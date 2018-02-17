سيتي وتوتنهام ينشدان مواصلة التحليق

يحلم فريقا مانشستر سيتي وتوتنهام بمواصلة طموحهما لحجز مقعديهما في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. وذلك بعد الظهور بمستوى جيد في مباريات دوري أبطال أوروبا.

العرب

تفاهم وانسجام

لندن - تقام مباريات دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنكليزي على مدار أربعة أيام، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفا على ويغان، فيما يستضيف روشديل توتنهام. ويلتقي مانشستر سيتي مع ويغان الاثنين المقبل، بعد أن أحرز الفريق أربعة أهداف أمام مضيفه بازل السويسري الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، حيث قدم الفريق أداء رائعا جعل جوسيب غوارديولا المدير الفني في حالة سعادة غامرة.

وقال غوارديولا “ليس من السهل الحفاظ على المستوى الذي نلعب به حاليا، ولكننا فعلنا ذلك. بوجه عام، أنا سعيد للغاية. الآن سنجهز لمباراتنا المقبلة أمام ويغان”. وأضاف “مازلنا في شهر فبراير. في الدوري الممتاز ونحن في وضع ممتاز، نتصدر الدوري بفارق 16 نقطة. ولكننا لم نفز بأي شيء بعد. مثلما قلنا في البداية، مباراة بعد مباراة. نحاول الوصول إلى كل المباريات ونحن في حالة تركيز والفوز بها”.

ويرجح أن يقوم غوارديولا بعملية تدوير في تشكيلة الفريق أمام ويغان ولكن قائد فريق مانشستر سيتي فينسنت كومباني قال إنهم سيأخذون مباراتهم أمام ويغان بجدية مثلما فعلوا مع بازل. وقال “لدينا رغبة كبيرة للعب بشكل جيد أمام ويغان الاثنين مثلما فعلنا أمام بازل. لن تكون هناك اختلافات كبيرة”.

من جانب آخر أكد مصدر من إدارة مانشستر سيتي أن اتهامات ليستر سيتي بشأن رياض محرز ليس لها أي أساس من الصحة موضحا أن مدير الكرة في السيتي تحدث مع نظيره في ليستر، جون رودكن بشأن محرز قبل أكثر من أسبوع على نهاية الميركاتو وذلك بمجرد فشل السيتي في ضم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي وقع للجار مانشستر يونايتد.

وكان كلود بويل المدير الفني لليستر قد وجه نقدا لاذعا لإدارة السيتي بسبب محاولتها التعاقد مع النجم الجزائري في الساعات الأخيرة من الميركاتو وعدم إعطاء ناديه الوقت الكافي للتعاقد مع بديل. وأضاف نفس المصدر أن إدارة السيتي كانت تنوي الانسحاب أيضا من سباق ضمّ محرز في حال أن أخبرهم رودكن بأن اللاعب ليس للبيع إلا أن هذا الأمر لم يحدث واستمرت المفاوضات حتى نهاية الميركاتو. ويذكر أن محرز كان قد امتنع عن حضور التدريبات تعبيرا عن غضبه من عدم سماح إدارة الثعالب له بتحقيق حلمه بالانتقال إلى السيتي واللعب تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا قبل أن يظهر في تشكيلة الفريق الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي.

يونايتد الذي يخوض مبارياته في دور الأبطال الأسبوع المقبل، ينبغي عليه أن يكون جاهزا لمباراته في كأس الاتحاد

دعم أوروبي

يحل فريق توتنهام ضيفا على روشديل الأحد المقبل مدعوما بالطريقة التي تعافى بها أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا حيث كان متأخرا بهدفين نظيفين واستطاع أن يعادل النتيجة. هذا الأداء كان إشارة إلى زيادة نضج الفريق، وهو ما اعترف به كريستيان إيركسن لاعب خط وسط الفريق. وقال إيركسن “المباريات أمام الفرق الكبرى، (قبل سنوات قليلة) عندما نكون خاسرين 0-2 بعد تسع دقائق من بداية اللقاء، نخسر في نهايته بسداسية نظيفة”. وأضاف “هذا الشيء هو الذي قمنا بتغييره مع المدرب واللاعبين. الكل نضج ولن يستسلموا إذا كانوا متأخرين بهدفين نظيفين”.

