السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

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السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

متفرقات: هل يمدد عقد أومتيتي مع برشلونة

الفرنسي كيفن غاميرو مهاجم أتلتيكو مدريد يعرب عن سعادته باللعب مع مواطنه أنطوان غريزمان.

العرب  [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، ص(22)]

في اتجاه تمديد العقد

يخطط نادي برشلونة الإسباني، لتمديد عقد الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق الكتالوني، خلال المرحلة المقبلة. ويملك أومتيتي عقدا مع برشلونة حتى عام 2021، بشرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو، علما بأنه انضم إلى صفوف البلوغرانا عام 2016 مقابل 25 مليون يورو قادما من ليون. جنون سوق الانتقالات مؤخرا، يحرك برشلونة لتمديد عقد المدافع الفرنسي سريعا.

أعرب الفرنسي كيفن غاميرو مهاجم أتلتيكو مدريد عن سعادته باللعب مع مواطنه أنطوان غريزمان الذي بدأ الهجمة التي سجل منها هدفه في مباراة الفريق أمام كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي، علما بأنها انتهت بفوز الروخيبلانكوس (1-4). وقال غاميرو “غريزمان في حالة جيدة للغاية. أحب جدا اللعب معه. من الرائع اللعب مع لاعب في هكذا مستوى”.

توصل بايرن ميونيخ إلى اتفاق مبدئي، مع خليفة يوب هاينكس في تدريب الفريق. وتواصل كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، مع توماس توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند السابق، حيث اتفقا مبدئيا على قيادة الأخير لبايرن فنيا، بداية من الموسم المقبل. يذكر أن توخيل، لم يتول تدريب أي فريق، حتى الآن، منذ رحيله عن دورتموند، الصيف الماضي.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه حدد أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات لاختيار الرئيس الجديد الذي سيحل مكان أنخيل ماريا فيار الذي أقصي من المنصب. وذكر الاتحاد في بيان له “الحملات (الانتخابية) ستبدأ اعتبارا من الآن، والانتخابات ستجرى في التاسع من أبريل 2018”. ويتولى خوان لويس لاريا إدارة الاتحاد الإسباني بشكل مؤقت منذ إلقاء القبض على فيار.

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