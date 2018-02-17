السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 17 فبراير/شباط 2018، العدد: 10903

الجدل مستمر حول مستقبل زيدان مع الملكي

الفريق الملكي يراقب عن كثب تطور وضع بوغبا مع اليونايتد، علما بأن رحيل اللاعب عن النادي الإنكليزي، لن يكون سهلا.

العرب  [نُشر في 2018/02/17، العدد: 10903، ص(23)]

بين البقاء أو الرحيل

مدريد – يبقى الجدل مستمرا حول مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، داخل الفريق الملكي، خلال المرحلة المقبلة. وتعرض زيدان للعديد من الانتقادات والضغوط، خلال الموسم الجاري، في ظل تذبذب نتائج ريال مدريد، قبل الفوز أمام باريس سان جرمان الأربعاء الماضي (3-1)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واعترف زيدان بصعوبة مباراة العودة في العاصمة الفرنسية باريس، وقال “نعرف أن العودة ستكون معقدة وصعبة للغاية، على أي حال عندما تلعب خارج الديار فيمكن لأي شيء أن يحدث، نعرف مدى صعوبة مباراة العودة وعلينا أن نكون فخورين بالفريق كله”.

وقال زيدان “اللاعبون يعرفون ما ننافس عليه ونرغب في أن نبرهن دائما أن هذا النادي وهذا الفريق له قيمة لا تنتهي”. وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن زيدان غير قلق نهائيا حول مستقبله مع ريال مدريد، مشيرة إلى أنه يفكر فقط في مصلحة الفريق الملكي ويهتم بمساندة اللاعبين وجهازه المعاون. وتابعت الصحيفة أن زيدان لم يفقد ثقة لاعبيه وجهازه المعاون في الفترة الماضية، مؤكدة أن الجميع يدعمه وعلى رأسهم سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي ونائبه مارسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد على الجانب الآخر لا تزال تبحث عن بديل لزيدان، في حالة رحيله، لكنها تعطي الأولوية لتعزيز صفوف المرينغي. يشار إلى أن زيدان توج بـ8 ألقاب مع ريال مدريد الذي يتولى قيادته منذ 4 يناير 2016 بعقد حتى 2021.

من جانب آخر ذكرت تقارير صحافية بريطانية، أن ريال مدريد يستعد لاستغلال ندم الدولي الفرنسي، بول بوغبا، على العودة إلى مانشستر يونايتد. وقالت صحيفة “ديلي ستار” إن النادي الملكي، قد رصد 120 مليون جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ24 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكي، يراقب عن كثب تطور وضع بوغبا مع اليونايتد، علما بأن رحيل اللاعب عن النادي الإنكليزي، لن يكون سهلا.

وكانت تقارير أخرى قد كشفت، أن نجم اليوفي السابق، غير راض عن الطريقة التي يوظفه بها، المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، ولذا فإنه نادم على العودة إلى الشياطين الحمر، عام 2016.

:: اقرأ أيضاً

عودة الجماهير.. قرار تائه في الشارع الكروي المصري

سيتي وتوتنهام ينشدان مواصلة التحليق

أليغري يغازل قمة الدوري الإيطالي

مواجهات صعبة تنتظر ديمتروف في بطولة دبي للتنس

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

عملية سيناء 2018 مستمرة في اجتثاث الارهابيين

2018-02-17

الأكراد يتهمون الجيش التركي باستخدام الغاز في هجوم على قرية بعفرين

2018-02-17

ترامب ينفي أي تواطؤ له مع التدخل الروسي في الانتخابات

2018-02-17

بوكو حرام تتبنى هجمات دموية أوقعت قتلى شمال شرق نيجيريا

2018-02-17

الموصل على طريق التحرر من الفكري الجهادي بعد النصر العسكري

2018-02-17

تيلرسون يزور أنقرة لتهدئة العلاقات المتوترة

yesterday 06:49:06

تكليف مارتن غريفيث بملف النزاع اليمني

yesterday 07:14:47

برلمان تونس يصادق على تعيين العباسي محافظا للبنك المركزي

yesterday 07:57:52

واشنطن تهدد موسكو بعواقب دولية بسبب هجوم 'نوت-بيتيا'

yesterday 08:39:28

الفساد المالي والخلافات السياسية يفشلان مؤتمر المانحين بالكويت

yesterday 09:22:30

:: اختيارات المحرر

'حتما سأكون' عوالم خفية مختارة

الترفاس ثمرة صحراوية تنعش التجارة وتزين الأطباق في الجنوب التونسي

باحثون: مساعدة الرجل لزوجته مفيدة لصحته

علماء يسعون إلى إعادة حيوانات منقرضة إلى الحياة

ضمور العضلات يزداد في مصر بسبب انتشار زواج الأقارب

الهاتف الذكي يحكم على الساعات التقليدية بالزوال

جوهرة التاج في الأدب الديستوبي والرواية التي تقرأك قبل أن تقرأها

مزارع يجرم لقتله تمساحا عمره مئة عام

السخيري يختار اللعب لمنتخب تونس

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا