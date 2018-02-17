جوهرة التاج في الأدب الديستوبي والرواية التي تقرأك قبل أن تقرأها

في ديسمبر عام 1929 بدأ صحافي بريطاني اسمه إريك آرثر بلير، المتمسك بالتقاليد الإنكليزية العريقة، في كتابة تقارير عن فترة كان قد عاشها في كل من لندن وباريس بين الفقراء والهامشيين، أو ما يسميها الأثرياء بـ”سياحة الأحياء الفقيرة”. سجَّل إريك خبرته في الحياة الوضيعة التي عاشها بين المشردين في عمله هذا، لكن هذا العمل الذي حمل عنوان “السقوط والخروج باريس ولندن” لم يُطبع حتى عام 1933، وقد نشره تحت اسم مستعار هو “جورج أورويل”. من يقول جورج أورويل يقول “1984”، الرواية الأيقونة في الأدب الديستوبي، أي تلك الكتابة الموغلة في القسوة والقتامة، ويكون منطلقها الواقع برؤية تنبؤية تحذيرية تشاؤمية، والتي تناقض ما اصطلح على تسميته بالأدب اليوتوبي، أي تلك الكتابة الوردية المفرطة في التفاؤل. قبل الولوج في عوالم رواية 1984 التي تحبس الأنفاس ولا ينصح ذوو القلوب الضعيفة بقراءتها، لا بد من التذكير بأن جورج أورويل، كان -قبل أن يكون روائيا- كاتب مقال لا يشق له غبار وقد وصفه الناقد الأميركي أرفينج هوي، بأنه “كاتب المقالات الأعظم منذ هازلت، ورُبما منذ د. جونسون”، وهو ما يبرهن على أن الصحافة التي حذر منها نقاد واعتبروها “مقبرة للأدب” يمكن أن تكون “منجما للأدب” كما هو الحال مع أورويل ومن جايله أو جاء من بعده مثل إرنست هيمنغواي أو غابرييل غارسيا ماركيز وغيرهما، لكن النقاد يجمعون على أن صاحب 1984 هو علامة فارقة لا يمكن تخيّل تكرارها في ذلك التفاعل المدهش بين الصحافة والأدب أي بين ما هو كائن وما يمكن أن يكون. وفي هذا الصدد يقول جورج أورويل “عندما أجلس لكتابة كتاب لا أقول لنفسي سوف أنتج عملا فنيا، بل أكتبه لأن هناك كذبة أريد فضحها، أو حقيقة ما أريد إلقاء الضوء عليها، وهمّي الأول الحصول على من يستمع، لكن ليس بإمكاني القيام بمهمة تأليف كتاب أو حتى مقالة طويلة لمجلة لو لم تكن أيضا تجربة جمالية”. ويتجلى هذا واضحا خصوصا في روايته “الحنين إلى كتالونيا” التي يعتبرها النقاد تقريرا صحفيا مطولا.

العرب

الأخ الأكبر يراقبك

بالعودة إلى 1984 -التاريخ لا الرواية- كان لا بد من التذكير بهذا الحادثة الحدث. في عام 1984 أصدرت شركة أبل جهازها الجديد “ماكنتوش” واستخدمت دعاية غريبة، وهي عبارة عن فتاة تركض بمطرقة لتهدم شاشة عملاقة يطل منها “الأخ الأكبر” (الدكتاتور المرعب في رواية 1984) وبعد أن تتطاير شظايا بلور الشاشة، تكتب عبارة “سوف تعرفون لماذا سنة 1984 لن تشبه رواية 1984”.

ترى ما الذي جعل العالم لا ينسى هذه الرواية التي صنفت من بين المئة الأروع في تاريخ الرواية على الإطلاق، ففي عام 2008 وضعت صحيفة التايمز أورويل في المرتبة الثانية ضمن قائمة أعظم 50 كاتبا بريطانيا منذ عام 1945.