وأبدى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، قلقه من حالة أرضية ملعب روشديل، والتي ظهرت سيئة في مباراة الإعادة التي فاز بها الفريق على ميلوال. ولكن ديلي آلي لاعب خط وسط فريق توتنهام قال إنه لن يكون قلقا بسببها وتحدث فقط عن إنجاز العمل المطلوب. ونقلت صحيفة “ذا غارديان” تصريحات لآلي يقول فيها “لسنا ضعفاء. لقد نشأ العديد منا وهو يلعب على ملاعب أسوأ من هذا”.

وأضاف “لقد نشأ العديد منا وهو يلعب على الخرسانة وعلى أرضية مثل هذه لذلك لا أعتقد أن أرضية الملعب هي المشكلة. يتعين علينا فقط الذهاب إلى هناك وأن نكون محترفين ونقدم أداء جيدا للفوز بالمباراة”.

وينبغي على فريق مانشستر يونايتد الذي يخوض مبارياته في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، أن يكون جاهزا لمباراته في كأس الاتحاد.

ويلعب مانشستر يونايتد مع مضيفه هيديرسفيلد تاون السبت. وفي هذا السياق قال سكوت مالون مدافع هدرسفيلد تاون إن فريقه سيخوض مباراته السبت أمام مانشستر يونايتد مفعما بالثقة في القدرة على تحقيق مفاجأة جديدة بعد أن سبق له الانتصار على فريق المدرب جوزيه مورينيو في الدوري المحلي الممتاز. وفاز هدرسفيلد تاون 2-1 على مانشستر يونايتد في الدوري على ملعب جون سميث في أكتوبر 2017 قبل أن يخسر 2-0 على ملعب أولد ترافورد هذا الشهر.

وقال مالون “نواجه مانشستر يونايتد للمرة الثالثة خلال هذا الموسم… ونتطلع جميعا إلى خوض هذه المباراة. إنه فريق جيد لكننا نبقى تحت ضغط أقل منه. صمدنا في مواجهته وفزنا على ملعبنا وخسرنا على ملعبه”.

وأضاف “سيكون من المثير التطلع إلى ما سنفعله أمامه في مباراة الغد التي ستكون من دون نقاط كمباريات الدوري. نسعى لتحقيق أداء جيد في كأس الاتحاد وسنخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز”. وكانت آخر مرة فاز فيها هدرسفيلد تاون، الذي سيواجه وست بروميتش ألبيون في الدوري في 24 فبراير، بلقب كأس الاتحاد في 1922 بينما فاز يونايتد باللقب 12 مرة.

عودة مرتقبة

في بقية مباريات دور الستة عشر يلتقي شيفيلد وينزداي مع سوانزي سيتي، ويلعب براتيون مع كوفنتري سيتي، ويلتقي ويست بروميتش مع ساوثهامبتون.

ويتوقع كارلوس كارفالياو مدرب سوانزي سيتي عودة لاعب الوسط ريناتو سانشيز المصاب في عضلات الفخذ الخلفية إلى صفوف فريقه المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في مارس المقبل.

وانضم سانشيز (27 عاما) إلى سوانزي سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من بايرن ميونيخ الألماني قبل أن يصاب أمام نوتس كاونتي في كأس الاتحاد الإنكليزي الشهر الماضي والتي انتهت بالتعادل، لكن المدرب أكد أن الإصابة لن تتسبب في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وقال كارفالياو “اللاعب يتعافى. قال الأطباء في البداية إن الإصابة قد تبعده لفترة طويلة، لكنني أعتقد أنه سيعود في الشهر المقبل، هذا ما أشعر به، ولعله سيعود في وقت أقرب مما كنا نتوقع”.