكن أن توجد في السلالات الحالية من الماشية. ومن خلال التهجين، يمكن تربية أنواع تكون قريبة من الحيوان الضخم. وتابع كروب أن خمس سلالات من الماشية تم استغلالها في المشروع حتى الآن.

وتعترف ريناتي شافبيرغ من جامعة هالي فيتنبرغ “لا يمكننا إحياء سلالات منقرضة”. وهذا هو السبب في أن مشروع لورش يحمل اسم أوريند بمعنى “الأرخص- الماشية” ويتجنب مصطلح الأرخص.

ومن الناحية العلمية، فإن المشروع مثير للاهتمام للغاية. وتعلق مارغريت بونزيل- درويك من تحالف الحفاظ على الطبيعة نابو، التي تشارك أيضا في مشروع آخر لتكاثر الأرخص، بأننا “نظريا يمكننا استنساخها. لكن هذا ليس ممكنا بعد من الناحية العملية”.