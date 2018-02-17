الجدل مستمر حول مستقبل زيدان مع الملكي

الفريق الملكي يراقب عن كثب تطور وضع بوغبا مع اليونايتد، علما بأن رحيل اللاعب عن النادي الإنكليزي، لن يكون سهلا.

العرب

بين البقاء أو الرحيل

مدريد – يبقى الجدل مستمرا حول مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، داخل الفريق الملكي، خلال المرحلة المقبلة. وتعرض زيدان للعديد من الانتقادات والضغوط، خلال الموسم الجاري، في ظل تذبذب نتائج ريال مدريد، قبل الفوز أمام باريس سان جرمان الأربعاء الماضي (3-1)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واعترف زيدان بصعوبة مباراة العودة في العاصمة الفرنسية باريس، وقال “نعرف أن العودة ستكون معقدة وصعبة للغاية، على أي حال عندما تلعب خارج الديار فيمكن لأي شيء أن يحدث، نعرف مدى صعوبة مباراة العودة وعلينا أن نكون فخورين بالفريق كله”.

وقال زيدان “اللاعبون يعرفون ما ننافس عليه ونرغب في أن نبرهن دائما أن هذا النادي وهذا الفريق له قيمة لا تنتهي”. وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن زيدان غير قلق نهائيا حول مستقبله مع ريال مدريد، مشيرة إلى أنه يفكر فقط في مصلحة الفريق الملكي ويهتم بمساندة اللاعبين وجهازه المعاون. وتابعت الصحيفة أن زيدان لم يفقد ثقة لاعبيه وجهازه المعاون في الفترة الماضية، مؤكدة أن الجميع يدعمه وعلى رأسهم سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي ونائبه مارسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد على الجانب الآخر لا تزال تبحث عن بديل لزيدان، في حالة رحيله، لكنها تعطي الأولوية لتعزيز صفوف المرينغي. يشار إلى أن زيدان توج بـ8 ألقاب مع ريال مدريد الذي يتولى قيادته منذ 4 يناير 2016 بعقد حتى 2021.

من جانب آخر ذكرت تقارير صحافية بريطانية، أن ريال مدريد يستعد لاستغلال ندم الدولي الفرنسي، بول بوغبا، على العودة إلى مانشستر يونايتد. وقالت صحيفة “ديلي ستار” إن النادي الملكي، قد رصد 120 مليون جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ24 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكي، يراقب عن كثب تطور وضع بوغبا مع اليونايتد، علما بأن رحيل اللاعب عن النادي الإنكليزي، لن يكون سهلا.

وكانت تقارير أخرى قد كشفت، أن نجم اليوفي السابق، غير راض عن الطريقة التي يوظفه بها، المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، ولذا فإنه نادم على العودة إلى الشياطين الحمر، عام 2016.