كتب جورج أورويل هذه الرواية الديستوبية عام 1949 أي قبل وفاته بمرض السل بعام واحد وكتابته لروايتيه “مزرعة الحيوان” و”الحنين إلى كتالونيا”.

لندن المنطلق والذريعة

تدور أحداث الرواية في لندن عام 1984، كما تخيلها جورج أورويل عام 1948 – وهو الشغوف بلعبة الأرقام وتشفيرها- حيث كان بطل الرواية الأساسي هو ونستون سميث، مواطنٌ من دولة أوقيانيا – دولة ذات نظام شمولي من ضمن ثلاث دول مفترضة أو متخيلة أو متوقعة، تتقاسم العالم عام 1984- يعيش في لندن ويعمل موظفا في وزارة الحقيقة -إحدى الوزارات الأربع التي تشكّل حكومة الحزب الأوحد، وهو الحزب الاشتراكي الإنكليزي كما تخيله أورويل- وبدأت تنمو في سميث شخصية المتمرد على السلطة التي تحكم البلاد بقبضة من حديد، ولكن ذلك التمرد كان بداخله خوف من الاعتقال والموت، كما هو السائد في الأنظمة الشمولية. وتقود الحزب والدولة شخصية غامضة تدعى “الأخ الأكبر” الذي يراقب جميع الشعب من خلال شاشة تسمى شاشة الرصد، توجد في كل مكان في البلاد وحتى في منازل المواطنين وفي غرف نومهم، ويسيطر الأخ الأكبر على جميع تفاصيل حياة سكان أوقيانيا، الذين يعيشون تحت المراقبة المستمرة طيلة حياتهم، ويتحكّم بمشاعرهم بل ويلقنهم الحركات الرياضية في الصباح ويتعرضون للمساءلة حتى عن سبب لحظات شرودهم أو صمتهم أو حزنهم أو فرحهم، مع الحرص على إبقاء نوع من الغضب والكراهية والشك بالذات وبالآخرين.

رواية 1984 أثر يرصد الانحراف نحو الاستبداد ويتقصى صناعة الخوف

كان “الأخ الأكبر” الشخصية الغامضة والزعيم الأول الذي يأتي في قمة هرم الحزب، يليه أعضاء الحزب، الداخليون فالخارجيون، وأخيرا عامّة الشعب من الكادحين، أما شعارات الحزب فهي “الأخ الكبير يراقبك”، “الحرب هي السلام.. الحرية هي العبودية..الجهل هو القّوة”، “من يسيطر على الماضي يسيطر على المستقبل ومن يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي”.

أما عن الوزارات الأربع والتي يعمل البطل ونستون سميث بإحداها، فهي وزارة الحقيقة التي تزور الحقائق وتبتدع الأكاذيب، فتقوم بتزوير الماضي أو تخفيه، أو تقوم بتحريف ما جاء بالصحف الأجنبية، أو ما جاء بكتب التاريخ، فتغير وتعدل فيه، وتمزق ما لا تريده أن يصل.

والوزارة الثانية هي وزارة الحب، المبتكرة لشتى فنون التعذيب، والمناهضة للعاطفة والعلاقة بين الجنسين، حتى أنها تطلق على العلاقة الحميمية – وبعد شرط موافقة السلطات- تسمية “صناعة طفل”. والثالثة هي وزارة السلام المختصة بشؤون الحرب والأسلحة، أما الرابعة فهي وزارة الوفرة التي تتولى مهمة تجويع الناس.

في لندن التي يتخيلها المؤلف وقد سقطت في قبضة الدكتاتورية، يقول أورويل “إن الحزب الأوحد الذي يقوده الأخ الأكبر مثلما يقود البلاد، يجب أن يشترك فيه جمع المواطنين، وبعد ذلك يقسم هؤلاء المواطنون على فروع الحزب ونشاطاته، ويقوم المواطنون بمراقبة بعضهم البعض، ويربي المواطن أولاده على ذلك؛ حتى وإن كان يراقب أحد أفراد أسرته، أو أحد جيرانه، أو زملائه في العمل، ويقوم بالإبلاغ عنهم إن رأى عليهم شيئا من التصرفات المتمردة، حتى لو كانت مجرد كلمات، أو شيء من التفكير بعمق”.

وفي هذه الأجواء المفعمة بالخوف والرعب، تنشأ علاقة حب سرية بين سميث وزميلته جوليا، ويعانيان الأمرّين في سبيل إيجاد مساحة زمنية ومكانية، ولو ضيقة، للتعبير عن هذا الحب الممنوع في نظر السلطة التي يعارضانها سرا، ذلك أن لا مكان يخلو من أجهزة المراقبة والرصد والتعقب، وخصوصا في الأحياء المخصصة لموظفي الحزب. كأن الصدف قد شاءت أن يجد العاشقان مكانا سريا في الحي العمالي ليمارسا فيه “قناعتهما” بالحب الذي أمسى نشاطا سريا وشكلا من أشكال المعارضة في هذه الأجواء الخانقة.

وبما أن السلطة تعمل على محو الذاكرة والتأسيس للتاريخ من لحظة تسلمها الحكم، فإن البحث عن عبق الماضي يصبح ضربا من المعارضة والانتقام من الأخ الأكبر. وبالفعل يجد سميث وجوليا في شخص بائع “أنتيكا” نموذجا لعبق الماضي الذي يتطلعان إليه، خصوصا عبر أغنيته التي تقول كلماتها “سنلتقي حيث لا ظلام” في رمزية للأمل بغد أفضل. وبالفعل يلتقيان “حيث لا ظلام”، هذا ما قاله المحقق لسميث تحت أضواء ساطعة في قبو الاعتقال، ذلك أن هذا المحقق هو نفسه بائع الأنتيكا الذي كان يردد في عذوبة مصطنعة “سنلتقي حيث لا ظلام”.

ويقول له المحقق “إن ذلك هو العالم الذي نعدّه يا ونستون، عالم يتألف من نصر تلو نصر، ونشوة تلو نشوة، وهو ما يمثل ضغطا قويا على عصب السلطة. إنني أعتقد أنك بدأت تدرك ما سيكون عليه العالم، ولكن في النهاية سيُطلب منك ما هو أكثر من الإدراك، سوف يُطلب منك أن تقبل هذا العالم وترحب به وتصبح جزءا منه”.

أحبك أيها الدكتاتور

لكن ونستون اعترض قائلا إنكم لن تستطيعوا خلق عالم كالذي وصفته فذلك حلم يستحيل تحقيقه؛ لأنه من المستحيل أن تؤسس حضارة على الخوف والكراهية والقسوة، فمثل هذه الحضارة إن وُجدت لا يمكن أن تبقى لأنها ستكون خالية من أي حياة، ومن ثم ستتفسخ وتنهار من داخلها.

وفي النهاية، وبشكل موغل في التراجيديا، تتحول القيم البشرية إلى أشياء هامشية، لتفسح المجال لسطوة السلطة الشمولية على الأفراد الذين يتحولون إلى مجرد أرقام في طاحونة الحياة، بلا مشاعر ولا آمال ولا أهداف، حيث يعملون كروبوتات بإمرة الأخ الأكبر الذي يراقبهم على مدى الساعة. وبرغم تحدي سميث للمحقق بقوله “إنني موقن أنكم ستفشلون، ففي هذا العالم شيء لا أدري طبيعته، ربما يكون روحا أو مبدأ لن تتغلبوا عليه مطلقا”، إلا أن خيبة المسعى كانت نهاية صافعة لكل من تسول له نفسه التطاول على سلطة “الأخ الأكبر” التي تشبه القدر، فلقد تسربت مفاهيم الكراهية التي كانت الدولة تبشر بها عبر المسامي، فتخلى سميث عن حبيبته وأصبح يطالب بتعذيبها على يد المحقق، صديق الأمس الدافئ.

