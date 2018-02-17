أول كتاب عن سيرة الفنان إسماعيل يس

كتاب يتناول العديد من الخفايا في سيرة الفنان يس وتحوله من 'مونولوغست' يغني في كازينو بديعة مصابني إلى أهم فنان كوميدي عرفته السينما العربية خلال القرن العشرين

العرب

إبداع لا يموت

القاهرة – تشكل مجموعة من المقالات التي كتبها الفنان المصري الراحل إسماعيل يس في عدد من المجلات مثل مجلتي الكواكب والإذاعة والتلفزيون عام 1956، محور كتاب يوثق سيرة حياته الحافلة بالتقلبات، كما تسرد دوره البارز عربيا كرائد من رواد الكوميديا في الوطن العربي.

ويوضح عماد خلاف مؤلف كتاب “إسماعيل يس بين السماء والأرض” أنه آثر الكتابة عن إسماعيل يس لكونه لا يزال حيا بيننا، خاصة من خلال أفلامه التي مازالت تلقى ترحيبا من مهور السينما وهي التي تخطت المئتي فيلم.

ويتناول الكتاب، الصادر مؤخرا عن دار دلتا للطباعة والتوزيع، العديد من الخفايا في سيرة الفنان مثل كيف تحول من “مونولوغست” يغني في كازينو بديعة مصابني إلى أهم فنان كوميدي عرفته السينما العربية خلال القرن العشرين.

وحرص الكاتب على توثيق شهادات أقرب الناس إلى يس سواء ممن عاصروه أو عاشوا معه، حيث يصف الموسيقار حلمي بكر علاقته بفنان الكوميديا بأنها علاقة “أب بابنه”، كما يضم الكتاب حوارا نادرا للكاتب الراحل نجيب محفوظ مع إسماعيل يس، سجلته الإذاعة المصرية عام 1965، تحدث خلاله عن رأيه في “المرأة والرجل”، بالإضافة إلى حوارات أخرى له مع الفنانة تحية كاريوكا، ورأي الفنانة شريفة فاضل وسعاد مكاوي وهند رستم.

ويأسف خلاف لعدم وجود أي من مسرحيات الفنان الكوميدي إسماعيل يس في أرشيف التلفزيون المصري، وعدم وجود أي منها حيث مسحت جميعا، بالإضافة إلى عدم وجود شارع أو ميدان باسمه، سواء في القاهرة أو السويس أو أي مكان آخر من مصر.