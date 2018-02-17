عودة تياغو تضع هاينكس في مأزق

هاينكس يواجه مشكلة بسبب تعدد الخيارات المتاحة أمامه، مع اكتمال صفوف الفريق.

العرب

خيارات متاحة

ميونيخ (ألمانيا) – كشف المدرب المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ الجمعة أن لاعب خط الوسط الإسباني تياغو بصدد العودة إلى قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام فولفسبورغ السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وربما بات هاينكس يواجه مشكلة بسبب تعدد الخيارات المتاحة أمامه، مع اكتمال صفوف الفريق.

وقال هاينكس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للحديث عن المباراة “تياغو شارك في تدريبات الفريق بشكل طبيعي مثلما قلت، وسيشارك منذ بداية المباراة أمام فولفسبورغ، من ناحية أخرى صفوفنا باتت مكتملة باستثناء مانويل نوير”.

ويواصل نجم حراسة المرمى مانويل بيتير نوير برنامج إعادة التأهيل بعد التعافي من إصابته بكسر في القدم، بينما بات تياغو مستعدا للمشاركة بعد التعافي من إصابته بتمزق عضلي في الركبة كان قد تعرض لها في نوفمبر الماضي.

وحصل حارس مرمى المنتخب الألماني نوير على إذن بالسفر إلى تايلاند لقضاء إجازة قصيرة، وهو ما أثار التساؤلات في ظل اقتراب فعاليات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال هاينكس “الأطباء سيقررون الموعد المناسب لعودته. وأثق في أنه سيعود للمشاركة معنا من جديد قبل كأس العالم.. مانويل يحقق تقدما هائلا ويعمل بجدية في ما يتعلق بلياقته”.