القيم البشرية تتحول إلى أشياء هامشية لتفسح المجال لسطوة السلطة الشمولية على الأفراد الذين يتحولون إلى مجرد أرقام في طاحونة الحياة

السلطة أدهى وأكثر وحشية من أن تقتل معارضيها فهي “تفرج عنهم” وتتركهم داخل السجن الأوسع مساحة والأقسى إيلاما فيتجمعون في مقهى “شجرة الكستناء”، يتبادلون عبارات الصمت، يرتشفون الندم ويصغون للأغنية المرعبة وهي تنبعث من جهاز المراقبة، وتقول كلماتها “تحت شجرة الكستناء.. بعتك بدرهمين”.

والتقى سميث بجوليا بعد الاعتقال، عكس ما هو متوقع، ولم يجرأ الاثنان حتى على تبادل نظرات الانكسار أو العتاب. كان اللقاء بالطبع في مقهى “شجرة الكستناء” التي ما ينفك مذياعها يردد نفس الأغنية لكل نزلائه ممن سولت لهم أنفسهم يوما مجرد التفكير في الماضي أو تخيل الدولة دون “الأخ الأكبر”.

التفت سميث (معارض الأمس) إلى صورة “الأخ الأكبر” وهمس له بتلك العبارة المفزعة “إني أحبك”.. لقد بات يحب “الأخ الأكبر” وكذلك نظنها فعلت جوليا.. يا لقتامة هذا العالم.. لا سبيل إلى الخلاص و”لا أمل يا يسوع″ كما قالت إحدى شخصيات نيكوس كازنتزاكي. وأثبت جورج أورويل في 1984 مقولة كاتب جايله، ومات بعده بما يقارب النصف قرن من الزمن.. إنه التونسي محمود المسعدي في عبارته “الأدب مأساة أو لا يكون”.

لغة أورويلية

بلغ تأثير كتابات أورويل على اللغة السياسية حد اشتقاق مصطلح “أورويلي”، الذي يُطلق على اللغة أو الكلام أو التعبير الذي يمارس تزييف الحقائق، كما يُطلق على العالم الدكتاتوري.

استمرت تأثير أعمال أورويل على الثقافة السياسية السائدة ومصطلح أورويلية الذي يصف ممارسات الحكم الاستبدادي والشمولي والتي دخلت في الثقافة الشعبية مثل ألفاظ عديدة أخرى من ابتكاره مثل الأخ الأكبر، التفكير المزدوج، الحرب الباردة وجريمة الفكر وشرطة الفكر. ويرى أورويل أن فساد اللغة كان سببا في حالة الفوضى السياسية التي رآها وعاشها في عالمه، ومن ثم فقد رأى أن إصلاح اللغة السياسية يمكن أن يكون الخطوة الأولى لإصلاح السياسة.

وعَمَد أورويل إلى السخرية كطريقة للتخلص من بعض الظواهر اللغوية، مثل الكلمات العلمية المشوشة والمفردات اللاتينية واليونانية وفساد الاستعارة.

وقال صاحب 1984 لقد صممت اللغة السياسية كي تجعل الأكاذيب تلبس ثوب الحقائق، ولكي تقتل ما هو جدير بالاحترام.

واختار أورويل الكتابة ببساطة ووضوح لأنه كان يعتقد أن هذه هي الطريقة الأفضل للوصول إلى أكبر قدر من القرّاء العاديين، فهو صديق عامة الناس لا الشعب كله، أورويل ليس رجلا مثقفا يكتب من أجل أن يفهمه حفنة من المثقفين، فهو رجل واضح وصريح للغاية.

