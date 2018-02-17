'حتما سأكون' عوالم خفية مختارة

تحفل رواية 'حَتْماً سَأكون' بصور لوحات مجتمعية تضج حيوية وبساطة؛ إذ تعد وثيقة أدبية لحياة مجموعة من الناس، زاخرة بالحيوية والمفارقات.

العرب

تلاحم بين الرواية والتاريخ

بيروت- صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون رواية بعنوان “حتما سأكون” للكاتب حامد أحمد الشريف.

تحفل رواية «حَتْماً سَأكون» بصور لوحات مجتمعية تضج حيوية وبساطة؛ إذ تعد وثيقة أدبية لحياة مجموعة من الناس، زاخرة بالحيوية والمفارقات والتفاعلات المتنوعة والعطاء الإنساني.

تضيء فيها على الأعراف القبلية التي نجهلها والتي تعد عوالم متشابكة تتداخل فيها العادات والتقاليد بسيئها وحسنها، لذا يناقش الكاتب التنافس بين الأفراد في هذا المجتمع المصغر، والذي يكون دافعه الحسد وحب الذات.

كل هذه الوقائع التي تخوض فيها الرواية من عوالم القبيلة مختارة ومرتّبة بعناية، في تلاحمً بين الرواية والتاريخ.

وأبطال هذه الرواية شباب في مقتبل العمر يتأثرون بواقعهم الاجتماعي والأسري ويملكون مع ذلك تطلعات جيل جديد.