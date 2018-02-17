أليغري يغازل قمة الدوري الإيطالي

نابولي، الساعي لاستعادة لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، يسعى للحصول على مساعدة من تورينو.

العرب

مازال هناك بعض الوقت

روما – يتطلع يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة، لمواصلة ملاحقة نابولي في سباق الصدارة المحتدم بينهما، والانقضاض على القمة ولو مؤقتا، لكنه يخوض مواجهة ساخنة ربما تعرقل مساعيه، عندما يحل ضيفا على جاره اللدود تورينو في ديربي المدينة الإيطالية الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

مازال نابولي يتربع على الصدارة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس، لكن مهمته تبدو أقل صعوبة من منافسه، حيث يستضيف سبال، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) في ترتيب المسابقة. يعود نابولي لتوجيه تركيزه نحو المسابقة المحلية مجددا، بعد أن مني بهزيمة غير متوقعة أمام ضيفه لايبزغ الألماني 3-1 في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

وكان يوفنتوس قد استهل مشواره في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا بتعادل مخيب 2-2 مع ضيفه توتنهام هوتسبير الإنكليزي يوم الثلاثاء الماضي. فرط الفريق الإيطالي في تقدمه مبكرا بثنائية بيضاء مبكرا أحرزهما مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين، ليسقط في فخ التعادل أمام ضيفه اللندني، في الوقت الذي أهدر خلاله هيغواين ركلة جزاء أخرى احتسبت ليوفنتوس.

صرح ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس عقب المواجهة الأوروبية “مازال هناك بعض الوقت قبل مباراة العودة التي ستقام في لندن في السابع من مارس، لذلك فإن تركيزنا سوف ينصب الآن على بطولة الدوري وديربي الأحد أمام تورينو”. وأضاف أليغري “إن يوفنتوس وتوتنهام ناديان كبيران، لكن يتعين علينا الآن ترك المواجهة الأوروبية جانبا والتركيز في المسابقة المحلية التي نسعى خلالها لمواصلة مطاردة نابولي في سباق القمة”.

بينما أحرز هيغواين خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات ليوفنتوس ببطولة الدوري، فإن دفاع الفريق الملقب بـ”السيدة العجوز” يتحتم عليه الحذر من المهاجم الإيطالي الدولي أندريا بيلوتي، قائد فريق تورينو، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به خلال فوز الفريق على أودينيزي 2-0 في المرحلة الماضية.

تحدث نيكولاس بورديسو مدافع تورينو عن بيلوتي قائلا “إنه أكثر رعبا. تماما مثل هيغواين وكذلك المهاجمين الآخرين الذين بإمكانهم إحداث الفارق. عدنا للتسلح به مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عنا فترة ليست بالقصيرة”. وتابع “في هذا الموسم كان ينبغي عليه أن يقدم لنا الكثير، وهو يدرك ذلك جيدا. بدأ في العودة الأحد الماضي، لكن أتمنى أن يساعدنا أمام يوفنتوس أيضا”.

ويطمح نابولي، الساعي لاستعادة لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، للحصول على مساعدة من تورينو، في ظل أمله في إنهاء سيطرة يوفنتوس على المسابقة. ودفع ماوريتسيو ساري مدرب نابولي بعدد من عناصره البديلة خلال لقاء الفريق مع لايبزغ. وكان ساري قد اشتكى قبل لقاء لايبزغ من الجدول الزمني الضيق لفريقه، الذي يتعين عليه خوض مباراتين خلال فترة وجيزة للغاية، حيث قال “إنها حماقة. نلعب في وقت متأخر من مساء الخميس، ثم نعود إلى الملعب بعد 60 ساعة تقريبا (بعد ظهر الأحد). إنه جنون. رابطة الدوري الإيطالي لا تساعدنا”.

في المقابل، يستضيف لاتسيو فريق فيرونا الاثنين القادم، بعدما واجه مضيفه ستيوا بوخارست الروماني في الدوري الأوروبي، في حين يلتقي ميلان وأتالانتا مع ضيفيهما سامبدوريا وفيورنتينا على الترتيب الأحد، وذلك عقب خوضهما دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

تفتتح مباريات المرحلة السبت بلقاء أودينيزي مع ضيفه روما، فيما يلتقي جنوة مع إنتر في اليوم ذاته. ويأمل إنتر وروما، صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، في الحفاظ على تواجدهما ضمن المربع الذهبي بالبطولة، المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم. ويواجه كييفو ضيفه كالياري أيضا، في حين يلتقي بينفينتو مع ضيفه كروتوني، وبولونيا مع ساسولو الأحد .