جورج أورويل لا يكتب من أجل النخبة أيًّا كانت، لقد اختار جمهوره بعناية شديدة، ذلك الجمهور الذي علّم نفسه بنفسه، الطبقة الأقل من المتوسطة، أو ما يسمّونها الطبقة الوسطى الدنيا، التي لم تحظ سوى بتعليم ثانوي، فرغم حبه لآليات الحداثة وإلمامه بالأدب الحداثي فإن آليات الحداثة لم تظهر إلا في رواية واحدة فقط له وهي تجربته المُبكرة “ابنة القس”.

ويجمع الكثير من النقاد على أن أورويل، تأثر برواية “نحن” للكاتب الروسي يوجين زامياتين. وتعتبر مصدر الكثير من الأفكار الديستوبية المستخدمة، وعانت من الحظر حيث لم تنشر على نطاق واسع حتى عام 1988.

النقاد: رواية 1984 تعدّ مثالا للأدب التحذيري الذي يغوص في متابعة الحركات السياسية والاجتماعية التي تطيح بالحكومات الفاسدة وغير الديمقراطية، إلا أنها تؤول إلى الفساد والقهر بسقوطها في شرك السلطة

2+2=5

جورج أوريل، رجل “واضح كطلقة مسدس” على حد تعبير الشاعر السوري الراحل رياض صالح الحسين، ومن كثرة وضوحه استعمل أساليب غاية في التعقيد، وذلك ليس على سبيل التورية ومحو الأثر بل كان يستخدمها كوسائل إيضاح، فعبارة 2+2= 5 المستخدمة أثناء غسيل الدماغ في الرواية، مستوحاة من شعار إعلاني للخطة الخماسية الثانية في الاتحاد السوفييتي أثناء حكم جوزيف ستالين، والذي لا يدعو مجال للشك في أن “الأخ الأكبر” يكاد يكون نسخة منه.

كان أورويل اشتراكيا ديمقراطيا، وعضوا في حزب العمال المستقلين البريطاني لسنوات، وكان يعتبر نفسه اشتراكيا ديمقراطيا وناقدا شرسا لسياسة الزعيم السوفييتي ستالين، ومتشككا في سياسته بعد تجربته في الحرب الأهلية الإسبانية.

الاسم الأولي للرواية كان “الرجل الأخير في أوروبا” إلا أنه تغير إلى 1984، وتعرضت الرواية منذ صدورها إلى المنع والملاحقة القضائية بحجة أنها عمل هدام وله أيديولوجية تخريبية. ووفقا لاتحاد المكتبات الأميركية، يعتبر 1984 واحدا من أكثر 10 كتب تعرضت للحظر والمنع في التاريخ الحديث.

الرواية أصبحت كتابا معياريا لامتحان المستوى المتقدم ضمن امتحانات كمبريدج للمهارة في اللغة الإنكليزية ومعها كذلك روايته السابقة “مزرعة الحيوان”.

سافر أورويل إلى إسبانيا في أواخر عام 1933، ومن ثمَّ انضم إلى الجماعات التي تقاتل ضد الجنرال فرانشيسكو فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية، حيث انضم لحزب العمال المستقل، وقد وثق أحداثها في الرواية. يتحدث أورويل في الرواية عن التحاقه بإحدى الكتائب المقاتلة في برشلونة في ثكنة “لينين”، وكيف أصبح “رفيقا”.

ويعتبر النقاد 1984 رواية مثالا للأدب التحذيري الذي يغوص في متابعة الحركات السياسية والاجتماعية التي تطيح بالحكومات الفاسدة وغير الديمقراطية، إلا أنها تؤول إلى الفساد والقهر بسقوطها في شرك السلطة.

الذي يقرأ لأورويل يجد أنه رجل يجيد التنبؤ، فنجده كتب في 1984 عن نشأة دول شمولية بوليسية سوف يصبح فيها 2+2 =5، وأن الأمم تتجه إلى تشكيل حكومات غير ديمقراطية. ولم يقف أورويل عند نقد وتحليل الفكر الاستبدادي وطريقة عمله، بل تجاوز ذلك ليتنبأ بما سيحدث في المستقبل.

كاتب تونسي